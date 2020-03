Kontroloři přišli účelově, tvrdí starosta popotahovaný za práci pro kraj

Trestní oznámení podal Královéhradecký kraj na základě veřejnosprávní a daňové kontroly, které v roce 2018 ověřovaly vyúčtování krajských dotací v letech 2015 až 2017.

V té době společnost kromě péče o cyklostezku z Hradce Králové na Kuks zajišťovala pro kraj také naplňování Nadregionální strategie Královéhradeckého kraje v oblasti cyklo, in-line a bike produktů.



Zatímco na hlavní činnost jí stačí roční rozpočet kolem 350 tisíc korun, na který se kromě kraje skládají také města Hradec Králové, Jaroměř, Smiřice a obec Kuks, za plnění takzvaného závazku veřejné služby jí kraj ročně posílal vyrovnávací platbu téměř 1,5 milionu korun.

A právě vyúčtování těchto služeb bylo hlavním předmětem kontrol, podle nichž společnost chybovala především při uzavírání příkazních smluv na faktickou realizaci krajské strategie.



Protože KHL sama nemá žádné kmenové zaměstnance, zadávala práci projekční firmě Highway design a starostovi Smiřic Luboši Tuzarovi (Volba pro Smiřice). Kritiku kontrolorů, že práci měla organizace vykonávat sama a ne ji zadávat třetím stranám, Tuzar odmítá.



„Jako přípustné nástroje pro vyúčtování byly i v usnesení (zastupitelstva) kraje jmenovány příkazní smlouvy, případně fakturace OSVČ (osob samostatně výdělečně činných, pozn. red.). Čemu se kdo diví, že jsme ty příkazní smlouvy použili, když nám to bylo umožněno?“ řekl MF DNES Luboš Tuzar.

Kontroly se pozastavily také nad tím, že Tuzar byl předsedou správní rady i dodavatelem služeb. Kraj si nechal vypracovat právní stanovisko od hradecké kanceláře PPS advokáti a z něj vyplynulo, že se mohl dopustit střetu zájmů.

Zákon o obecně prospěšných společnostech takové ustanovení sice přímo neobsahuje, avšak podle právníků ho lze dovodit z obecného požadavku na výkon funkce s péčí řádného hospodáře.

„Ze strany jak Luboše Tuzara, tak Královéhradecké labské mělo být velmi obezřetně váženo, zda vůbec příkazní smlouvy uzavřít. Pokud by i přes zjevný a hrozící střet zájmů bylo vyhodnoceno uzavření příkazních smluv na základě konkrétních skutečností jako přínosné, měly nastavit jasné a kontrolovatelné podmínky plnění,“ stojí v právní analýze z června 2019, kterou má MF DNES k dispozici. Stojí v ní, že správní rada KHL žádný střet zájmů neřešila.

Chystali 500 kilometrů tras, nová garnitura měla jiný pohled

Podle kontrolních zpráv kraje není jasné, na základě jakých kritérií společnost vybrala právě Highway design a Luboše Tuzara a jak stanovila cenu. Tím mohlo dojít k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. To však zástupci KHL odmítají. Zpracovatele podle nich požadoval sám krajský úřad.

Královéhradecká labská Obecně prospěšná společnost vznikla v roce 2008 a měla za cíl připravit a vybudovat cyklostezku z Hradce Králové na Kuks. Od počátku za ní stojí starosta Smiřic Luboš Tuzar. Stezku se podařilo otevřít v květnu 2013 a během první sezony ji využilo sto tisíc cyklistů, bruslařů či pěších turistů. Později se její činnost rozšířila o zajištění přípravy a realizace cyklostezek, případně cyklotras, jejich provozu a údržby a zároveň o zajištění případné osobní přepravy na vodních tocích, a to bez účelu dosažení zisku. Hlavní aktivitu soustředí na čtyři dálkové trasy na území kraje. Jde o Labskou trasu č. 2, trasu č. 14 z Jičína na Rychnovsko, o příhraniční trasu č. 22 a Kladskou trasu č. 27.



