Za ubodání krajana dostal cizinec pět let. Soud uvěřil, že jednal ze strachu

Letos v dubnu po vzájemné hádce a rvačce ubodal Dmytro D. nožem svého krajana Sergeje P., který na něj zaútočil.

Čin, který byl původně žalovaný jako vražda, nakonec krajský soud vyhodnotil jako zabití. Nezvykle mírný trest padl i proto, že obžalovaný předtím čelil napadení.

Rozsudek však zatím není pravomocný, Dmytro D. se vůči němu odvolal k Vrchnímu soudu v Praze.

„Podstatné pro posouzení činu je fakt, že iniciátorem útoku byl pan poškozený. Lze věřit obžalovanému, že z něj měl strach. Kdyby se Sergej P. nevrátil zpět a dál neútočil, skutek by se nestal,“ zdůvodnil soudce Jiří Vacek.

Narážel při tom na průběh incidentu, který se odehrál na ubytovně v královéhradecké čtvrti Kukleny letos 3. dubna. Dvaačtyřicetiletý Dmytro D. tam spolu s dalšími Ukrajinci popíjel alkohol, přitom četli novinový článek o tom, jak Rusové na Ukrajině znásilňují ženy. Přišla řeč na to, jak se dotyční zachovají. Jeden z jeho spolubydlících Dmytrovi vyčetl, že nechce jet bojovat a myslí pouze na svou rodinu.

„Řekl jsem mu, že nejdříve bych odvezl svoji rodinu a pak vozil další lidi. Obvinil mě, že nejsem dostatečný patriot. Prali jsme se a spadli na postel. Dostal jsem několik úderů do obličeje, zlomil mi nos, krvácel jsem,“ vypověděl už dříve před soudem obžalovaný. Jeho zranění potvrdila lékařská zpráva.

Konflikt obou mužů pokračoval v koupelně, kde ležel nůž s dvaceticentimetrovou čepelí. Klíčové bylo to, že Sergej P. se po prvním útoku vrátil a svého krajana opět napadl. Ten se bál o život a začal bodat.

Sedmkrát se na nůž sám napíchnout nemohl

Dmytro D. před soudem tvrdil, že jeho sok vzal nůž do ruky první a on mu jej vytrhl, poté se pak druhý muž na nůž napíchl sám.

Pitva zavražděného Ukrajince však prokázala, že bodných ran bylo sedm, vedených na hranici zad a krku, hrudník a ruku. Těžko by se Ukrajinec na nůž nabodl sedmkrát sám. Smrtelná byla ta rána, při které skončila čepel nože v pravé srdeční komoře.

Soud obhajobě Dmytra D. neuvěřil a návrhu jeho právníka, aby čin posuzoval jako nutnou sebeobranu, nevyhověl. Připustil však, že bez předchozího útoku pěstmi by k použití nože nedošlo.

„Muž poraněním na místě podlehl. Zranění byla natolik vážná, že jeho smrt nebyla odvratitelná ani poskytnutím kvalifikované lékařské pomoci a péče na úrovni současné medicínské vědy,“ stojí v obžalobě.

Příbuzní: byla to chladnokrevná vražda

Příbuzní zabitého Ukrajince u soudu vyjádřili nespokojenost nad rozsudkem. Incident se podle nich odehrál trochu jinak.

„To nebylo tak, že Sergej by za ním do koupelny přišel sám. Dmytro tam stál ve dveřích a ještě ho tam zval. Říkal: ´Tak pojď, Serjožo.´ Přece kdyby z něj měl strach, tak se v koupelně zamkne, uteče z bytu nebo přivolá policii. Ale on tam měl připravený nůž. Byla to pomsta a chladnokrevná vražda,“ řekl MF DNES svědek události Yurii Kochetov, přítel obžalovaného.

Státní zástupce Milan Vacek ale poukázal na fakt, že smrt nastala v koupelně za zavřenými dveřmi a nelze tak přesně určit, jestli útok nožem byla reakce na napadení, anebo zjevný úmysl.

„Pokud existují pochybnosti o tom, jestli jednal úmyslně, nebo ze strachu, zákon nařizuje, aby byl čin posuzován ve variantě pro obžalovaného příznivější,“ podotkl žalobce.

Dmytro D. i jeho sok přijeli do Česka těsně před vypuknutím válečného konfliktu na Ukrajině, nešlo tedy o uprchlíky. V Česku Dmytro D. pobýval nelegálně.