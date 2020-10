Nejprve řešme program, až pak počet křesel, říká vítěz Martin Červíček

Jednání o koalici potrvají týden, odhaduje vítěz voleb Martin Červíček, lídr kandidátky ODS, STAN a Východočeši. Současné vedení kraje se nejspíš promění.

Jste spokojen s výsledkem?

Především musím poděkovat všem, kteří přišli k volbám. Samozřejmě mě moc těší důvěra, kterou dostala naše koalice ODS, Starostů a Východočechů. Ukázalo se, že jsme připravili alternativu, která voliče mohla zaujmout nejen osobnostmi kraje na kandidátce, ale samozřejmě i výsledky práce v minulém období a prioritami, které jsme veřejně deklarovali. Myslím, že jde opravdu o to, jak si to kdo odpracuje a pak přijde s tím, jak chce pokračovat. Pokud je to důvěryhodné, tak mu lidé dají hlas a to, myslím, byl příběh této koalice a jsem za to moc rád.

Povolební spolupráce se začala vyjednávat v průběhu sčítání, máte už základní obrys budoucí koalice?

Prozatím proběhla oťukávací jednání a setkání po sečtení výsledků. Já jsem se s nikým nescházel do doby, dokud nebylo jasno. Řekli jsme si nějaké pohledy na výsledky a zhodnocení, co si lze eventuálně představit v dalších čtyřech letech. Od soboty říkám všem, že by bylo fajn se nejdříve pobavit o oblastech a problémech, které budeme muset řešit. Pokud najdeme společnou řeč, pojďme se bavit i o uspořádání, které bude napočítané na mandáty. Z toho by se mohla utvořit koalice.

Máte z prvních setkání pocit, že jsou vhodné průsečíky s případnými partnery?

Myslím, že každý partner nabízí spolupráci. Určitě všude najdete možnost, abyste se shodli, a teď je podle mě nejdůležitější připravit případně koalici, která opravdu bude mít ambici kraj řídit a dosáhnout výsledků, vydrží čtyři roky a bude pro kraj prospěšná. Myslím, že z jednoho oťukávacího setkání nelze takový pocit nabýt.

S většinou těch partnerů se znáte minimálně čtyři roky.

To ano.

Když se podívám na současnou koalici, ta by nyní měla 24 mandátů, o jeden víc než měla doposud.

To máte pravdu, ale měl jsem pocit, že někteří partneři se před volbami ohradili, že takovouto spolupráci si dále nepředstavují. Nebráním se jakémukoliv setkání, pokud někdo změnil názor. Ale ve stávající koalici v tuto chvíli neřekli všichni, že chtějí pokračovat, takže uvidíme, jaká budou další jednání.

Napjatá situace byla zejména mezi Východočechy a ČSSD, mimochodem prý mezi vámi dosud osobní schůzka nebyla. Je to strana, s níž už nepočítáte?

Já jsem byl v telefonickém kontaktu s kolegou Štěpánem a o některých věcech jsme si něco řekli. Předpokládám, že se uvidíme standardně na radě Královéhradeckého kraje a řekneme si víc, než takhle po telefonu.

Je pro vás komfortní potkat se na radě kraje s kolegy, kteří vlastně už nemají mandát a jsou mimo zastupitelstvo?

Myslím, že v tom není žádný problém. Všichni tam jsme do doby, než nové zastupitelstvo zvolí novou radu. Musíme si odpracovat do poslední chvíle vše, co je ještě před námi. Nevidím žádný problém v tom, že bude jednat rada a budeme probírat věci, které jsou naplánované.

Do kdy se podle vás vyjasní podoba budoucí koalice?

Myslím, že v tomto týdnu proběhne celá řada jednání a bude jasněji.

Jakou roli v tom hraje druhé kolo senátních voleb, kde jsou dva zvolení zastupitelé z koalice TOP 09, HKD a LES a složení tohoto klubu by se případně mohlo ještě proměnit?

Přiznám se, že na to, že by senátní volby ovlivňovaly naše jednání, jsem ani nepomyslel. V tom, o čem bych chtěl jednat, mě to žádným způsobem neomezuje.

Je nějaká gesce, o kterou při vyjednávání budete mít eminentní zájem?

To je věcí vyjednávání s partnery. Byli bychom rádi, kdybychom mohli v oblastech, které jsme měli na starosti a byli za ně odpovědní, pokračovat. Ale to je věcí dalšího jednání.

Překvapila vás poměrně vysoká volební účast?

Ano, myslím, že se ukázalo, přestože se nenacházíme v úplně jednoduché době, že voliči přišli, vyjádřili svůj názor, jak má vypadat region, a za to si zaslouží poděkování.