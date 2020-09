Jednáme se všemi, kteří jsou ochotní jednat s námi, říká lídr ANO Dědeček

„Byl bych velice rád, kdybychom obhájili 13 mandátů z minulých voleb, tedy přes 25 procent hlasů. Ale jak jsem řekl na začátku kampaně, při mé výšce a když se ještě postavím na židli, jsem někde v dálce ochoten vidět i 30 procent,“ říká jednašedesátiletý manažer.



Vím, že jste tehdy u toho nebyl, ale cítí stále vaše hnutí hořkost při vzpomínce na minulé krajské volby, kdy rychle vznikla koalice proti ANO?

Stále. Hnutí ANO jako vítěz voleb zůstalo v opozici, ale jsem přesvědčen, že po čtyři roky jsme byli opozicí konstruktivní a v projektech, které měly pro obyvatele kraje smysl, podporovali stávající koalici.

Co děláte pro to, aby se situace neopakovala?

Samozřejmě počítám s tím, že hned bude následovat otázka, s kým jednáme. Snažíme se jednat se všemi, kteří jsou ochotní jednat s námi a hledat programové průniky. Určitě nejde o ideologii, ale o službu lidem. Aby naše programy plnily funkci rozvoje kraje.

Cítíte nechuť některých stran utvořit koalici právě s vaším hnutím?

Určitou nechuť skutečně cítím, jde především o HDK a TOP 09. V uplynulých dnech vyšel v MF DNES článek, ve kterém vedení topky uvedlo, že by mu ani koalice s ANO nevadila. Takže uvidíme, jestli nezmění názor.

Dovedete si nechuť HDK a TOP 09 vysvětlit?

Všechno vychází z Prahy a k nám do kraje to nepatří. Vše souvisí s osobou Andreje Babiše.

Jak vnímáte krizi koalice na hradecké radnici, respektive pokus zbavit se hnutí ANO?

Říká se to a skutečně se to dá i předpokládat. Osobně mě to však udivuje, protože koalice funguje, rozbíjí ji pouze osobní animozity, což mi opravdu vadí.

Co vás v 61 letech přimělo jít do politiky a přijmout roli lídra?

Myslím si, že ještě nejsem tak starý, mám životní zkušenosti a v této krizové době - v podnikání jsem musel řešit celou řadu krizových situací - bych mohl řešit určité situace, které nastanou.

Souhlasíte s tezí Andreje Babiše, že kraj i stát lze řídit jako firmu?

Já si to nemyslím. Na kraji máte náměstky a navíc i krajskou radu. Zastávám názor, že v každé oblasti - ať už jde o zdravotnictví, sociální oblast, či dopravu - by měly být stanoveny cíle, kterých chceme dosáhnout, a k nim jít.

Pojďme si představit, že ANO vytvoří koalici například s koaličním blokem ODS-STAN-Východočeši. Budete i nadále trvat na tom, aby Martina Berdychová nebyla krajskou radní pro školství?

Já jsem pouze jeden z členů vyjednávacího týmu, takže v této oblasti bude můj hlas řekněme pouze juniorní. Kromě mě je v našem vyjednávacím týmu dalších pět lidí.

Máte nějakou zásadu, s kým do případné koalice určitě nepůjdete?

V tuto chvíli bych nechtěl jednoznačně tvrdit s kým ano s kým ne. Jednáme skutečně s těmi, kteří jsou k tomu ochotní, a hledáme programové průniky. V tuto chvíli nemáme jasného favorita a nakonec rozhodnou voliči.

Myslím, že ochotu vyjednávat nebudou zastírat ani komunisté, SPD a Trikolóra, od kterých se však téměř všichni ostatní distancují.

Ano, ochotní jsou všichni a není důvod s nimi nejednat a odtahovat se. Otázka však je, s kým do koalice opravdu půjdete a s kým nikoli.

Jaký výsledek v krajských volbách byste považoval za úspěch? Byl bych velice rád, kdybychom obhájili 13 mandátů z minulých voleb, tedy přes 25 procent hlasů. Zklamáním by bylo, kdybychom nezískali aspoň deset procent.

Má podle vás kraj dobrou, nebo špatnou vládu?

Nechci hodnotit přímo vládu. Můžu hodnotit to, co se povedlo a nepovedlo. Vidíme velké možnosti ke změnám a zároveň k ušetření peněz. Nejvíc to hoří v dopravě, ale tam to jde mimo kraj. Mluvím o dálnicích D11 a D35, kde se o urychlení kraj může pouze pokusit. Do oprav krajských silnic druhé a třetí třídy se sice vráží miliarda ročně, ale my pouze udržujeme status quo, a tak kilometry, kdy je 50 procent silnic ve stavu nevyhovujícím a 16 procent dokonce v havarijním, bohužel neklesají. K tomu by bylo potřeba více peněz. Další věc je zdravotnictví. Můžeme diskutovat o fungování zdravotnického holdingu i o tom, že kraj doplácí na činnost krajských nemocnic 280 milionů ročně. Tato úhrada ztráty se nazývá jako úhrada za nevyužitou lůžkovou kapacitu.

