V Hradci se zadrhly opravy dvou školek, alespoň Sluníčko má naději

Když v lednu vyplulo na povrch, že jsou v problémech projekty na rekonstrukci hned tří hradeckých mateřských škol, vedení města se nemohlo shodnout, kdo je viník.

Investiční odbor to sváděl na školský a naopak, primátor to shrnul slovy, že došlo k pochybení a nemá cenu se vymlouvat.



Pochybení má však po pěti měsících hmatatelný výsledek. Zatímco MŠ Sluníčko se oprav pravděpodobně dočká, když rada města vybrala stavebníka, modernizace MŠ Třebechovická a Lužická drhnou.

U Lužické bude muset město znovu vybrat technický dozor stavby, rekonstrukce Třebechovické ustrnula a mateřince hrozí, že na opravy ztratí dotační nároky.

Radnice díky velkému nasazení ještě stihla připravit výběrové řízení. Do tendru se přihlásil jediný zájemce a firma Marhold nabídla cenu 10,1 milionu korun bez DPH.

Firma si uvědomila, že cena materiálu stoupá

Stavebník však nedávno couvl a město bude muset zhotovitele hledat znovu. Spirálou pak MŠ Třebechovická strhla i Lužickou, protože technický dozor stavby město vysoutěžilo na obě školky zároveň.



Město věří, že modernizace Lužické nebude tak velký problém, náměstek primátora pro investice Jiří Bláha (ODS) řekl, že hledá cestu, jak ji zrealizovat. „Je na právním posouzení, jestli se firma může pustit do rekonstrukce. Zhotovitel je zasmluvněn, příprava stavby tedy do určité fáze může začít,“ zmínil.



Podstatně větší potíže však budou s MŠ Třebechovická. „Vybraný zhotovitel, který byl jen jeden, odmítl podepsat smlouvu, asi si uvědomil, že ceny stavebních materiálů jdou nahoru. My se budeme snažit školku opravit, vypíšeme nové výběrové řízení a budeme muset prověřit, jak je to s dotací. Paní kolegyně (náměstkyně za ANO Monika Štayrová, pozn. red.) má za úkol prověřit, zda nám dotační orgán důvod uzná jako uznatelný. Pokud nám řekne, že důvod nám neuznává, je to další otázka,“ konstatoval náměstek.

Mizerná práce, tvrdí exnáměstek

Podle exnáměstka primátora pro oblast školství Martina Hanouska (Změna a Zelení), odvolaného v únoru, je to důsledek mizerné práce a údajně i příliš narychlo vypsané soutěže.

O opravách mateřských Lužické, Třebechovické a Sluníčka se mluvilo už roky. Rada města loni v září odsouhlasila přijetí dotace od ministerstva životního prostředí s podmínkou, že do půl roku doloží kompletní finanční podklady z výběrového řízení na zhotovitele. Hanousek v lednu zjistil, že příprava stojí na místě, primátor jej pochválil za všímavost a proces se konečně roztočil.

„Na riziko nerealizace jsem upozorňoval a bohužel to tak i dopadlo. Příčinou byla pozdní a poté rychlá soutěž na zhotovitele, ve které řádné podklady dodala jen jedna firma, která nakonec smlouvu nepodepsala. Takže se naplnilo mé varování, tato školka se letos realizovat nebude a bohužel se tím přizabila i rekonstrukce Lužické. Kdyby to bylo vypsáno včas, mohlo se to přesoutěžit. Teď to padlo a já předpokládám, že další posun povede k dalšímu navýšení financí,“ uvedl Hanousek.

Opravy Sluníčka jsou na obzoru

Podle náměstka Jiřího Bláhy by zastupitelé mohli vypsání nového výběrového řízení na stavitele projednat na červnové, případně srpnové schůzi. MŠ Třebechovická by se měla dočkat zateplení, opravy střechy i elektroinstalace a moderního zařízení na rekuperaci tepla. Čerpat měla z evropského programu Životní prostředí.

Ředitel mateřinky Zdeněk Švec zdržení lituje, ale běžný provoz školky ohrožen není. Nemíní se také zapojovat do hledání viníka zdržení.

„Samozřejmě smutek trochu zavládl, protože jsme se moc těšili a těšit se budeme dál. Věříme, že jednou se to podaří a my budeme moct pokračovat v novém prostředí. Na nikoho se nezlobím, protože za to nikdo nemůže. Skokové navyšování cen za materiál je známá věc, trápí to spoustu stavebních firem. Nelze se proto zlobit ani na firmu, ta zakázka by pro ni mohla být i ztrátová. Držím městu palce a věřím, že se podaří najít zhotovitele, který by to do budoucna dokázal vyřešit,“ řekl ředitel Švec.

Zdárně by mohly pokračovat alespoň opravy MŠ Sluníčko. Již loni přišel na řadu hospodářský pavilon za 17 milionů, nyní by se mělo se zateplením a rekuperací dostat i na další tři pavilony, za což by město mělo zaplatit přes 23 milionů korun bez DPH.

„Nyní jsme schválili dodavatele druhé a třetí etapy, se kterým se chystáme podepsat smlouvu. Práce by měly být zahájeny během letních měsíců letošního roku,“ upozornil náměstek Bláha, podle kterého se bude opravovat za částečného provozu a hotovo má být do konce září příštího roku.