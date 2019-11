Mladý invalida zneužíval hocha ve křoví, soud v Hradci mu dal podmínku

Podle spisu ke znásilnění došlo v letech 2010 až 2011 na polní cestě na Hradecku, když poškozenému bylo sedm až osm let. V roce 2017 si na něho mladík počkal opět na polní cestě, kde chlapce nejméně šestkrát pohlavně zneužil ve stejném křoví.

Předseda senátu Petr Mráka uložil Lukáši K. za znásilnění a pohlavní zneužití trest jednoho roku odnětí svobody s podmínečným odkladem na 1,5 roku. Zároveň mu nařídil ochranné sexuologické léčení v ambulanci.

Rozsudek je pravomocný, státní zástupkyně ani obžalovaný se proti němu neodvolali. Muži hrozil až dvanáctiletý trest.

Obžalovaný se u úterního líčení ke všemu doznal, avšak vypovídat odmítl. Jeho obhájce soudu sdělil, že je to pro muže stresující. Obhájce zároveň soud požádal, aby se obžalovaný nemusel hlavního líčení účastnit. Senát mu vyhověl. Muž zůstal jen asi půl hodiny, pak síň opustil.

Předseda senátu proto přečetl výpověď Lukáše K. z přípravného řízení na policii. V něn obžalovaný popřel, že by poškozeného mezi lety 2010 a 2011 znásilnil.

„Připouštím, že jsem ho v té době znal. Ale nic jsem s ním neměl,“ přečetl z jeho výpovědi soudce. U soudu se pak ale Lukáš K. doznal i k tomuto skutku, blíže se k němu však nevyjádřil.

Mladík se chlapci svěřil, že ho přitahují muži

Detailněji předtím na policii popsal svou verzi pohlavního zneužívání v letech 2017 a 2018.

„Poškozeného znám od svých patnácti let. Jednou jsme se potkali na zastávce, když jsem jel z práce. Poškozený se mi omluvil, že mi před časem rozbil dioptrické brýle. Pak mi ale řekl, že jsem hajzl. Dal jsem mu facku a on mi ji vrátil. Pak i se svými kamarády utekl,“ popsal na úvod obžalovaný na policii.

Lukáš K. však rozbité brýle a facku neunesl. „Druhý den ráno jsem šel do zahradního domku, kde jsem se polil benzínem a zapálil se. Jenže mě to pálilo, tak jsem skočil do bazénu. Pak mě otec odvezl do nemocnice. Teď navštěvuji psychologa, psychiatra a sexuologa,“ pokračoval v protokolu na policii mladík, který žije se svou matkou.

Obžalovaný si prý po čase uvědomil, že ho přitahují muži: „Svěřil jsem se poškozenému, nesmál se mi.“

Na věk se hocha ptal jen jednou. Že mu je čtrnáct, prý netušil

Poškozený s obžalovaným se prý znovu setkali před letními prázdninami před dvěma lety. „Byli jsme na polní cestě nedaleko bydliště. Poškozený mi řekl, ať jdeme do křoví. Tam jsme spolu měli orální styk. Do křoví jsme chodili asi dvakrát do měsíce,“ přiznal Lukáš K.

Na věk poškozeného se prý ptal pouze jednou. Na to mu zneužitý chlapec prý řekl, že mu je šestnáct let. Jenže v té době mu bylo pouhých čtrnáct.

Lukáš K. však ve své výpovědi zdůraznil, že poškozeného k ničemu nenutil. „Po čase jsem ho opět potkal poblíž bydliště. Překvapilo mě, že je na mě hodný. Během procházky se začal bavit o sexu. Pak jsme se chytli za ruce a došli jsme k našemu křoví, kde jsme spolu měli opět orální styk,“ podotkl mladík.

Když však po pár dnech dorazil z práce domů, čekala na něho policie. „Řekli mi, že jsem ho znásilnil. Popírám, že jsem mu strčil penis do zadku. To zkoušel on mně a já s tím souhlasil. Ale neznásilnil jsem ho. Až na policii mi řekli, že mu je čtrnáct. Od té doby se spolu nebavíme,“ dodal obžalovaný na policii.

K úternímu líčení se dostavil i poškozený. Předseda senátu Mráka však novináře z místnosti vykázal. „Nezlobte se, ale nevíme, jestli by před vámi vypovídal,“ řekl soudce.