Což by mohla řešit privatizace nemocnic. Tu však naprosto odmítáte.

O tom se opravdu odmítáme bavit. Sice se o tom nemluví, ale v minulosti došlo k privatizaci určitých činností, jako jsou například laboratoře nebo rentgeny v Rychnově. Mohl by tedy být zájem privatizovat i další dílčí uzly. A to bychom nechtěli.

Myslíte, že byste byl lepší hejtman než Jiří Štěpán?

Chtěl bych být lepší, ale záleží na koalici.

Neobáváte se, že nedávné přiznání pochybení Andrejem Babišem, že se nechal unést a podcenil koronavirus, bude mít za následek odliv vašich voličů?

Neobávám. Andrej Babiš se přiznal, takže jsme našli viníka. Možná jsme našli i druhého, tedy nyní již bývalého ministra zdravotnictví. Půlka republiky se proti současným opatřením zvedla, protože jsme se nechali v létě ukolébat, a teď za to trpíme. Pandemie se bohužel vrátila a nezbývá než doufat, že se ji podaří utlumit.

Ve vašem volebním programu stojí, že chcete zrychlit výstavbu dálnic. Ale proč to ANO neudělalo už dávno, když pod něj už sedm let patří post ministra dopravy?

My jsme na tom pracovali. Vezměte si, že D11 se již zrychlila o jeden rok. Na záměr, že D35 z Plotišť do Úlibic by měla být až v roce 2026, byl vyvinut tlak a podařilo se, že místní samosprávy vykoupily pozemky a předaly je ŘSD. Došlo tedy k dalšímu zrychlení. Jinak ale příprava liniové stavby v této republice trvá sedm let a jsou záležitosti, které neobejdeme, i když tam je náš ministr. Nechci nikoho omlouvat, ale dosud trpíme tím, že za ministra Bárty se všechny projekty zastavily.

Nedávno jste řekl, že volby priorit stávajícímu vedení kraje ani stávajícímu zastupitelstvu už nepřísluší. To vypadá, jako byste se ty priority chystali překopat, ať už budou jakékoli...

Priority hodnotíme jako zásobník projektů. Platí to, co jsem již řekl, že v každé oblasti bychom měli mít stanovený cíl a koncepci jak ho dosáhnout. A právě tomu by se měly přizpůsobit i priority.

Navrhujete vznik krajské ekonomické rady, do které dva své odborníky budou moci nominovat všechny strany. Není tento orgán zbytečný, když má kraj finanční a kontrolní výbor?

Vznik krajské ekonomické rady jsem navrhoval již v květnu a jediný pro to byl hejtman Štěpán. Rada to zamítla, že prý na to slouží právě různé výbory. Já jsem však člověk z provozu a vidím to tak, že bychom byli ve firmách, znali bychom detailně jejich situaci. V dubnu a květnu nebyla dobrá, nyní se to lepší, ale je to spíš oborová otázka. Některé firmy nevidí na práci dopředu, další sice ano, ale zase třeba nemají pracovníky.

Ve vašem programu píšete, že snížíte provozní náklady krajského úřadu. Znamenalo by to propouštění?

Propouštěním by to v žádném případě nebylo. Politická garnitura neřídí krajský úřad, jen stanovuje cíle. Uvidíme, jak to budeme řešit. Máme určité nápady, které - pokud bychom byli v koalici - budeme muset prodiskutovat s partnery.

Hradečáky asi bude zajímat slib, že se ve vedení kraje budete chtít finančně podílet na výstavbě fotbalového stadionu. To máte na mysli krajské peníze, anebo slib dotací od Národní sportovní agentury (NSA)?

Ten stadion je opravdu šílenou hrůzou. Pan Hnilička (šéf NSA - pozn. red.) údajně slíbil až 150 milionů korun z Národní sportovní agentury. Zbytek dá město, ale já předpokládám, že pokud budeme v koalici, pokusili bychom se dohodnout a určitě bychom městu pomohli. Musíme hledat způsob. Zatím neznáme titul a možnost pomoci, musíme hledat.

Říkáte také, že zrychlíte přípravu výstavby severní tangenty v Hradci. ŘSD operuje se zahájením nejdříve v roce 2027. O kolik let se stavba dá urychlit?

Jediné, co je na stole, jsou termíny ŘSD. Pro nás je zajímavé zrychlení o každý měsíc, ale hmatatelným cílem je jeden rok.