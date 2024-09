Už nás neobcházejte! Pojďme do koalice dvou silných, vyzývá lídr ANO Koleta

S hnutím ANO se ovšem vedení kraje nemá ve zvyku přátelit a už vůbec ne bratřit v koalici. Petr Koleta to dobře ví. On sám přesto navrhuje vyjednávání dvou nejsilnějších stran.

„Přece se nemohou sejít a shodnout programy dejme tomu deseti stran. A my máme co nabídnout,“ upozornil.

Začněme spíš evropsky než krajsky. Hnutí ANO v Evropském parlamentu spoluzaložilo frakci Patrioti pro Evropu, ve které jsou i kontroverzní subjekty Marine Le Penové a Viktora Orbána. Nemyslíte si, že některé voliče mohou nacionalistické postoje znepokojovat?

Pro mě jsou prvořadé krajské volby. Tuhle otázku bych nechal na jiné, já bych se k tomu nerad vyjadřoval. Zkrátka uvidíme. Každopádně principem je, aby se hájily naše zájmy, a já předpokládám, že nejen ANO v Evropě bude hájit naše zájmy. Nicméně připomenu, že trochu obrátila i ODS, nebudu připomínat kdo a kam vstoupil. Raději bych se bavil o krajské politice, o tom, co je pro nás důležité.

Mohu se vás zeptat, jaký máte názor na válku na Ukrajině?

Pokud bych se věnoval evropské politice nebo byl poslancem či senátorem, ta témata bych studoval hlouběji. Ale nyní jsou pro mě důležité naše město a kraj a nechci si hrát na to, že rozumím všemu. Ale ještě k tomu nacionalismu: ještě je velmi brzo něco hodnotit a řešit, kdo je a kdo není nacionalista. Já byl zvolen jako starosta a krajský zastupitel. Pojďme se o tom bavit, až budu sedět v europarlamentu.

Teď ještě jednu celostátní otázku: vnímáte krajské volby jako referendum o vládě Petra Fialy?

Kraje, města a obce jsou na politice vlády závislé, ta nás velmi zasahuje. Ano, to referendum tak spousta lidí může brát. I já jsem nazlobený na celou řadu věcí, které nás poškozují. A dokonce z osobních setkání se členy vlády. Z arogance některých jsem velmi zklamaný.

Klidně můžete být konkrétní.

Jsem velmi zklamán z ministerstva pro místní rozvoj a pana Bartoše i z ministra financí pana Stanjury. S panem Bartošem jsem měl i osobní jednání. Já bych si takto arogantním způsobem jako na vesnické tancovačce rozhodně nedovolil odpovídat starostům a primátorům na jejich dotazy. Místo toho, aby se staral o potřeby měst a obcí, raději se zabarikáduje na ministerstvu. Tam, kam jsem dříve chodil běžně, nyní musím obcházet přes různé dvorky a běhám, abych se vůbec dostal například k řediteli odboru. Asi nechtějí být rušeni. Ale to je jen příklad.

Věříte, že volby budou referendem i o krajské vládě?

Respektuji rozhodnutí lidí, tedy voličů. Nás vždycky každý obešel, měl bych být naštvaný a zhrzený, přitom dokážu i pochválit. Současný hejtman jedná i s opozicí, což je správné. Neshodneme se na všem, ale na zásadních věcech ano.

Udělali jste něco pro to, aby se neopakovala situace z roku 2020? Také tehdy bylo hnutí ANO favoritem, ale nakonec vás o 1,5 procenta předstihla koalice vedená ODS, ta nakonec sestavila vládnoucí koalici.

Ona nás neporazila ODS, ale uskupení stran. To je špatně a já bych do podobných spolků ani nešel. To je, jako by se spojil hokej s tenisem jen proto, aby porazil třeba hokejbalisty. Rozhodně nás neporazila ODS, ale jediný program těch stran: Porazit ANO! Je to hloupé a dětské, ale to je věc těch lídrů. Proč se dávají dohromady? Chtějí porazit v uvozovkách to zlo, tedy ANO.

Myslíte si, že máte větší koaliční potenciál než před čtyřmi lety?

Tady je to postavené všichni proti ANO. Nejsem naivní. Ale v případě, že voliči rozdají karty tak, že nás ostatní nebudou moci obejít, konečně se dočkáme normální politiky a normálního koaličního vyjednávání tak, jak bychom si přáli, aby se prosazoval program. Podle mě by si vždy měly sednout dvě nejsilnější strany a ne hledat důvody, proč to nejde. Přece se nemohou sejít a shodnout programy dejme tomu na deseti stranách. A my máme co nabídnout. V první patnáctce naší kandidátky máme starosty, místostarosty, manažery, kteří to dobře znají a mohou kdykoli nastoupit na jednotlivé gesce. Rozhodně se to nemusí učit za pochodu.

