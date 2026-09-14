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Dvůr má mláďata největšího afrického hada, krajta písmenková dokáže sníst gazelu

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  9:13
Mláďata krajty písmenkové se vylíhla v Safari Parku ve Dvoře Králové nad Labem....

Mláďata krajty písmenkové se vylíhla v Safari Parku ve Dvoře Králové nad Labem. (10. září 2026) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Mláďata krajty písmenkové se vylíhla v Safari Parku ve Dvoře Králové nad Labem....
Mláďata krajty písmenkové se vylíhla v Safari Parku ve Dvoře Králové nad Labem....
Mláďata krajty písmenkové se vylíhla v Safari Parku ve Dvoře Králové nad Labem....
Mláďata krajty písmenkové se vylíhla v Safari Parku ve Dvoře Králové nad Labem....
8 fotografií
Deset mláďat krajty písmenkové se narodilo v Safari Parku Dvůr Králové nad Labem. Jde o největší hady Afriky, kteří v dospělosti mohou dosáhnout délky kolem 7,5 metru. Na světě žije v zoologických zahradách 55 těchto hadů, jinde než na Trutnovsku se je za poslední rok rozmnožit nepodařilo.

„Krajty písmenkové jsou v lidské péči velmi vzácné. Jedním z důvodů je jejich poněkud prchlivá povaha, jsou agresivní a kousavé. A když se ze snůšky z poloviny června začala líhnout mláďata, měli jsme mimořádnou radost. Nakonec jich bylo deset,“ uvedl mluvčí zoo Michal Šťastný.

Vejce měli chovatelé v inkubátoru, v němž je teplota kolem 32 stupňů Celsia a vlhkost 90 procent.

„Tak měla mláďata ideální podmínky pro vývoj. Líhnutí začalo ze 4. na 5. srpna, mláďata jsou velká a životaschopná,“ uvedl zoolog Michal Podhrázský. V přírodě by se samice o snůšku starala a chránila by ji. Celou dobu inkubace by nežrala a nepila.

Ze zhruba deset centimetrů dlouhých vajec vylezla mláďata dlouhá kolem 60 centimetrů. „Krajty písmenkové velmi rychle rostou. Ze současné velikosti můžeme předpokládat, že v dobrých podmínkách dorostou do pětimetrové délky za zhruba šest let,“ předpokládá zoolog.

Mláďata krajty písmenkové se vylíhla v Safari Parku ve Dvoře Králové nad Labem. (10. září 2026)
Mláďata krajty písmenkové se vylíhla v Safari Parku ve Dvoře Králové nad Labem. (10. září 2026)
Mláďata krajty písmenkové se vylíhla v Safari Parku ve Dvoře Králové nad Labem. (10. září 2026)
Mláďata krajty písmenkové se vylíhla v Safari Parku ve Dvoře Králové nad Labem. (10. září 2026)
8 fotografií

Hadi dostali pojmenování podle vzoru na kůži, který připomíná egyptské hieroglyfy. Krajtám slouží jako maskování.

V Británii usmrtila svého chovatele

Stokilová krajta písmenková dokáže v divočině uškrtit a pozřít gazelu nebo divoké prase. Člověka dokáže usmrtit i výrazně menší krajta.

„V roce 2017 usmrtila dva a půl metru dlouhá krajta písmenková podle závěrů policie dospělého chovatele ve Velké Británii,“ uvedl mluvčí.

V přírodě mají krajty písmenkové status „téměř ohrožený“. Ačkoli stavy nejsou na kritické úrovni, na mnoha místech jejich počty klesají. Důvodem je strach. Kvůli velikosti je místní považují za škůdce a zabijáky. Lidé je loví i pro maso a kůži.

Safari Park ukáže nové mládě hrabáče, návštěvníci ale budou pod dozorem

Dvorská zoo se specializuje na Afriku. Velmi úspěšná je v chovu žiraf, nosorožců, zeber, hyen či hrochů. Zahrada patří kraji a je nejvyhledávanějším turistickým cílem na východě Čech. Loni ji navštívilo přes 680 tisíc lidí.

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