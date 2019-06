Půjde to podle scénáře, sliboval úředník souzený kvůli tendru na nemocnici

Jeden z obviněných Lubomír Červinský, který býval externím poradcem tehdejšího hejtmana Lubomíra France (ČSSD), podle žalobce upravil podmínky soutěže tak, aby je splnil jen Metrostav.

Druhý obžalovaný bývalý vedoucí investičního odboru Královéhradeckého kraje Emil Kmoníček pak podle spisu dokumenty podepsal bez kontroly.

Obžaloba je viní ze zneužití pravomoci úřední osoby a zjednání výhody při zadávání veřejné zakázky na přestavbu náchodské nemocnice. Oba muži dnes obvinění odmítli.



Podle obžaloby ale záměrně nastavili podmínky dvou tendrů tak, aby zúžili okruh firem, které se mohly o zakázku za více než miliardu korun ucházet.

Podle závěrů vyšetřování vše řídil poradce hejtmana Červinský. Zajistil, aby kvalifikační předpoklady zvýhodňovaly firmu Metrostav, která se o zakázku ucházela ve sdružení se společností VCES.

„Kvalifikační podmínky zahrnovaly reference v podobě jedné přestavby zdravotnického zařízení za provozu za nejméně 550 milionů korun a dvou staveb za nejméně 250 milionů bez DPH, vše s třídou energetické náročnosti B,“ stojí ve spisu.

Takové reference má podle obžaloby v Česku jen Metrostav ze zakázek v Motole, Kladně a Příbrami. Konkurence je mít nemohla.

V zemi vznikly v požadovaném období už jen tři zdravotnické stavby nad 550 milionů, ale žádná z nich v třídě B. Firmy navíc musely mít řadu osvědčení a odborníky, kterých je v Česku naprosté minimum.

„Podmínky neodpovídaly druhu, rozsahu a složitosti veřejné zakázky. Byly skrytě diskriminační a zužující potenciální okruh uchazečů,“ řekl státní zástupce Petr Kouble.

Červinský obžalobu zcela odmítl. V rozsáhlé úvodní řeči vyvracel jeden bod za druhým. Uváděl technické podrobnosti. Odmítl kontakty na Metrostav i to, že by vymýšlel nebo navrhoval podmínky tendru.

„Vždy jsem chtěl pro kraj to nejvýhodnější a nejvhodnější řešení,“ řekl soudu Červinský.

Senát se zabývá druhým a třetím tendrem na přestavbu nemocnice v Náchodě. V první soutěži ještě obžalovaní nefigurovali.

Právě kvůli jejímu neúspěchu si kraj v září 2014 Červinského najal. Hejtman Lubomír Franc to tehdy odůvodnil potřebou důsledné kontroly přípravy velkých zakázek.

Je proto paradoxní, že druhou soutěž za 1,19 miliardy korun vypsanou v červenci 2015 musel kraj zrušit kvůli chybám. Přišlo tehdy téměř tisíc dotazů.

Kritické připomínky úředník přehlížel, tvrdí obžaloba

Kmoníčkovi obžaloba klade za vinu, že zadání tendru podepsal, aniž by si podmínky ověřil.

„S důvodovou zprávou ho předložil radě ke schválení i přes kritické připomínky podřízených a externího zpracovatele,“ tvrdí státní zástupce.

Emil Kmoníček se hájil tím, že na pozici nastoupil jen šest týdnů před vypsáním tendru a nestihl se seznámit s celou agendou. Kvalifikační předpoklady prý byly tou dobou již zpracované a on neví, kdo je formuloval.

„Když jsem nastupoval, dokumentace už finišovala. Vnímal jsem to tak, že se u mě schází jednotlivé materiály a já stvrzuji, že jsou kompletní a mohou být předloženy do rady. Myslím, že podmínky byly nastaveny úměrně tomu, že se jednalo o zakázku za téměř 1,2 miliardy,“ odmítl svou vinu Kmoníček, podle něhož mohly ostatní firmy splnit kvalifikační předpoklady účastí ve sdruženích.

Úředník posílal do firmy e-maily. Žádal prý kamaráda o radu

Vedoucí odboru podle obžaloby umožnil firmě Metrostav ovlivnit podmínky tendru, když jejímu pracovníkovi, který zpracovával nabídku firmy, zaslal ze soukromého e-mailu připravované znění veřejné zakázky.

„Ahoj, Pepo, posílám něco k nakouknutí. Nikam to prosím neposílej. Připomínky do zítra večer. Ahoj, E.“ citoval státní zástupce text e-mailu.

Emil Kmoníček to vysvětlil tím, že žádal kamaráda o radu, zda vůbec lze takto zakázku vypsat a vysoutěžit: „Měl jsem obavy, aby to nedopadlo neúspěšně. Kraji hodně záleželo na tom, aby se realizace uskutečnila v co nejkratším čase. Požádal jsem kamaráda, už nevím, jestli na to reagoval. Stejně se dokumentace měnila pod rukama. I proto si myslím, že to nemohlo někomu zjednat výhodu.“

Kdyby Metrostav a VCES zakázku získali, vydělali by 27 milionů korun.

Kmoníček byl podle spisu v kontaktu s Metrostavem i v červnu 2016, když chtěl kraj zakázku vypsat potřetí za 1,3 miliardy korun bez daně. Tehdy volal technickému náměstkovi východočeské oblasti.

„Je to tak, jak to bylo. Mělo by to proběhnout podle scénáře,“ citoval žalobce přepis hovoru. I tehdy Kmoníček podle něj poslal do firmy podmínky tendru. Ten však tvrdil, že v tu dobu už na úřadu nepracoval. Kraj nakonec i třetí výzvu zrušil. Pokud by ji Metrostav vyhrál, měl by zisk 13 milionů.

Královéhradecký kraj dotáhl do konce až čtvrtý tendr na přestavbu nemocnice na podzim 2017 poté, co nechal upravit projekt. Nejnižší nabídku podaly dohromady firmy Geosan Group a BAK stavební společnost, činí 1,344 miliardy korun bez DPH. V dolním areálu se staví za provozu, hotovo má být v roce 2020.