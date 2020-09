Bývalý ředitel Správy KRNAP Hřebačka odmítl vinu v kauze dotace pro Pec

První část obžaloby, která má vztah k městu Pec pod Sněžkou a území v péči Správy Krkonošského národního parku (KRNAP), se týká úložiště zeminy v Peci v ochranném pásmu vodního zdroje pitné vody, s přesahem do ochranného pásma KRNAP.

Druhý skutek se vztahuje k projektu Herní krajiny Pecka na Portáškách nad městskou částí Velká Úpa. V obou skutcích Jan Hřebačka figuruje.

„Nedopustil jsem se žádného protiprávního jednání. Vždy jsem funkci ředitele vykonával podle svého nejlepšího svědomí a vědomí. Vždy jsem pracoval pro ochranu životního prostředí, o to více se mě to celé dotýká,“ řekl Hřebačka, který byl ředitelem Správy KRNAP od roku 2008 do 31. prosince 2017.

Podle obžaloby úložiště zeminy i herní krajinu prosazoval starosta Pece pod Sněžkou Alan Tomášek a Hřebačka mu jako tehdejší ředitel Správy KRNAP takzvaně šel na ruku. Oba jsou součástí skupiny obžalovaných. Některým hrozí až 12 let vězení.

„Rozhodně popírám, že jsem měl jakýsi výjimečný, přátelský vztah s panem starostou Pece. Není tomu tak. Ředitel národního parku musí denně komunikovat se starosty, to jsem dělal a za to jsem byl také svými nadřízenými oceňován,“ řekl Hřebačka.

Na dotazy státního zástupce odmítl vypovídat, stejně tak učinil v pondělí Tomášek. Také on obžalobu odmítl.

„Není pravda, že bychom v Peci souhlasili se vším. Byla tam spousta konfliktů, zkrátka z hlediska ochrany přírody není vše možné,“ řekl Hřebačka.



S odkazem na obžalobu také odmítl tvrzení, že by v obou skutcích úmyslně antedatoval smlouvy s nájemci pozemků, aby zvýhodnil některé aktéry žalovaných skutků.

V první části kauzy se čtyři obžalovaní včetně firmy SIVIA CZ, která měla v nájmu pozemky, kam se navážela zemina se zbytky stavebního materiálu ze staveniště v centru města, zodpovídají z poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti a ze zneužití pravomoci úřední osoby. Firma SIVIA CZ jen z poškození a ohrožení životního prostředí.

Pozemky firmě pronajala Správa KRNAP. Obžaloba Hřebačku například viní z toho, že Tomášek s ním dojednal ukládání zeminy v místech, kde to údajně bylo nepřípustné. Původní obsah nájemní smlouvy podle spisu zcela změnil antedatovaný dodatek k nájemní smlouvě.

„Dodatek ke smlouvě se společností SIVIA CZ umožňuje ukládání čisté zeminy pro třetí osoby. Pokud někdo porušil zákon, nebyl jsem to já. Žádný souhlas k podnájemní smlouvě jsem nevydal. Nikdy jsem nesouhlasil, že by mělo dojít ke změně užívání tohoto pozemku. Šlo navíc o časově omezený dodatek,“ řekl Hřebačka.

22. července 2018

Podle něj pozemek nebyl z hlediska ochrany přírody cenný a k odkládání různého materiálu sloužil již v minulosti.

Ve druhé části kauzy státní zástupce viní osm obžalovaných ze zneužití pravomoci úřední osoby a sedm z nich navíc z pokusu o dotační podvod v souběhu s pokusem o poškození finančních zájmů Evropské unie. V případě dokonání podvodu mohla podle obžaloby vzniknout škoda 32,8 milionu korun.

Herní krajina Pecka vznikla za 45 milionů korun, pro lidi byla otevřena v létě 2018 a vstup je tam zdarma. Podle spisu nebyly splněny podmínky pro čerpání dotace z přeshraničního programu Interreg V-A CZ-PL.

Krajský soud začal případ projednávat v pondělí 7. září. Hlavní líčení je naplánované na další dny, termíny jsou také v listopadu.

Policie začala vyšetřovat dotace v Peci pod Sněžkou už v roce 2017, aniž by konkrétněji řekla, o které dotačních projekty jde. Média spekulovala o projektech parkovacích domů i herní krajiny Pecka.



MF DNES v únoru 2019 upozornila, že úředníci „zmrazili“ kvůli policejnímu vyšetřování právě česko-polskou dotaci ve výši téměř 30 milionů korun na již dostavěný originální projekt Pecka.