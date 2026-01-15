Postižená dcera zemřela zimou v otřesných podmínkách, matku soudí za týrání

Ladislav Pošmura
  12:05
Před Krajským soudem v Hradci Králové stanula čtyřiašedesátiletá žena, kterou obžaloba viní z týrání svěřené osoby. Podle spisu nezajistila lékařskou péči, stravu ani teplo mentálně postižené dospělé dceři. Ta zemřela na lůžku na podchlazení, měla proleženiny a bércový vřed, podle žalobkyně ji okusovali psi.

KRIMI

Obžalovaná žila v bytě na Hradecku, kde nebyla zavedena voda ani ústřední topení, pouze kamna. Byt sdílela s vážně mentálně hendikepovanou a neslyšící dcerou, jejíž svéprávnost byla soudem dlouhodobě zásadně omezena.

Zmateně se nicméně projevuje i ona sama, jak bylo v soudní síni patrné podle některých jejích reakcí na dotazy předsedy senátu.

Obžalovaná žena byla soudem ustanovený opatrovník a byla povinna dbát o zdravotní stav dcery. To však podle spisu nečinila, ba naopak.

Přestože byla poškozená plně odkázána na její péči, silně zanedbávala základní hygienu své dcery. Nemyla ji a v posledních týdnech před smrtí ji takřka imobilní nechávala vykonávat veškerou potřebu přímo na lůžko, na které byla odkázána.

Žena je obžalovaná u Krajského soudu v Hradci Králové v případu týrání svěřené osoby. (15. ledna 2026)
Dále jí v posledních letech nezajistila lékařskou péči, pravidelné lékařské prohlídky a s praktickou lékařkou nekonzultovala zdravotní stav. Od covidové pandemie se poškozená ještě více uzavřela před okolím a nechtěla vycházet z domu.

„Obžalovaná také nikterak nereagovala na laicky rozpoznatelná ložiska bércového vředu na levém nártu poškozené a především nezajistila lékařské vyšetření poté, co se jí zřejmě někdy na přelomu listopadu a prosince 2023 náhle viditelně zhoršil zdravotní stav,“ řekla u soudu státní zástupkyně Lenka Faltusová.

Po mrtvici dcera přestala chodit

Dcera prodělala mrtvici, přestala chodit a obžalovaná ji v domnění, že se její stav zhoršil kvůli pádu z postele, nechala podle spisu ležet na zemi na matraci s kovovým roštem. Pružiny překryla dekou a tam ji nechala celé dny ležet, spát, kálet a močit pod sebe.

„Místnost byla temná, chladná, špinavá a plná volně pobíhajících psů, kteří tam rovněž vyměšovali,“ řekla žalobkyně.

Obžalovaná podle ní v prosinci místnost nevytápěla a musela vědět, že dceru trýzní zima. Dne 21. prosince 2023 bylo v bytě pouhých 10 stupňů. Poškozená podle obžaloby zemřela v důsledku celkového prochlazení organismu.

Tragický konec také urychlil špatný zdravotní stav poškozené. Státní zastupitelství se domnívá, že ji navíc před smrtí napadali hladoví psi, kterých v bytě žilo jedenáct.

Zvířata držela žena výhradně uvnitř v naprosto nevyhovujících podmínkách. Trápila je hladem a nezajišťovala jim dostatečnou hygienu ani veterinární péči.

Uvedeným jednáním podle spisu spáchala zločin týrání svěřené osoby a zločin týrání zvířat, za což jí hrozí až 12 let vězení. Soudce přítomné novináře upozornil, že nelze prozradit totožnost poškozené.

„Byla jsem v těžké situaci“

Obžalovaná u soudu vypovídala a odmítla prohlásit vinu. „Měla jsem těžkou životní situaci. O dceru jsem se starala, jak jsem jen mohla,“ řekla na začátku výslechu.

Dále uvedla, že jí před časem umřel otec a bratr a že to všechno nezvládala. „Měla jsem teplou vodu, starala jsem se celý den o dceru. Měla jsem problémy s chozením. Dcera odmítala chodit ven, byla s ní těžká komunikace. O dceru jsem se starala od malička,“ řekla.

Nesouhlasí s tím, že by dceru týrala. „Většinou jen spala, chtěla jídlo a koukala na televizi. Matrace byla jen provizorní, čekaly jsme na novou postel,“ uvedla.

Na záchod prý postižená dříve chodila sama, a když se dceřin stav zhoršil, snažila se ji matka mýt. Přiznala však, že od covidové pandemie už s ní u lékaře nebyla.

„Dcera už pak nikam nechtěla. Na tu nohu jsem jí dávala masti a bylinky. Že se jí zhoršuje stav, jsem věděla,“ vypověděla.

Neměla komu si říct o pomoc

Na některé otázky odpovídala zmateně. Odmítla, že by psi trpěli hladem nebo že by dceru nechala prochladnout. „Netopila jsem, protože jsem čekala, až mi dovezou dříví,“ řekla.

„Proč jste nezavolala pomoc?“ ptal se obžalované předseda senátu Miroslav Mjartan.

Žena nebyla schopna odpovědět, nakonec však řekla, že neměla komu si říct o pomoc.

Nevyhovující podmínky pro psy také nepřipustila: „Měli granule, konzervy, dávala jsem jim hodně jídla.“ Na otázku, proč nedala psy do útulku, řekla, že má zvířata ráda.

Soud bude pokračovat čtením výpovědí svědků a znalců.

Ráj pro běžkaře v hradeckých lesích. Taková nadílka tu deset let nebyla, jásají

Běžkaři v hradeckých lesích (11. ledna 2026)

Dostatek sněhu pro běžkování v Hradci Králové je v posledním letech naprostá rarita, současné podmínky jsou mimořádné. Městské lesy proto v neděli upravily rozsáhlou síť běžkařských stop. V...

12. ledna 2026  13:36

Zotročili si bezdomovce, ti jim roky posluhovali za almužnu, soudí kolotočáře

Čtyři členy rodiny provozující pouťové atrakce viní obžaloba u hradeckého...

Rodina z Trutnovska provozující pouťové atrakce je u hradeckého krajského soudu obžalovaná z obchodování s lidmi. Podle obžaloby si zotročila nejméně osm lidí, většinou bezdomovce, kteří pro ni...

12. ledna 2026  11:26

