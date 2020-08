Jedna výtka za druhou, koalice v Hradci si jde před volbami po krku

Ještě nedávno by nejspíš k podobné situaci nedošlo. Nedlouho před krajskými volbami však sporná volba nového ředitele Střední školy řemeslné v Jaroměři přerostla v ostrý spor napříč politickým spektrem.



Jeden z posledních mezi desítkami konkurzů na ředitele v rámci optimalizace krajského školství sice zpočátku mohl připomínat bouři ve sklenici vody, avšak nyní ji řeší ombudsman. A kvůli trestnímu oznámení se jí zabývá i policie. Navíc také ukazuje, že před volbami si krajské partaje snaží pro sebe „urvat“ kus pozornosti.



„Kdyby se to řešilo v půlce volebního období, určitě by nelétala trestní oznámení a všechny strany by se snažily fungovat v zájmu udržení koalice s co nejmenšími problémy. Nyní už takovou motivaci nemají. Koalice bude končit a je pravděpodobné, že karty budou po volbách rozdané úplně jinak. Tato nejistota a nepřehlednost způsobují, že se každá ze stran chce co nejvíce zviditelnit a být co nejvíce v médiích,“ zhodnotil situaci na kraji politolog Karel Kouba z Katedry politologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové.

Kvůli jarnímu konkurzu na ředitele jaroměřské školy se její bývalá ředitelka Jitka Kočišová kvůli údajné věkové diskriminaci obrátila se stížností na hejtmana i úřad ombudsmana. Tvrdí, že v prvním kole řízení nebyla vybrána kvůli věku, přestože byla vhodnou kandidátkou.



Předsedkyní konkurzní komise byla náměstkyně hejtmana pro školství Martina Berdychová (STAN a Východočeši), která nařčení odmítla.

Jádrem sporu se poté stala povinnost mlčenlivosti členů komise. Ombudsman Stanislav Křeček požadoval zbavení komise mlčenlivosti, což může učinit krajská rada. Hejtman Jiří Štěpán (ČSSD), který stojí na straně ředitelky Kočišové, k tomu radní vyzval, ti to však odmítli.

Podle šéfky krajského školství jde o dezinformace a pomluvu související s předvolebním bojem. V pondělí kvůli tomu podala trestní oznámení na neznámého pachatele.

„Trestní oznámení jsem podala kvůli spekulacím zpochybňujícím regulérnost konkurzního řízení, které se objevily v médiích. Jde o únik nepravdivých informací. Mám pochybnosti a uvažuji, že je to cílené jednání za účelem poškodit práci v oblasti školství a možná i moji osobu před volbami. Nevím, jestli jde o předvolební kampaň ze strany pana hejtmana, ale je zpochybňována i moje osoba a to, jak jsou vedeny konkurzy na ředitele škol. Myslím si, že orgány činné v trestním řízení nám dají jasnou odpověď a pojmou to šířeji než úřad ombudsmana. Chci, aby to vyšetřoval orgán, který je skutečně nestranný i nestranický,“ zdůvodnila oznámení Berdychová.

Radní, koaliční kolega Berdychové Rudolf Cogan (STAN a Východočeši) prohlásil, že ombudsman není nestranný, protože je stejně jako hejtman Štěpán a ředitelka Kočišová členem ČSSD, se kterou mají STAN a Východočeši v krajské koalici napjaté vztahy: „Asi by se nikdo nebránil nezávislému přezkumu, ale toto není nezávislý přezkum. Z jaké strany je ombudsman, z jaké strany je ředitelka? Jaký by to pak mělo smysl.“

Do věci se vložily i další strany. Opoziční hnutí ANO už v červnu neúspěšně požadovalo informací o tendru. Kvůli situaci ve škole vyzvalo Martinu Berdychovou k rezignaci. „Destabilizace a nejistota, kterou krajská radní Berdychová ve škole způsobila, je neomluvitelná,“ řekl krajský volební lídr ANO Jaromír Dědeček.

Bizarně nedůležité téma

Hejtman Štěpán slova o předvolebním boji odmítl: „Jestli v tom paní náměstkyně shledává předvolební boj, je to její úhel pohledu. Já si myslím, že v té kauze jde o něco úplně jiného, a to o způsob fungování konkurzů ve školství. Co se týká složení konkurzní komise, sociální demokracie tam žádného svého zástupce neměla už proto, aby ji nikdo nenařkl, že má nějaké zájmy. Přijde mi zvláštní, že ředitelka, která tam funguje mnoho let, je najednou vnímána jako nevhodná.



Trestní oznámení jsem neviděl, ale pokud to má někdo vyšetřovat a členové komise budou zbaveni mlčenlivosti, nerozumím tomu, proč jí nebyli zbaveni, když jsem to (na žádost ombudsmana) navrhoval minulý pátek.“



K tvrzení Rudolfa Cogana, že by vyšetřování mohla ovlivnit stranická příslušnost ombudsmana Křečka, prohlásil:



„Pokud to pan radní vnímá takto, musím konstatovat, že je ze stejné volební kandidátky jako paní Berdychová. Myslím, že nejde o to, kdo je z jaké partaje. Mně šlo o to, aby se věc objasnila. Ombudsman přece tyto věci neřeší, tomu se věnuje jeho úřad a jeho právníci bez ohledu na politickou příslušnost. Nevím, co je podáním trestního oznámení sledováno, ale je pravda, že jsme na některé věci týkající se školství měli s paní náměstkyní odlišný pohled,“ řekl dále Štěpán.

Karel Kouba má pro celou situaci pochopení, pokouší se ji zobecnit a zároveň ji bere i s nadhledem: „Osobně mi spor a jeho vyostření připadá jako bizarně nedůležité téma. Takových konkurzů je spousta a často si někdo stěžuje. Těžko říci, kdo s tím tentokrát začal, je to až dětinské. Politici jsou teď pochopitelně mnohem aktivnější a věci, které vyvstanou ať z jedné, či druhé strany, jsou jednoznačně motivované tím, že je před volbami a je potřeba, aby byli vidět. I podávání trestních oznámení bývá součástí předvolebního boje. Pokud si, obecně řečeno, někdo stěžuje, že je obětí předvolebního boje, může to znamenat i to, že je to ve skutečnosti přesně obráceně.“

Kouba dále připomněl, že problematika školství je z hlediska kraje jednou z klíčových. I to může hrát roli v současných sporech.

„Kraje mají relativně málo kompetencí. Kromě výstavby krajských silnic či krajského zdravotnictví patří k těm výrazným školství. A ve školství je významnou kompetencí právo vybírat ředitele středních škol. Málokdy se však stane, že se takové téma zpolitizuje podobně jako nyní. A pokud taková příležitost je, velmi křehká krajská koalice to proti sobě využije jako jakékoli jiné téma. Mám přitom pocit, že se této krajské koalici dařilo vyhnout velkým kauzám. Na rozdíl od jiných krajů ten náš fungoval relativně dobře. Teď už však není třeba udržovat nějaké zdání soudržnosti koalice,“ míní politolog.

Dosud největší rozepří mezi Štěpánem a Berdychovou byla kauza Dětského domova v Sedloňově, který hejtman bez vědomí své náměstkyně letos v lednu navštívil, aby prověřil množství stížností.

O neshodách ve vedení kraje se mluvilo už v únoru (více v článku Koalicí v Hradci otřásají osobní spory).