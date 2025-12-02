V kauze falešných bankéřů v Hradci padly až sedmileté tresty, další soudí

Autor: , ,
  17:26
Krajský soud v Hradci Králové v úterý vynesl rozsudek nad 6 z 20 obžalovaných v případu česko-ukrajinského gangu falešných telefonických bankéřů. Šestice patřila k operátorům call centra v Oděse, všichni prohlásili vinu. Hlavní líčení s ostatními obžalovanými dosud pokračuje. Podle spisu je škoda přes 100 milionů korun.
Krajský soud v Hradci Králové se zabývá případem česko-ukrajinského gangu...

Krajský soud v Hradci Králové se zabývá případem česko-ukrajinského gangu falešných telefonických bankéřů. (6. října 2025) | foto: David Taneček, ČTK

Krajský soud v Hradci Králové se zabývá případem česko-ukrajinského gangu...
Krajský soud v Hradci Králové se zabývá případem česko-ukrajinského gangu...
Krajský soud v Hradci Králové se zabývá případem česko-ukrajinského gangu...
Státní zástupce Radim Vítek u Krajského soudu v Hradci Králové před hlavním...
24 fotografií

Hlavní líčení v české větvi případu začalo v říjnu.

„Vzhledem k tomu, že šest osob prohlásilo vinu, bylo možné řízení s nimi vyčlenit. Řízení s dalšími pokračuje,“ sdělila mluvčí krajského soudu Kateřina Jarkovská.

Vzhledem k tomu, že šestice prohlásila vinu a soud to přijal, pak prováděl pouze dokazování ve vztahu ke každému z nich, k navrženým trestům a k otázce náhrady škody, sdělila Jarkovská. Soud při výměře trestu přihlédl k tomu, že prohlásili vinu. Hrozilo jim až 13 a půl roku vězení.

Gang falešných bankéřů viní z podvodů za 100 milionů, peníze ukryli do bitcoinu

Předseda senátu Miroslav Mjartan uložil falešným operátorům tresty za účast na organizované zločinecké skupině, za podvod a neoprávněný přístup k počítačovému systému a neoprávněný zásah do počítačového systému nebo nosiče informací. Rozsudek je nepravomocný, strany si ponechaly lhůtu.

Sedmileté tresty ve věznici s ostrahou si vyslechli vazebně stíhaný Tomáš Řízek i již uvězněný Tomáš Holuška, Michal Svoboda a Pavel Vítek. Tomu soud uložil souhrnný trest za dřívější zpronevěru a podvod.

Pětiletý trest ve věznici s ostrahou dostal již vězněný Marcel Hausman, souhrnný trest je i za dřívější krádež.

Regina Trukmüllerová obdržela tříletý trest, podmínečně odložený na čtyři a půl roku. U ní i Hausmana soud přihlédl k tomu, že podvod i neoprávněný přístup byly kvalifikovány jako zločin, u ostatních šlo o zvlášť závažný zločin. S nárokem na náhradu škody soudce odkázal do civilního řízení.

Krajský soud v Hradci Králové se zabývá případem česko-ukrajinského gangu falešných telefonických bankéřů. (6. října 2025)
Krajský soud v Hradci Králové se zabývá případem česko-ukrajinského gangu falešných telefonických bankéřů. (6. října 2025)
Krajský soud v Hradci Králové se zabývá případem česko-ukrajinského gangu falešných telefonických bankéřů. (6. října 2025)
Krajský soud v Hradci Králové se zabývá případem česko-ukrajinského gangu falešných telefonických bankéřů (6. října 2025)
24 fotografií

Obžaloba skupinu viní z účasti na organizované zločinecké skupině, podvodu a z neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací.

Podvody podle ukrajinské policie organizoval čtyřicetiletý Ukrajinec, volajícími byli Češi.

Na území České republiky skupina fungovala zejména v okrese Náchod. Telefonovalo se pouze z Ukrajiny, z Oděsy. Obžalovaným hrozí až 13 a půl roku vězení. Možný maximální trest je vysoký vzhledem k tomu, že šlo o organizovanou skupinu.

6. října 2025

Podle obžaloby call centrum v Oděse řídil Sergej Alexandrovič Kozniakov. Rozděloval odměny jednotlivým falešným bankéřům a posílal peníze na nábor Gabriele Wieulzoeufové. Ta působila jako falešná operátorka na Ukrajině od září 2022 do února 2023 a pak od února do dubna 2024 řídila nábor operátorů, nejprve na Ukrajině a pak z místa svého bydliště na Náchodsku.

