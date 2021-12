Hradecký kraj investuje o půl miliardy víc než loni, hlavně do špitálů

Krajští zastupitelé schválili rozpočet začátkem prosince.

Kromě jičínské nemocnice, kde se příští rok má prostavět 175 milionů, půjde 80 milionů korun na výstavbu laboratoří a transfúzního oddělení v trutnovské nemocnici a 60 milionů na nástavbu operačních sálů ve Dvoře Králové nad Labem.

Výraznou položkou by měla být také novostavba urgentního příjmu v Rychnově nad Kněžnou, která však v rozpočtu zatím chybí. Čeká se na schválení státní dotace 300 milionů korun.

„Kvůli rozpočtovému provizoriu ve státním rozpočtu nebude možné dotaci schválit. My jsme sice dotaci na rychnovskou nemocnici vyhlásili, ale smlouvu nikdo nepodepíše, protože není krytá,“ upozorňuje ministryně pro místní rozvoj v demisi a krajská zastupitelka Klára Dostálová (ANO).

Kraj chce rychnovskou nemocnici stavět se státní dotací. Na podobné projekty, u nichž je třeba část dotací doplnit krajskými penězi, si hejtmanství vyčlenilo 345 milionů korun, stejně jako loni. Nemusí to však být konečná suma.

Investice jsou zčásti nejisté, čeká se na dotace

„Nevíme, jak uspějeme v různých výzvách. Nejisté jsou investice do sociálních služeb, kde máme políčeno na řadu dotací. Kdyby dopadlo všechno, bylo by to trochu napnuté,“ přiznává náměstek hejtmana pro ekonomiku Rudolf Cogan (za STAN).

Zatímco do krajského zdravotnictví se má v příštím roce z krajských peněz investovat 450 milionů korun, do sociálních služeb kraj plánuje z rozpočtu vložit jen 30 milionů. Zbytek mají zajistit dotace.

Rozpočet zatím neříká, kolik ve skutečnosti dostanou jednotlivé oblasti. To se nejvýrazněji projevuje u dopravních staveb. Tam nyní krajský rozpočet počítá se 140 miliony z Fondu rozvoje a reprodukce, ve skutečnosti se však investice do silnic mohou blížit až k miliardě. Cíl investovat do obnovy silnic každý rok více než miliardu si už před lety stanovil současný hejtman Martin Červíček (ODS), který dříve vedl dopravu.

Vypomohou si úvěrem

Oproti loňskému roku činí nárůst investic půl miliardy. Aby si to kraj mohl dovolit, sjednal si u České spořitelny úvěr ve výši 1,2 miliardy korun. Už v příštím roce z něj chce polovinu ukrojit, hlavně do zdravotnictví a sociálních služeb.

„Stejně jako jsme v minulém roce nastavili základní rozpočet tak, že se příjmy nakonec zvyšovaly, může se stát, že budou růst i v roce 2022. V tom případě nechceme zapojovat veškeré plánované peníze z úvěru. Může to být 600, ale i 300 milionů, záleží, jak se naplní příjmy,“ vysvětluje střídmé nastavení rozpočtu Martin Červíček.

Nový úvěr kraj začne splácet od roku 2025. Už příští rok ho však čeká první splátka dřívější půjčky na rekonstrukci náchodské nemocnice. Ta příští rok odčerpá z rozpočtu 180 milionů.

Nárůst cen energií se teprve bude řešit

Kraj plánuje příjmy ve výši 5,115 miliardy korun, výdaje mají vyšplhat na 5,545 miliardy plus splátka úvěru. Celkem bude chybět 600 milionů.

„Oproti schválenému rozpočtu na rok 2021 se dostáváme na výdaje o 675 milionů vyšší, daňové příjmy jsme zvýšili o 235 milionů korun. Rozpočet, jak je navržen, je základním řešením. Nejsou tam pokryty veškeré požadavky, o kterých už dnes víme a které nás dobíhají. Určitě budeme muset změnami rozpočtu řešit elektrické energie, provozní výdaje v sociálních službách, ani doprava pravděpodobně nedosáhne očekávaných tržeb z jízdného,“ upozorňuje Cogan na nutné korekce rozpočtu.

Nárůst provozních výdajů kritizuje opoziční ANO. Poukazuje na to, že kraj se dostává do situace, kdy mu na investice bude zbývat stále méně vlastních peněz.

„Hodně rizika je s provozními náklady, které teď nejsou kryté a řeší je až první rozpočtová změna, což není správné,“ prohlašuje krajský zastupitel a starosta Hronova na Náchodsku Petr Koleta (ANO).

Dotace začínají při zemi

Stejně jako loni i nyní krajská vláda hned na začátku škrtí dotační programy. Vyčlenila na ně jen 90 milionů korun, což je o pět procent více než letos, avšak vloni šlo do takových programů až 310 milionů.

„Chápu to tak, že program obnovy venkova opět nebude prioritou, jako v minulosti. Tím, že vypustíte informaci, že na dotace jde málo peněz, odradíte starosty, aby podávali žádosti. Vyhodnotí si, že není šance podpořit ty malé,“ kritizuje bývalý hejtman Jiří Štěpán (ČSSD).

Kraj má už nyní indicie, že požadavky obcí a dalších organizací výrazně převýší vyčleněné částky. Slibuje proto, že stejně jako letos dotační fondy v průběhu roku zvýší.

„Jsem přesvědčen, že sliby, co všechno doplníme do dotačních programů, avizované na začátku roku byly splněny. V roce 2021 se na dotacích utratilo 240 milionů. Jinak řečeno - odpovědným rozhodováním jsme ušetřili 70 milionů,“ říká Červíček.