„Kraj zjistil, že předseda správní rady to (stavbu cyklostezek) umí zařídit a vyjednat, a proto si objednal tuto službu, aby se Luboš Tuzar postaral i o rozvoj dalších stezek ve východních Čechách. Určili způsob, navrhli smlouvu a prakticky vše, co si objednali, pan Tuzar splnil. Po volbách si nové vedení ani nenastudovalo, co ta smlouva znamená a jak to funguje, a poslali na nás kontrolu,“ uvedl člen správní rady Martin Soukup (ODS).

Luboš Tuzar a projektanti z Highway design stáli za stavbou cyklostezky z Hradce Králové na Kuks. Ta je podle Tuzara nejdelší souvisle postavenou stezkou v Česku.

„Na základě těchto referencí kraj požadoval, abychom právě my tyto práce odváděli a dostali jsme na starost 500 kilometrů dálkových tras,“ vysvětlil Tuzar.

Cestovní ruch a regionální rozvoj měl tehdy ve vedení kraje na starosti první náměstek hejtmana Otakar Ruml (KSČM). Ten si však na okolnosti zakázky pro KHL nevzpomíná: „Stezka na Kuks se tehdy už dokončovala. Kontinuálně to tam přešlo, ale já jsem žádné smlouvy neuzavíral, to uzavíral úřad.“

Právníci doporučili podat trestní oznámení

Podle právní analýzy tvrzení, že si kraj přál konkrétní dodavatele, nezbavuje orgány KHL odpovědnosti za to, aby se chovaly jako řádní hospodáři. Právníci proto kraji doporučili, aby podal trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestných činů porušení povinnosti při správě cizího majetku, podvodu, dotačního podvodu a porušení předpisů o veřejných zakázkách.

Podle Luboše Tuzara je celá kauza založená na zmanipulovaných kontrolách. Ty podle něj měly za úkol něco najít.

Podnět k veřejnosprávní kontrole podal radní pro regionální rozvoj Pavel Hečko (ČSSD), který považoval vyúčtování vyrovnávací platby za nedostatečné. Například ve výročních zprávách společnosti toto vyúčtování zcela chybí. Podle nich byl roční rozpočet jen 350 tisíc korun.

„Kontrola byla účelově pozvaná, kontroloři vysedávali u pana radního v kanceláři a zcela nepochybně dostali jasné zadání, aby kontrola dopadla tak, jak dopadla,“ odmítl závěry kraje Luboš Tuzar.

Radního Hečka překvapila příliš stručná studie proveditelnosti

Pavel Hečko takové nařčení odmítá. Podle něj není možné, aby kontroly ovlivňoval politik: „Nedovedu si představil, že někomu budu nařizovat, jak má vypadat kontrola. Už vůbec ne ta daňová, která se řídí přesně ustanovením zákona.“

Kontrolní zprávy konstatovaly, že u faktur chybí doklady o skutečně odvedené práci. Výstupy překvapily při nástupu do funkce i radního Hečka: „Viděl jsem už řadu studií proveditelnosti a vím, jak rozsáhlé bývají. Tady bylo na miliony korun šestnáct stran.“

S tím však Tuzar nesouhlasí. Poukazuje také na to, že kraj měl podle smlouvy při nejasnostech postupovat jinak:

„Je tam odstavec, že pokud by byl kraj s naší prací nespokojen, měl by nás vyzvat k podání vysvětlení, a pak by se měly hledat kroky směřující ke zjednání nápravy. Nic takového nikdo nepoužil.“

„Zřejmě byl kraj s naší prací spokojen. Opakovaně přijímal každý rok usnesení, že na základě analýzy schvalují na další rok peníze. Přece z té analýzy muselo vyplynout, že je všechno v pořádku. Vzhledem k tomu, že jsme s krajem byli vždy dobří partneři, tak to považujeme za administrativní nedopatření,“ řekl Tuzar.