Podle spisu se telefonující členové gangu vydávali za pracovníky České národní banky a poškozeným tvrdili, že mají napadený účet a je třeba úspory převést na záchranný účet. Někdy přiměli lidi k nainstalování programu pro vzdálenou správu, čímž získali neomezený přístup k jejich internetovému bankovnictví, uvedla obžaloba.

„Hlavou skupiny na našem území byla Gabriela Wieulzoeufová, hlavní aktéři se nacházejí na Ukrajině. Obžalovaní vypovídají, částečně doznávají vinu, ale nechci předjímat, co budou uvádět u hlavního líčení. Vyšetřování případu ještě pokračuje,“ odhadoval na začátku hlavního líčení žalobce Radim Vítek. Na Ukrajině jsou podle jeho informací stíháni dva lidé.

24. dubna 2024

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv

Vyšetřovatelům se podařilo dohledat dva ukrajinské občany, kteří měli být ve vedení organizované skupiny, ale protože Ukrajina své občany nevydává, české soudy je neřeší. Stíháni by měli být na Ukrajině.

Celková škoda je stanovena na 102 milionů korun. Z toho 87,7 milionu korun se podařilo od poškozených vylákat, dalších 9 milionů se skupina vylákat pokusila a připravovala další útoky v objemu 4,6 milionu korun. Zpět se vyšetřovatelům podařilo získat jen drobnou částku, protože většinu výnosů si skupina odkládala do bitcoinové peněženky, ke které neměli vyšetřovatelé přístup.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Takový vánoční strom jste ještě neviděli. Modřín na Náchodsku nemá žádné jehličí

Agentura Dobrý den osvědčila, že ozdobený modřín na Novém Hrádku drží český...

V Novém Hrádku na Náchodsku mají hodně netradiční vánoční strom. Je jím asi třicetiletý modřín. V městysu totiž potřebovali nevhodně rostoucí jehličnan pokácet, ale bylo jim líto s ním rovnou...

Peníze chybí. ŘSD nechce podepsat smlouvy na dálnice do Trutnova a Jičína

Vizualizace úseku D35 Úlibice – Hořice

Kvůli nejistotě ohledně rozpočtu na příští rok zatím odmítlo Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) podepsat smlouvy o stavbě dálnic D11 z Jaroměře do Trutnova a D35 z Úlibic do Hořic na Jičínsku. Na...

Litvínov zaskočil mistra, vládlo i Kladno. Derby pro Pardubice, Třinec konečně slaví

David Kaše z Litvínova (vpravo) slaví trefu proti Kometě s Nicolasem Hlavou.

Pátečnímu programu 27. kola hokejové extraligy dominoval souboj mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, který zvládlo vítězně Dynamo 3:1. Třinec dokázal zastavit sérii porážek, Olomouc předčil 5:2....

Pardubice podlehly Liberci, Olomouc porazila Plzeň. Sparta udržela roli lídra

Ondřej Matýs z Olomouce střílí na plzeňského brankáře Nicka Malíka.

Sparta po 28. kole hokejové extraligy udržela v tabulce první místo. Pražané porazili Třinec 2:1 a jejich nejbližší pronásledovatelé svá utkání prohrály. Pardubice podlehly 2:4 Liberci, který tak...

Azuro a půl metru sněhu. V Krkonoších si lyžaři užívají první upravené sjezdovky

První lyžařský den na Černé hoře v Krkonoších (28.11.2025).

Několik mrazivých nocí a sněžení stačily k tomu, aby lyžařská sezona nejen v Krkonoších začala na několika místech najednou. V pátek ráno vyrazily stovky lyžařů na Černou horu a do Špindlerova Mlýna,...

V kauze falešných bankéřů v Hradci padly až sedmileté tresty, další soudí

Krajský soud v Hradci Králové se zabývá případem česko-ukrajinského gangu...

Krajský soud v Hradci Králové v úterý vynesl rozsudek nad 6 z 20 obžalovaných v případu česko-ukrajinského gangu falešných telefonických bankéřů. Šestice patřila k operátorům call centra v Oděse,...

2. prosince 2025  17:26

Falešný policejní šéf lákal z ženy milion, úvěr jí rozmluvil skutečný ředitel

Ředitel hradecké krajské policie Petr Sehnoutka (vpravo) a trutnovský policejní...

Milionem korun se málem zadlužila žena, na niž tlačili po telefonu podvodníci. Jeden z nich se dokonce vydával za policejního ředitele v Trutnově. Naštěstí si žena našla na webu kontakt na skutečného...

2. prosince 2025  16:12

Vázy, hold kubismu. Hradec ukázal vítězný návrh kašny pro Velké náměstí

Kašnu z devíti nádob navrhli vítězové soutěže Tomáš Pavlacký a Petr Preininger.

Devět různě vysokých nádob z vysokopevnostního betonu, taková bude nová kašna na Velkém náměstí v Hradci Králové. Bude připomínat kubistické vázy z přelomu 19. a 20. století, kdy se zrodilo...

2. prosince 2025  9:03

Úraz ho nezastavil. Mladý paraglidista z Broumovska uletěl světový rekord

Premium
Paraglidista Hugo Hadaš při jednom z přeletů nad brazilským vnitrozemím (23....

Student broumovského gymnázia Hugo Hadaš láme světové rekordy v paraglidingu. Letos překonal 498 kilometrů nad Brazílií, loni na jiném typu křídla urazil 512 kilometrů. Do vzduchu se přitom vracel po...

1. prosince 2025

Kauza padělané závěti po továrníku Řípovi. Vdovu čeká nový proces, rozhodl soud

Čtyři ženy jsou obžalované u Krajského soudu v Hradci Králové v případu údajně...

Krajský soud v Hradci Králové se bude muset znovu zabývat případem možné falešné závěti po továrníkovi Františku Řípovi. Odvolací senát v neveřejném jednání zrušil verdikt, který ukládal vdově Aleně...

1. prosince 2025  9:48,  aktualizováno 

Takový vánoční strom jste ještě neviděli. Modřín na Náchodsku nemá žádné jehličí

Agentura Dobrý den osvědčila, že ozdobený modřín na Novém Hrádku drží český...

V Novém Hrádku na Náchodsku mají hodně netradiční vánoční strom. Je jím asi třicetiletý modřín. V městysu totiž potřebovali nevhodně rostoucí jehličnan pokácet, ale bylo jim líto s ním rovnou...

1. prosince 2025  10:55

Pardubice podlehly Liberci, Olomouc porazila Plzeň. Sparta udržela roli lídra

Ondřej Matýs z Olomouce střílí na plzeňského brankáře Nicka Malíka.

Sparta po 28. kole hokejové extraligy udržela v tabulce první místo. Pražané porazili Třinec 2:1 a jejich nejbližší pronásledovatelé svá utkání prohrály. Pardubice podlehly 2:4 Liberci, který tak...

30. listopadu 2025  14:50,  aktualizováno 

Peníze chybí. ŘSD nechce podepsat smlouvy na dálnice do Trutnova a Jičína

Vizualizace úseku D35 Úlibice – Hořice

Kvůli nejistotě ohledně rozpočtu na příští rok zatím odmítlo Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) podepsat smlouvy o stavbě dálnic D11 z Jaroměře do Trutnova a D35 z Úlibic do Hořic na Jičínsku. Na...

30. listopadu 2025  17:34

Dům pro kola i atletický tunel. Malšovická aréna v Hradci chystá vylepšení

Pohled na nový stadion Hradce Králové, který má před začátkem ligy potíže s...

Několik podstatných vylepšení se chystá u nového fotbalového stadionu v Malšovicích. Prvním by měl být automatický parkovací dům pro kola, který má vyrůst na ploše mezi arénou a koupalištěm Flošna....

30. listopadu 2025  9:53

Hradec - Jablonec 2:0. Oba góly dal Slončík, dvakrát potrestal chyby hostů

Tom Slončík z Hradce Králové slaví svůj druhý gól v zápase s Jabloncem.

Dvě hrubky v defenzivě stály fotbalisty Jablonce lepší výsledek na půdě Hradce Králové. Domácí v sedmnáctém kole Chance Ligy v sobotu triumfovali 2:0, oba zásahy obstaral po změně stran Tom Slončík....

29. listopadu 2025  14:52,  aktualizováno  17:57

Lyže, bicí, obří vůle. Hudec o kapele s Kosteličem i fíglech, jak odbourat strach

Premium
Jan Hudec

Zrovna se vrátil z rakouského Söldenu, do něhož zamířil částečně pracovně a částečně s rodinou na dovolenou. Samozřejmě, že ho zlákaly i tamní sjezdovky. „Napadl čerstvý sníh, super lyžovačka,“...

29. listopadu 2025

Ve Vrchlabí vznikají trofeje pro světový pohár ve Špindlu, evokují černou sjezdovku

Trofeje pro Světový pohár v alpském lyžování žen ve Špindlu v roce 2026 už...

Ještě nedávno pracoval v kanceláři a organizoval firemní akce, teď Martin Plůcha z Vrchlabí vyrábí trofeje pro vítězky Světového poháru v alpském lyžování žen, který se na konci ledna po třech letech...

29. listopadu 2025  7:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.