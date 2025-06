Svázali majitele domu, ukradli zlato, viní čtveřici. Jsme holt zloději, řekl obžalovaný

Loupež se stala loni v červnu. Obžalovanými jsou Miroslav Šafář, Milan Šolc, Ondřej Šafář a Petr Souček. Všichni jsou recidivisté. První zmíněný podle obžaloby loupež vymyslel, druhý se podílel na organizaci a další šli krást.

Do domu podle spisu vnikli ozbrojeni. „Kovovým nástrojem poškodili zadní vchodové dveře, čímž probudili v domě spícího poškozeného, který zakřičel, že zavolá policii. Muži ho zastihli na útěku z domu předními vchodovými dveřmi. Zahradili mu cestu, namířili na něj krátké střelné zbraně a přinutili jej, aby se vrátil dovnitř, kde mu přikázali, aby si lehl na podlahu. Svázali ho lepící páskou nalezenou v domě a elektrickým kabelem,“ popsala skutek státní zástupkyně Lenka Faltusová.

„Obžalovaný Ondřej Šafář poškozeného kopl do obličeje a přinutili ho vydat množství zlatých šperků, zlaté mince a plátky, stříbrné investiční medaile a mince, vše v hodnotě 1,239 milionu korun,“ vypočítala Faltusová.

Partu obžalovaných přivedla do síně soudu ostraha z vazby. Předseda senátu Petr Mráka jednoho po druhém vyslechl a chtěl znát jednotlivé verze příběhu, jak se to celé seběhlo. Zatímco trojice vykonavatelů mluvila téměř shodně a všichni tři doznali vinu, údajný zosnovatel Miroslav Šafář vinu odmítl a řekl, že s loupeží nemá nic společného.

Ze tří výpovědí vyplynulo, že se na akci domluvili v garáži. Provedli prohlídku domu, vybavili se a vyrazili autem na místo činu. Jednu část lupu odvezli, další batoh s cennostmi podle obžaloby zůstal v domě. Ondřej Šafář se také s ukradenou platební kartou poškozeného později pokusil vybírat v bankomatu peníze.

„Chci prohlásit vinu, souhlasím s popisem skutku dle obžaloby,“ řekl při výslechu Ondřej Šafář. „Vy jste byl 28krát soudně trestán?“ ptal se ho soudce. „Je to tak, ale jenom za krádeže,“ pokrčil rameny obžalovaný.

Dále vypověděl, že loupež zosnoval jeho jmenovec Miroslav. On sám prý poškozeného neznal a nikdy předtím u něho nebyl. „Měli jsme přislíbené peníze a pervitin. Řekli mi, že pouze potřebují vystrašit známého a že mu pak věci vrátí. Nevěděl jsem, kam jedu. Věděli jsme, že bude spát a že se probudí. Radili jsme se, že uděláme hluk. Plánovali jsme, co budeme v domě brát. Bavili jsme se o tom, že poškozený má dědictví, které utrácí,“ řekl.

Petr Souček prohlásil, že zbraň měli na zastrašení. „Jsme zloději, krademe celý život, tak to je. Šafář mi volal, že má pro mě práci. Dostali jsme zbraně a jeli jsme, vysadili nás u baráku. Nikdy jsem tam nebyl, poškozeného jsem neznal. Před akcí jsem si aplikoval pervitin. Co to se mnou udělalo? Asi to, že jsem do té akce šel. Měl jsem za to slíbené drogy a nějaké peníze, kvůli tomu jsem tam jel,“ vypověděl a poznamenal, že se poškozenému písemně omluvil a že problémy s drogami řeší ve výkonu trestu.

Obhájci se v dotazech na obžalované snažili dobrat toho, kdo a jak byl do vloupačky zapojen.

„Cítím se být vinen. S popisem skutku souhlasím,“ řekl obžalovaný Šolc, který byl devětkrát soudně trestán. Šolc řídil auto, v domě nebyl. Dva kumpány poté i s lupem odvezl do bytu v Nové Pace a podle svých slov dále pokračoval do Janských Lázních pro obžalovaného Šafáře. „Poslal jsem poškozenému dopis, že mě mrzí, jak to dopadlo,“ podotkl.

„Jen jsem poškozenému pomáhal s dědictvím“

Verze 36letého Miroslava Šafáře, který dle spisu vše vymyslel, je zcela odlišná. „Je to úplná blbost, nikoho jsem nenabádal. Poškozenému jsem pomáhal s dědictvím. Také jsem od něho část sbírky koupil. Možná jsem někde o tom dědictví někomu řekl, ale nikdy jsem nic neplánoval. Kdybych ho chtěl okrást, tak to udělám sám,“ odmítl jakékoliv zapojení do trestného činu. On sám byl dosud soudně trestán sedmkrát.

Tvrdí však, že s lidmi v garáži se prakticky nebavil, a odmítá, že by řešil plán krádeže. Podle svých slov chtěl pouze do Janských Lázní dovézt pervitin, na který v oné garáži předal kamarádovi peníze.

Mezi členy gangu pravděpodobně po loupeži vznikl spor o to, co všechno z domu ukradli a kde věci skončily.

„Proč myslíte, že si na vás obžalovaní všechno vymýšlí?“ ptal se soudce Šafáře. „To nevím,“ zněla odpověď. Na závěr výslechů došlo ke konfrontaci mezi obžalovanými, ve které dvojice zlodějů vyzývala Miroslava Šafáře, ať přizná, že o všem věděl a že se na akci domluvili.

Soud bude pokračovat výslechy svědků a znalců. Muži jsou obžalováni z loupeže, porušování domovní svobody, krádeže či z organizování loupeže, za což jim hrozí od pěti do patnácti let vězení.