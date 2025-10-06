Obžaloba skupinu viní z účasti na organizované zločinecké skupině, podvodu a z neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací.
Podvody podle ukrajinské policie organizoval čtyřicetiletý Ukrajinec, volajícími byli Češi. Volalo se z Oděsy. Obžalovaným hrozí až 13,5 roku vězení.
Ve vazbě zůstanou všichni Češi z gangu falešných bankéřů, lidem volali z Oděsy
„Jde o osoby, které zavolají poškozenému jako bankéř České národní banky a pod touto záminkou ho různě instruují tak, aby z něj vytáhli peníze, což se jim v tomto případě povedlo. Jde o necelých 500 dílčích útoků. Celková škoda přesahuje 100 milionů korun. Většinou používali jména konkrétních bankéřů, střídali si je,“ uvedl před jednáním státní zástupce Radim Vítek.
„Hlavou skupiny na našem území byla Gabriela Wieulzoeufová, hlavní aktéři se nacházejí na Ukrajině. Ve vazbě je nyní 9 lidí. Obžalovaní vypovídají, částečně doznávají vinu, ale nechci předjímat, co budou uvádět u hlavního líčení. Vyšetřování případu ještě pokračuje,“ sdělil. Na Ukrajině jsou podle jeho informací stíhány dvě osoby.
Podle spisu se telefonující členové gangu vydávali za pracovníky České národní banky a poškozeným tvrdili, že mají napadený účet a je třeba úspory převést na záchranný účet. Někdy přiměli lidi k nainstalování programu pro vzdálenou správu, čímž získali neomezený přístup k jejich internetovému bankovnictví, uvedla obžaloba. Obvinění jsou ve vazbě.
