Královéhradecký kraj by mohla vést středopravá koalice bez ANO a ČSSD

Před čtyřmi lety se krajská koalice slepila již v den voleb na jednání v hotelu Černigov, ale letos to tak rychlé nebude. Společné znaky přesto vystopovat lze. Stejně jako v roce 2016 se jako nejpravděpodobnější jeví varianta středopravicové krajské vlády, bez hnutí ANO, ale nově i bez ČSSD.



Vyloučená není ani možnost, že se ANO podaří vytvořit svou koalici, silnější vyjednávací pozici však nepochybně má Martin Červíček a vítězné uskupení ODS, STAN a Východočechů.

Bývalý policejní prezident se může opřít nejen o krajské vítězství a zisk 23,53 procenta hlasů nebo o obrovskou sílu svých vlastních více než pěti tisíc preferenčních hlasů, ale i ochotu potenciálních koaličních partnerů.

Pokud by se ODS, STAN a Východočeši dohodli s Piráty a koaličním uskupením KDU, VPM a Nestraníky, nová vláda kraje by pobrala nejtěsnější většinu 23 mandátů.

Pokud by ale přibrali i čtvrtého do party - nejčastěji se mluví o spojencích HDK a TOP 09 - už by šlo o velmi pohodlnou většinu 27 mandátů proti zbývajícím 18, tedy ANO (12), koalice ČSSD a Zelení (4) a SPD (2).



„Myslím, že toto je jedna z nejpravděpodobnějších variant. Kdybych si měl vsadit, bude to varianta ODS s Piráty a KDU, což by teoreticky stačilo, ale podle mě budou mít ochotu přibrat i HDK a TOP 09. Koalice by měla většinu a navíc by odpovídala i vůli voličů, tedy formát středopravicové spolupráce,“ říká Karel Kouba, politolog Univerzity Hradec Králové.



Podle vyjádření Martina Červíčka by se mohlo zdát, že není kam pospíchat. Dá se však očekávat, že vyjednávat se bude i několikrát denně.

Hotovo bude možná už koncem týdne

„Následující týden bychom se měli být schopni na všem domluvit. Pokud má mít koalice smysl, musí vládnout na základě věcných témat a priorit, které si nastavíme,“ upozorňuje Červíček, jenž je s prvními výsledky rokování s lidovci i Piráty spokojen.



Namísto úspěšných kandidátů HDK by sice přicházela v úvahu i koaliční spolupráce s ČSSD na bázi současné koalice, těmto úvahám však nenahrávají vyhrocené osobní vztahy. „Pro ODS je jednodušší i důvěryhodnější opřít se o někoho programově bližšího,“ konstatuje Kouba.

„Já se nikdy nevzdávám, ale moc velkou šanci na koalici si skutečně nedávám. S ODS jsme nejednali, ODS nechce a mně nezbývá, než to respektovat,“ upozorňuje krajský šéf ČSSD a starosta Náchoda Jan Birke.

Důležitá je role Pirátů, všichni by s nimi chtěli koalici

Šance hnutí ANO na koalici tkví v předběžné domluvě s ČSSD, nutně by však potřebovalo i Piráty. I krajský lídr hnutí ANO Jaromír Dědeček si však uvědomuje, že tyto naděje jsou opravdu malé.

„Chtěli bychom být v koalici, ale zatím vše nasvědčuje tomu, že budeme opět v opozici. S Piráty jsme se sešli a řekli nám, že se chtějí sejít se všemi a rozhodnout se. Každopádně je to ODS, kdo tahá za delší konec,“ říká Dědeček.

„Je předmětem jednání, jaké posty nám kdo nabídne a co z našeho programu bychom mohli prosazovat,“ uvádí krajská jednička Pirátů Pavel Bulíček a avizuje, že jednat je ochoten se všemi kromě SPD.

Koalice s ANO a ČSSD by podle politologa mohla být pro Piráty zajímavá. „Mohli by za to určitě chtít něco velmi výrazného, protože by to byla zrada na voličích. Cena Pirátů by se tím výrazně zvýšila, podle mě by mohli pomýšlet například i na hejtmana,“ přemýšlí Karel Kouba.

Základy koalice jsou už nejspíš jasné, ladí se detaily

À propos posty: volných jich bude opravdu dost, a to i za předpokladu, že by na svých místech měli zůstat radní z vítězného uskupení Václav Řehoř (investice), Rudolf Cogan (finance) a Martina Berdychová (školství).

S největší pravděpodobností se uvolní místa radních pro dopravu, zdravotnictví, sociální oblast, životní prostředí i rozvoj a dotace, některé strany navrhují i post radního pro inovace a modernizaci.

Že základy koalice jsou již jasné a ladí se jen detaily, svědčí například slova Jana Birkeho. „My budeme velmi konstruktivní opozicí a musím říct, že se velmi těším na vládnutí Martina Červíčka s Piráty, to myslím bude velmi zajímavé,“ dodává poslanec ČSSD.