VIDEO: Na Krakonoše svezli čtyřicet valníků sněhu, v mrazu byl spěch

Zatímco v Jilemnici zastihla tým obleva, v lyžařském středisku pracovali za úplně jiných podmínek. Teplota se i přes den pohybovala kolem deseti stupňů pod nulou.

„Sníh je hutný a kompaktní, takže se z něj krásně vykrajuje. Čím níž se dostáváme, tím je tužší. Krakonoše se každý rok snažíme udělat trochu jinak, aby nebyl úplně stejný. Stavíme ho ale podobným stylem, musí být udělaný tak, aby mu lidé neublížili,“ vysvětluje jednasedmdesátiletý Josef Dufek.

Špindlerovský Krakonoš, který vyrostl mezi křižovatkou a lávkou přes Labe, měří na výšku šest metrů. Je o dva metry nižší než ten v Jilemnici. Sedící postava má klobouk, v levé ruce svírá hůl a v pravé velkou fajfku.

„Pepa dělá detaily a my tu hrubší práci, každý den jsme odházeli strašně moc kubíků sněhu. Jsme jako horníci, kteří Krakonoše dolují z hromady sněhu. Je to dřina,“ poznamenává Miroslav Ačai z Valdic, který Josefu Dufkovi pomáhá už deset let.

Kromě lopat měli rýče a sekeru. O přestávkách se zahřívali čajem z termosky, ale velké prostoje si v desetistupňovém mrazu nemohli dovolit.

Úplně prvního Krakonoše Josef Dufek vymodeloval v Jilemnici na konci 90. let. Od té doby ho ve městě, kde žije, staví každou zimu, samozřejmě pokud to podmínky dovolí.

Ve Špindlerově Mlýně prvního vládce hor ze sněhu vytvořil před čtyřmi lety. Žádný nákres nebo fotografii při stavbě sněhové postavy nepotřebuje.

„Za svůj život jsem udělal na třicet Krakonošů, člověk to už má za tu dobu v oku. I tak ale neustále musím hlídat, aby měl správné proporce. Jinak vypadá svrchu, když pracujete u hlavy, jinak, když se na sochu díváte zdola,“ vysvětluje stavitel.

Doufá, že nepřijde náhlá změna počasí, jako se to před pár lety stalo v Jilemnici. Dva dny poté, co Krakonoše dokončil, přišla obleva s vydatným deštěm a ze sochy zbylo jen torzo. Musel ji s parťáky stavět prakticky od začátku.

Předlohou soch, které Josef Dufek s parťáky už roky staví, je Krakonoš z pohádek vrchlabské spisovatelky Marie Kubátové. „Každý, kdo sem přijde, musí ho na první pohled poznat,“ říká Miroslav Ačai.

Městské služby zkraje týdne dopravily sníh do centra Špindlerova Mlýna dvěma náklaďáky. Ty se za pět hodin stačily otočit přibližně čtyřicetkrát. Pracovníci sesbírali sníh napadaný ze střech a šest metrů vysokou hromadu nafoukali frézami.

„Je to lepší, protože se tak sníh zhutní a lépe spojí. Kdybychom ho jen nahrnuli, vzniknou tam hluchá místa. Dřív jsme brali sníh i z parkovišť, problémem ale je, že obsahuje sůl. Letos je naštěstí sněhu všude dostatek,“ prozrazuje ředitel městských služeb David Tomíček.

Přáním všech je, aby Krakonoš ve Špindlerově Mlýně vydržel do konce letošní lyžařské sezony. Na začátku března by měl Josef Dufek se svým týmem stavět ještě jednoho ve Svatém Petru, kde se bude konat světový pohár žen v alpském lyžování.

Tak vypadal Krakonoš ve Špindlerově Mlýně v únoru 2016: