Hlavní líčení v české větvi případu začalo v říjnu.
„Vzhledem k tomu, že šest osob prohlásilo vinu, bylo možné řízení s nimi vyčlenit. Řízení s dalšími pokračuje,“ sdělila mluvčí krajského soudu Kateřina Jarkovská.
Vzhledem k tomu, že šestice prohlásila vinu a soud to přijal, pak prováděl pouze dokazování ve vztahu ke každému z nich, k navrženým trestům a k otázce náhrady škody, sdělila Jarkovská. Soud při výměře trestu přihlédl k tomu, že prohlásili vinu. Hrozilo jim až 13 a půl roku vězení.
Předseda senátu Miroslav Mjartan uložil falešným operátorům tresty za účast na organizované zločinecké skupině, za podvod a neoprávněný přístup k počítačovému systému a neoprávněný zásah do počítačového systému nebo nosiče informací. Rozsudek je nepravomocný, strany si ponechaly lhůtu.
Sedmileté tresty ve věznici s ostrahou si vyslechli vazebně stíhaný Tomáš Řízek i již uvězněný Tomáš Holuška, Michal Svoboda a Pavel Vítek. Tomu soud uložil souhrnný trest za dřívější zpronevěru a podvod.
Pětiletý trest ve věznici s ostrahou dostal již vězněný Marcel Hausman, souhrnný trest je i za dřívější krádež.
Regina Trukmüllerová obdržela tříletý trest, podmínečně odložený na čtyři a půl roku. U ní i Hausmana soud přihlédl k tomu, že podvod i neoprávněný přístup byly kvalifikovány jako zločin, u ostatních šlo o zvlášť závažný zločin. S nárokem na náhradu škody soudce odkázal do civilního řízení.
Obžaloba skupinu viní z účasti na organizované zločinecké skupině, podvodu a z neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací.
Podvody podle ukrajinské policie organizoval čtyřicetiletý Ukrajinec, volajícími byli Češi.
Na území České republiky skupina fungovala zejména v okrese Náchod. Telefonovalo se pouze z Ukrajiny, z Oděsy. Obžalovaným hrozí až 13 a půl roku vězení. Možný maximální trest je vysoký vzhledem k tomu, že šlo o organizovanou skupinu.
6. října 2025
Podle obžaloby call centrum v Oděse řídil Sergej Alexandrovič Kozniakov. Rozděloval odměny jednotlivým falešným bankéřům a posílal peníze na nábor Gabriele Wieulzoeufové. Ta působila jako falešná operátorka na Ukrajině od září 2022 do února 2023 a pak od února do dubna 2024 řídila nábor operátorů, nejprve na Ukrajině a pak z místa svého bydliště na Náchodsku.
Podle spisu se telefonující členové gangu vydávali za pracovníky České národní banky a poškozeným tvrdili, že mají napadený účet a je třeba úspory převést na záchranný účet. Někdy přiměli lidi k nainstalování programu pro vzdálenou správu, čímž získali neomezený přístup k jejich internetovému bankovnictví, uvedla obžaloba.
„Hlavou skupiny na našem území byla Gabriela Wieulzoeufová, hlavní aktéři se nacházejí na Ukrajině. Obžalovaní vypovídají, částečně doznávají vinu, ale nechci předjímat, co budou uvádět u hlavního líčení. Vyšetřování případu ještě pokračuje,“ odhadoval na začátku hlavního líčení žalobce Radim Vítek. Na Ukrajině jsou podle jeho informací stíháni dva lidé.
24. dubna 2024
Vyšetřovatelům se podařilo dohledat dva ukrajinské občany, kteří měli být ve vedení organizované skupiny, ale protože Ukrajina své občany nevydává, české soudy je neřeší. Stíháni by měli být na Ukrajině.
Celková škoda je stanovena na 102 milionů korun. Z toho 87,7 milionu korun se podařilo od poškozených vylákat, dalších 9 milionů se skupina vylákat pokusila a připravovala další útoky v objemu 4,6 milionu korun. Zpět se vyšetřovatelům podařilo získat jen drobnou částku, protože většinu výnosů si skupina odkládala do bitcoinové peněženky, ke které neměli vyšetřovatelé přístup.