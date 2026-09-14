Dvůr má mláďata největšího afrického hada, krajta písmenková dokáže sníst gazelu

„Krajty písmenkové jsou v lidské péči velmi vzácné. Jedním z důvodů je jejich poněkud prchlivá povaha, jsou agresivní a kousavé. A když se ze snůšky z poloviny června začala líhnout mláďata, měli jsme mimořádnou radost. Nakonec jich bylo deset,“ uvedl mluvčí zoo Michal Šťastný.
Vejce měli chovatelé v inkubátoru, v němž je teplota kolem 32 stupňů Celsia a vlhkost 90 procent.
„Tak měla mláďata ideální podmínky pro vývoj. Líhnutí začalo ze 4. na 5. srpna, mláďata jsou velká a životaschopná,“ uvedl zoolog Michal Podhrázský. V přírodě by se samice o snůšku starala a chránila by ji. Celou dobu inkubace by nežrala a nepila.
Ze zhruba deset centimetrů dlouhých vajec vylezla mláďata dlouhá kolem 60 centimetrů. „Krajty písmenkové velmi rychle rostou. Ze současné velikosti můžeme předpokládat, že v dobrých podmínkách dorostou do pětimetrové délky za zhruba šest let,“ předpokládá zoolog.
Hadi dostali pojmenování podle vzoru na kůži, který připomíná egyptské hieroglyfy. Krajtám slouží jako maskování.
V Británii usmrtila svého chovatele
Stokilová krajta písmenková dokáže v divočině uškrtit a pozřít gazelu nebo divoké prase. Člověka dokáže usmrtit i výrazně menší krajta.
„V roce 2017 usmrtila dva a půl metru dlouhá krajta písmenková podle závěrů policie dospělého chovatele ve Velké Británii,“ uvedl mluvčí.
V přírodě mají krajty písmenkové status „téměř ohrožený“. Ačkoli stavy nejsou na kritické úrovni, na mnoha místech jejich počty klesají. Důvodem je strach. Kvůli velikosti je místní považují za škůdce a zabijáky. Lidé je loví i pro maso a kůži.
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Dvorská zoo se specializuje na Afriku. Velmi úspěšná je v chovu žiraf, nosorožců, zeber, hyen či hrochů. Zahrada patří kraji a je nejvyhledávanějším turistickým cílem na východě Čech. Loni ji navštívilo přes 680 tisíc lidí.