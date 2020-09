Koalice uspěla, je za námi vidět práce, říká Martin Červíček

Seriál předvolebních rozhovorů s lídry uskupení do krajských voleb pokračuje s jedničkou společné kandidátky ODS, STAN a VČ Martinem Červíčkem.

Sice o sobě stále tvrdí, že teprve sbírá politické zkušenosti, přesto už kalkuluje, že usedne do křesla hradeckého hejtmana.

Proč jste zvolili koalici se Starosty a Východočechy?

Měli jsme pocit, že naše spolupráce je vyzkoušená na základě uplynulého čtyřletého období. Dosáhli jsme plno výsledků, které jsou nezpochybnitelné. Například se zdvojnásobil objem financí do oprav silnic, dokončil se tendr na veřejnou autobusovou dopravu za víc než sedm miliard. Z hlediska investic se podařilo dostavět náchodskou nemocnici, snížilo se zadlužení, mnoho peněz jsme dali do školství. Byli jsme schopní se shodnout na nejdůležitějších prioritách a já jsem si jistý, že kolegové, kteří reprezentují ODS nebo Starosty a Východočechy, jsou zárukou toho, že budeme pokračovat dál, že se nebudeme dohadovat o tom, co kraj potřebuje.

Souvisí spojení s výzvou po parlamentních volbách, aby se demokratická pravice spojila? A spojení s dalšími stranami se vám už nezdálo výhodné?

Spojenectví jsme založili na odbornosti a lidské zkušenosti, chtěli jsme být alternativou například hnutí ANO, získat co největší důvěru a být silným lídrem po volbách. To byl jeden z cílů, a proto jsme hledali partnera, který by mohl doplnit politickou značku ODS pohledem nestraníků, který Starostové, ale i Východočeši reprezentují.

Dvojka vaší kandidátky náměstkyně Martina Berdychová (VČ) v posledních týdnech čelila velké kritice kvůli výběru ředitelů škol, ODS se k tomu nijak nevyjadřovala. Jak moc je to pro vás před volbami nepříjemné?

Já myslím, že ta kritika je trochu neoprávněná. Zažil jsem mnoho výběrových řízení, a když chce někdo najít problém, tak ho v tom hledá. Mně spíš vadí, že když jsme o těch konkrétních výsledcích výběrových řízení jednali, nikdo neměl zásadní připomínku nebo odvahu říci, že se mu to nelíbí, a hlasovat jinak. Nebylo tam nic, co by vedlo ke zpochybnění výsledků. Jestli se to dnes, pár dnů před volbami, rozehrává, není to úplně odůvodněné.

Je to ale právě váš volební partner, který vznesl otázku, jestli má ombudsman právo to vyšetřit...

Myslím, že existuje možnost zpětně prověřit, jak to výběrové řízení proběhlo. My jsme reagovali na žádost ombudsmana a z hlediska jeho kompetencí, on nemá možnost přezkoumávat rozhodnutí samosprávy. To byl důvod, proč jsme s tím nesouhlasili.

Pokračoval byste po volbách v současné koalici?

V první řadě musím říci, že koalice toto volební období zvládla. Poděkování si zaslouží nejen všichni radní, ale i kolegové zastupitelé, kteří ji tvořili. Prošla si velmi složitým obdobím a rozhodla se řešit plno věcí, ať už v oblasti dopravy, zdravotnictví, ale i v sociální oblasti a ve školství. Přes veškeré dílčí problémy, nedorozumění možná i jiné pohledy na řešení těch oblastí, neměla po čtyři roky žádný problém. To, že máme jiné pohledy na některé věci, že bychom si třeba představovali jiný způsob řízení jednotlivých problémů, které kraj musí řešit, to je druhá věc.

Koalice to však byla poměrně křehká a těsná většina 23 hlasů se občas projevila při nepřítomnosti některých zastupitelů. Chtěl byste napříště silnější mandát?

Kdybych byl v pozici člověka odpovídajícího za koalici, snažil bych se všemožně o to, aby všech 23 zastupitelů cítilo svou odpovědnost, kterou projeví tím, že budou přítomní na zastupitelstvu. Nemůžete se plácat po ramenou jen na začátku.

V letošním roce se očekává až půlmiliardová ztráta v hospodaření kraje. Kde se to nejvíc projeví?

Odhady jsou 300 až 500 milionů. Podle mého názoru se to projeví především v tom, jak budeme hospodařit v následujících letech, protože si budeme muset říct: chceme zachovat investice, máme priority, rozložíme je v čase, kde na to vezmeme peníze...

