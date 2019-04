Soud v Hradci pro pochyby osvobodil otce viněného ze znásilnění dcery

Hradecký senát muže při minulém líčení vloni odsoudil na šest let. Vrchní soud ale předchozí rozsudek zrušil a nařídil výslech nezletilé, což psychiatři nedoporučovali.

Hradecký soud nakonec nezletilou dívku na začátku dubna předvedl k výslechu. Dívka využila svého práva nevypovídat. To byl podle předsedy senátu Miroslava Mjartana jeden z důvodů zprošťujícího rozsudku.

„Pro Vrchní soud byl tento krok nezbytně nutný, ale my ho nezajistili. Dalšími důkazy byla výpověď matky a babičky poškozené, avšak ty odmítly vypovídat před soudem a jejich výpověď byla jenom čtena. To důkaz snižuje. Víme, že se v koupelně něco stalo, ale nevíme co. Proto musíme ctít zásadu in dubio pro reo (v pochybnostech ve prospěch obviněného, pozn. red.),“ odůvodnil čtvrteční verdikt předseda senátu Mjartan.

Podle spisu se incident odehrál v březnu 2017. Třicetiletý Marek O. brzo ráno vylákal nezletilou dceru do koupelny, kde se s ní zamkl. „V silné opilosti a pod vlivem návykových látek přistoupil k nezletilé, zalehl ji a vykonal na ní soulož. Nezletilá bolestí vykřikla, což vzbudilo její matku. Obžalovaný se lekl a nechal toho,“ uvedl v obžalobě státní zástupce Milan Šimek. Ten obžalovanému navrhoval desetiletý trest.

Dívka o svém zážitku řekla matce i babičce. Ty na muže zavolaly policii, která po něm vyhlásila pátrání, protože ještě ten večer utekl z domu.

Obžalovaný se ze čtvrtečního líčení omluvil, protože to prý psychicky nezvládá. Po celou dobu tvrdí, že to neudělal. „Den před tím jsem měl pervitin a pak jsem asi v jednu ráno vypil deset piv a láhev vína,“ vypověděl při minulém líčení.

Soudní znalci se už dříve shodli, že obžalovaný má nevyzrálou osobnost a rizikové emoční vztahy vůči rodině. „V rodině docházelo k častým hádkám a děti toho byly většinou svědky,“ vysvětlil znalec.

Podle něj však nebyla zjištěna žádná sexuální deviace. „Pedofilního jednání se nejčastěji dopouští normální heterosexuální muži,“ dodal.

Marek O. před soudem osočoval svou manželku z toho, že dceru navedla. Podle něho se mu chtěla pomstít za to, že má milenku. „Moje manželka říkala, že když nepřestanu chodit za ženskýma, tak mě zabije,“ bránil se obžalovaný.

Rozsudek je nepravomocný. Státní zástupce se na místě odvolal, obhájce se nechtěl na místě vyjadřovat.