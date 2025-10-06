Gang falešných telefonických bankéřů stanul před soudem, obžalovaných je 20

Krajský soud v Hradci Králové v pondělí začíná projednávat případ česko-ukrajinského gangu falešných telefonických bankéřů se škodou přes 100 milionů korun. Obžalovaných je v české větvi kauzy 20. Pro hlavní líčení je vyčleněna největší jednací místnost krajského soudu. Naplánované je na několik týdnů, vyplývá z informací soudu.
Obžaloba skupinu viní z účasti na organizované zločinecké skupině, podvodu a z neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací.

Podvody podle ukrajinské policie organizoval čtyřicetiletý Ukrajinec, volajícími byli Češi. Volalo se z Oděsy. Obžalovaným hrozí až 13,5 roku vězení.

„Jde o osoby, které zavolají poškozenému jako bankéř České národní banky a pod touto záminkou ho různě instruují tak, aby z něj vytáhli peníze, což se jim v tomto případě povedlo. Jde o necelých 500 dílčích útoků. Celková škoda přesahuje 100 milionů korun. Většinou používali jména konkrétních bankéřů, střídali si je,“ uvedl před jednáním státní zástupce Radim Vítek.

Státní zástupce Radim Vítek u Krajského soudu v Hradci Králové před hlavním líčením s gangem falešných bankéřů (6. října 2025)
Obvinění členové gangu falešných bankéřů u vazebního jednání v Hradci Králové (14. května 2025)
Obvinění členové gangu falešných bankéřů u vazebního jednání v Hradci Králové (14. května 2025)
Obvinění členové gangu falešných bankéřů u vazebního jednání v Hradci Králové (14. května 2025)
„Hlavou skupiny na našem území byla Gabriela Wieulzoeufová, hlavní aktéři se nacházejí na Ukrajině. Ve vazbě je nyní 9 lidí. Obžalovaní vypovídají, částečně doznávají vinu, ale nechci předjímat, co budou uvádět u hlavního líčení. Vyšetřování případu ještě pokračuje,“ sdělil. Na Ukrajině jsou podle jeho informací stíhány dvě osoby.

Podle spisu se telefonující členové gangu vydávali za pracovníky České národní banky a poškozeným tvrdili, že mají napadený účet a je třeba úspory převést na záchranný účet. Někdy přiměli lidi k nainstalování programu pro vzdálenou správu, čímž získali neomezený přístup k jejich internetovému bankovnictví, uvedla obžaloba. Obvinění jsou ve vazbě.