Většinu těch věcí ale už teď děláte.

Budeme si muset říci, že se změnila situace a podívat se, jestli najdeme úspory v současném hospodaření kraje, tedy hlavně jeho organizací a podobně.

Ale tam jste už letos navázali asi 10 procent výdajů.

Ok, ale jsem přesvědčený o tom, že když hledáte prostředky na to, abyste udrželi potřebné investice, dá se udělat ještě o mnoho víc. Jsem člověk, který se v této situaci pohyboval jako policejní prezident v roce 2011, 2012 a 2013 a moc dobře vím, že ty úspory lze hledat, aniž by to ohrozilo činnost a fungování toho příslušného subjektu. Ale to je jedna věc. Druhá je, že musíme hledat investice a třeba i sdružit prostředky. Měli bychom si říci, co je priorita, na čem se můžeme podílet společně například s městy, třeba v sociální oblasti, a jestli je tady nějaká možnost být ještě efektivnější při čerpání z evropských fondů a podobně. Třetí taková základní věc, kterou asi budeme muset udělat, je říci si, jestli jsou tady priority, které opravdu potřebujeme pro rozvoj regionu a jestli třeba není čas si peníze půjčit a financovat jimi to, co se nám vrátí díky rozvoji. To jsou takové tři základní přístupy.

S kým si neumíte představit spolupráci?

Neumím si to v současné době představit s představiteli hnutí SPD či komunistické strany. Myslím, že je všeobecně známo, že za ty čtyři roky mám osobně nejblíže ke KDU-ČSL a jejich koalici, která tu vznikla. Ale myslím si, že je mnoho lidí z jednotlivých politických subjektů, kteří mohou být zajímaví ke spolupráci.

Umíte si představit koalici s ANO, jako třeba na hradecké radnici?

To pro mě ale nic neznamená. Naše koalice vznikla proto, abychom byli alternativou ANO. Jestli chceme být silní lídři, máme si sednout ke stolu a odpovědně a věcně si říci, s kým můžeme spolupracovat na všech našich cílech. Záleží na tom, jakou důvěru dostaneme, jestli si budeme moci určit pravidla hry, budu se orientovat především po těch subjektech, které mi jsou nejen politicky, ale i osobnostně blízké.

Před čtyřmi lety se koalice upekla prakticky během jednoho večera. Očekáváte podobný vývoj?

Jsem přesvědčený, že další koalice se nemůže upéct během jednoho dne. Z mnoha důvodů. Čeká nás opravdu velmi složité období a nelze něco dohodnout jen kvůli politické moci, ale pouze na základě nějakého věcného podkladu, kam koalice bude směřovat a co vše je schopná a ochotná si odpracovat.

To skoro vypadá, jako by současná koalice vznikla „jen kvůli politické moci“?

Jsem ve veřejném životě čtyři roky, politiku se ještě učím a moje zkušenost je teď taková, že by bylo odpovědné neupéct to takzvaně za jeden večer.

Neříkáte si někdy, že jste měl raději zůstat u policie, že byste měl jednodušší život?

Možná bych ho měl jednodušší, ale já jsem svou předchozí profesi bral jako službu veřejnosti zaměřenou na zajišťování bezpečnosti, a když jsem se před čtyřmi roky rozhodl vstoupit do veřejného života, měl jsem pocit, že chci uplatnit své zkušenosti a znalosti. Pro mě politika je službou veřejnosti, jen jsem možná trochu změnil zaměření.

Chtěl byste jako případný hejtman dál zůstat i senátorem?

Jsem přesvědčený, že podobný souběh funkcí, kdy jste regionálním politikem a senátorem, je velmi přínosný pro region. Mnoho věcí prosadíte jako regionální politik, ale ještě více věcí jste schopný ovlivnit, když jste v celostátní politice. Příkladem jsou kompenzační bonusy obcím a krajům. Bylo evidentní, že v Senátu je spousta starostů a zástupců krajů, kteří moc dobře vědí o tom, co výpadky příjmů udělaly v rozpočtech a jak je potřeba to řešit kvůli zdravotnictví, sociálce, dopravě a podobně. To je zkušenost, která je nepřenositelná. Druhá věc je, že jsem bytostně přesvědčený o tom, že za každého mluví výsledky, a znám mnoho lidí, kteří manažersky zvládnou různé pozice souběžně a mají výsledky. Pak znám také řadu lidí, kteří sedí na jenom místě a ty výsledky nemají. Já bych si zásadně přizpůsobil senátorskou pozici tím, že bych se vzdal veškerých funkcí v Senátu.