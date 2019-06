Hradecký kraj chce fúzi špitálů. Po větší přípravě, zní od zastupitelů

Mnohem pravděpodobnější tak je, že se bude opakovat scénář z roku 2008, kdy zastupitelé fúzi odložili, nebo z roku 2015, kdy se proti záměru postavili tehdy koaliční komunisté i radní pro zdravotnictví Jana Třešňáková (ČSSD) a materiál se nakonec do zastupitelstva vůbec nedostal.

Stejně jako před čtyřmi lety ani teď nemá fúze podporu nejen v celém zastupitelstvu, ale ani ve vládnoucí koalici. Ta se zcela určitě na schválení materiálu neshodne. Zatímco sociální demokraté a lidovci by nemocnice rádi do jednoho celku spojili, proti jsou především ODS, Starostové a Východočeši. Nejednotná je i TOP 09, jejíž náměstek hejtmana pro zdravotnictví Aleš Cabicar materiál na jednání zastupitelů předkládá.

„V žádném klubu nejsou všichni zcela jednotní. Já jsem se na to nikdy nedíval jako na problém koalice versus opozice. Každý z 45 zastupitelů má svůj vlastní mandát. Byl bych velmi rád, kdyby to přijala většina všech zastupitelů, ne jen koaliční. V této fázi zatím nejsme,“ uvědomuje si Cabicar.

Většina zastupitelských klubů se ještě o postupu bude radit. V pondělí ráno zasedne i koaliční rada a je víc než pravděpodobné že návrh usnesení se změní. Bod by mohl z programu i zmizet, ale reálněji se jeví varianta, že Cabicar požádá o čas na další úpravy.

Materiál předložil na neformálním setkání zastupitelů, nabídl prezentaci klubům a vystoupil i na jednáních tří výborů. Dva návrh doporučily, ale zdravotní výbor usnesení zamítl.

Podle jeho předsedkyně, bývalé ředitelky jičínské nemocnice Dany Kracíkové (za STAN+VČ) je fúze připravená nedostatečně: „Rozhodně to není materiál ke schválení. Doufám, že se o tom buď vůbec nebude hlasovat, nebo že bude uloženo, aby na tom holding pracoval dál. Není podložené, že fúze přinese výnosy navíc, že se sníží náklady. Nemohu to podpořit.“

„Počkáme na výsledek pondělního hlasování a předpokládám, že z něj vzejde nějaký úkol a termíny. S názory zastupitelů budeme dál pracovat,“ slibuje šéf holdingu Štěpán Tomášik.

Hnutí STAN vadí, že se nyní pozornost koncentruje pouze k organizačnímu sloučení nemocnic. „Je to sice jen malý krok, ale měla by následovat spousta dalších kroků. Náš klub to nepodpoří,“ říká radní pro finance Rudolf Cogan (STAN).

Sloučení odmítají i občanští demokraté. Byli by nejraději, kdyby bod z jednání zcela zmizel, a to i přesto, že před čtyřmi lety to byla právě ODS, která tehdejší koalici socialistů a komunistů do fúze krajského zdravotnictví tlačila.

„Materiál by si ještě zasloužil dopracovat. Je tam spousta ale. Rádi bychom to ještě projednali s odbornou veřejností, popularizovali to, protože je to nevratné. Takový krok by měl mít širší podporu, než jen od koalice,“ vysvětluje krajský šéf ODS Ivan Adamec.

Obdobně hovoří i zástupci největšího zastupitelského klubu. Opoziční hnutí ANO, které drží téměř třetinu křesel, však stejně jako komunisté zatím nezaujalo jednotný postoj.

„Raději bych viděla nějaké variantní řešení problémů ve zdravotnictví. Aniž bychom měli vyhodnocení posledních změn v řízení nemocnic, dostali jsme rovnou toto další řešení,“ podivuje se nad postupem Monika Štayrová (ANO).

Řešíte jen vznik jedné nemocnice, nikoli výnosy, zní od kritiků

Kritikům současného návrhu fúze nemocnic vadí, že materiál připravený Cabicarem a Zdravotnickým holdingem Královéhradeckého kraje řeší jen splynutí krajských nemocnic pod jedno identifikační číslo. Nepopisuje však, jak by nemocnice dosáhly vyšších výnosů nebo na čem by ušetřily náklady.

Naopak sloučení bude znamenat, že po celý rok 2020 budou nemocnice muset vést účetnictví dvakrát, což provoz dočasně prodraží. Nová firma si bude muset obstarat i řadu povolení od státních úřadů místo těch, která s rušením původních nemocnic zaniknou. Jako jeden celek by měly před pojišťovnami nemocnice vystupovat až později.

„V Jihočeském kraji, kde jsou nejlépe hospodařící krajské nemocnice, jde také o samostatné subjekty, nad nimiž je holding. Je to stejný způsob, který tu máme zavedený. Myslím si, že není důležité dělat fúzi. Je to riskantní krok a významně zasáhne zaměstnance, protože na ně navalí spoustu povinností,“ domnívá se Kracíková.

Řízení holdingu je i po změnách dost složité, říká náměstek

S tím však Aleš Cabicar nesouhlasí a odkazuje na sousední Pardubický kraj, který své nemocnice sloučil na konci roku 2014, i na další regiony, které fúzi taktéž připravují. Podle něj nejde jen o ekonomickou stránku, ale především o flexibilitu řízení. Už letos kraj změnil dosavadní organizaci a zrušil dozorčí rady a představenstva jednotlivých nemocnic.

„Fúze je další kvalitativní krok v rámci řízení celé skupiny. V současnosti, kdy máme ještě holding a až poté radu kraje, je řízení nemocnic složitější. Musíme rychle reagovat na spoustu záležitostí, počínaje personálními krizemi a podobně. Jsem přesvědčen, že když ne teď, tak v blízké budoucnosti k fúzi dojít musí,“ tvrdí Cabicar.

„Složitost stávajícího stromečku za 15 let prokázala neschopnost kraje aktivně organizaci řídit. To se nám zdá jako dostatečný důkaz, že je potřeba vykročit jiným směrem,“ obhajuje fúzi radní Karel Klíma (KDU-ČSL).

Holding už v minulosti zavedl jednotné DPH skupiny, což vloni ušetřilo 3,8 milionu, nemocnice mají společný účetní a zdravotnický systém a šetří i díky společnému nákupu energií, léků a zdravotnického materiálu. Sloučení zatím nebude hýbat s rozsahem oborů a péče v jednotlivých nemocnicích. Pro pacienty by se tak nyní nic měnit nemělo.

„Cílem je, aby vystupovaly jednotně vůči pojišťovnám a zároveň, aby si nekonkurovaly a nepřetahovaly si zaměstnance,“ připomíná hejtman Jiří Štěpán. (ČSSD).