S výsledkem voleb „něco“ udělají voliči. Ale co vy? Už máte rozmyšlenou vyjednávací strategii na to, až budou rozdány krajské karty?

Určitě si nyní neumím představit spolupráci s SPD a možná ani dalšími stranami, například s komunisty. Doufám, že budeme mít příležitost sednout si ke stolu dva nejsilnější. Každopádně není šťastné dělat koalici na potřebných a nezbytných 23 hlasů. Proto jsem pro širší koalici a pro to najít si hned na začátku zásadní věci. Věřím, že máme šanci ji sestavit.

Nezlobte se, ale přijde mi, že hnutí ANO se v Královéhradeckém kraji tak trochu hledá. Vždyť má už třetího lídra ve třetím volebním období...

Já jsem v minulém období také měl nominaci, ale odmítl jsem ji, protože jsem se stal starostou Hronova a práce tam bylo tolik, že to nebyla jednoduchá situace. Za čtyři roky se tam podařilo více práce než v předchozích deseti. V tom laufu by bylo nezodpovědné odejít. Ne, nemyslím si, že bychom se hledali. I Jaromír Dědeček byl velmi dobrý kandidát.

Před čtyřmi lety jste dokonce nabídli post hejtmana Pirátům, když půjdou s vámi. To byl asi poslední zoufalý pokus zabránit sestavení koalice. Nebyl to projev slabosti?

Byla to spíš jen taková zkouška, jak by na to lídr Pirátů zareagoval. Ale v tu chvíli už bylo vše jasné. Než mít silného partnera, je vždy snazší vzít si toho slabšího, kterého si můžete vodit. Za mě je to ale špatné pro kraj. Aby se někdo čtyři roky učil svou práci, a to nechci jmenovat, to je přece ztráta času. Ten člověk by se to mohl učit z opozičních, ale i z koaličních lavic. Byly záležitosti, které mělo vedení řešit rychleji a jinak. A netýká se to jen Pirátů, ale třeba i HDK a zdravotnictví. Ale to už je záležitost hejtmana, ten si to takto určil a pravděpodobně mu to i vyhovuje.

Zkuste vystavit vysvědčení pro krajskou vládu.

Jsou tu i věci, které se povedly. Rozpočtové určení daní: pokud byly obce a města jen trochu šikovné, mohly investovat. Což ale není výsledek vedení kraje. Kraj má nyní dobře našlápnuto, ale stojí ekonomika. Co přijde? Bude menší příjem peněz. Máme rozjeté investice například do všech krajských nemocnic a musí se udělat především urgentní příjmy a základ, tedy ordinace lékařské pohotovosti. S tím souvisí i tvorba jednotného informačního systému. Ten není a když přijedete z jedné nemocnice do druhé, nic o vás neví. To vše se musí ufinancovat. Kraj už v roce 2021 věděl, co a jak dělat. A tam bohužel současnému vedení kraje, i když máme v čele generála, chybí odvaha. Ty kroky měly být rázné, ale nedělaly se. A pak jsou tu sociální služby. A opět: kraj dělal správné kroky, nicméně budou se muset stavět další domovy seniorů a kraj zaspal v pečovatelské službě, například ne všechna místa jsou plně obsloužená. Ve školství se rozšiřovaly gymnaziální obory. Podle mě naprostý nesmysl. Naopak je potřeba rozšířit obory, které tu chybí, tedy zdravotníci, pečovatelé, stavaři, elektrotechnici... Zaspalo se.

Z velkých témat už zbývá snad jen doprava, že?

Ano, kraj investuje do komunikací, letos jsme se dostali až k číslu 1,8 miliardy, a to je dobře. Je sci-fi dostat je všechny do stavu na jedničku, to se nikdy nestane a dvě investiční miliardy jsou podle mě stropem, co se dá ročně udělat. Správa a údržba silnic už teď s prominutím padá na hubu a nestíhá. Chválím hejtmana, že nás přizval k jednání o výběru železničního dopravce, nyní nám tu začnou jezdit nové jednotky „žraloci“ a do tří let bude obměněno 70 procent celého vozového parku. Jenže kraj má víc tlačit na Správu železnic a na infrastrukturu, která má být spolehlivá, rychlá a efektivní. A když už si něco pořídím, musím to i využít. Proč mít závodní kolo z Tour de France, když s ním budete jezdit do marketu na nákup? Na to stačí skládačka. A my jsme přesně v té situaci. My máme super jednotky, ale z hlediska rychlosti se pořád vyplatí jet autem. A když si zlomím nohu například v Trutnově či jinde, ani nenastoupím, protože soupravy sice jsou nízkopodlažní a bezbariérové, ale nejsou na to připravená nástupiště. Tak sakra, na to přece jde zatlačit!