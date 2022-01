Teplo v Královéhradeckém kraji zdražilo o dvacet procent, v Jičíně ještě víc

Složité časy, kdy zdravotnickou krizi provázejí dopady do ekonomiky a vysoká inflace, nejspíš potrvají. Domácnosti to pociťují už od předloňska.

Vedle strmě rostoucích cen za plyn či elektřinu teď výrazněji v kraji zdražuje teplo, a to o deset až dvacet procent, v Jičíně dokonce o 70 procent. Meziročně jde o několik tisíc korun. U vody činí nárůst od dvou do sedmi procent.

Pro obyvatele Hradce Králové nebude zdražení tolik citelné, jelikož ceny za centrálně dodávané teplo se stále ještě pohybují kolem loňského republikového průměru 600 korun za gigajoule. Teplárenské sdružení České republiky přitom v říjnu avizovalo, že zdražení může být až dvouciferné a nejvyšší za 13 let.

„Meziroční nárůst cen vstupních komodit se pohybuje minimálně nad deseti procenty. Zahrnuje růst cen materiálů, služeb a hlavně nakupované tepelné energie od dodavatele. V našich možnostech je ztlumit dopad na občany tím, že část růstu cen budeme kompenzovat úsporami ze zavádění nových technologií či z rezervních fondů,“ říká Jiří Seidler, předseda představenstva hradeckého městského Tepelného hospodářství, které nakupuje teplo z Elektráren Opatovice (EOP) a dodává jej do 24 tisíc domácností.

Nová cena činí 610,82 Kč/GJ. Hradecká domácnost si tak připlatí na průměrnou spotřebu měsíčně od Tepelného hospodářství o 99 korun navíc.

Zdražily i Elektrárny Opatovice

EOP, které zásobují teplem 35 tisíc domácností na Pardubicku, Chrudimsku a také zčásti na Hradecku, stanovily cenu tepla na nejvyšší úrovni 598,50 Kč/GJ. Průměrná cena činí 505,50 Kč/GJ.

Změny cen v kraji Hradec Králové Teplo (za 1GJ)

2021

462-544/Opatovice, 563,07/Tepelné hospodářství HK 2022598,50/Opatovice, 610,82/Tepelné hospodářství HK Voda (za 1m³)

2021 101,38

2022 105,44 Jičín Teplo (za 1GJ)

2021 548

2022 941

Voda (za 1m³)

2021 84,89

2022 86,21 Náchod Teplo (za 1GJ)

2021 627

2022 777

Voda (za 1m³)

2021 84,82

2022 88,77 Rychnov nad Kněžnou Teplo (za 1GJ)

2021 605

2022 699,60

Voda (za 1m³)

2021 77,47

2022 77,47 Trutnov Teplo (za 1GJ)

2021 607

2022 649

Voda (za 1m³)

2021 83,31

2022 89,43 Ceny jsou v Kč se započtením DPH

„I přes turbulentní situaci na trhu s energiemi se podařilo udržet zvýšení cen pouze v řádu jednotek procent a zachovat je jako jedny z nejnižších v republice. Celkové měsíční výdaje za teplo a teplou vodu se díky tomu pro domácnost nezvýší více než o 110 korun,“ uvádí ředitelka EOP Romana Zadrobílková.

Od Nového roku elektrárna snižuje podíl stálé složky tepla a zvýší se podíl závislý na spotřebě odběratele. Elektrárna, která patří Danielu Křetínskému, zvyšovala dříve ceny o inflaci, jenže to neodpovídalo skutečným nákladům. Ty nyní stoupají, zejména emisní povolenky zdražily o sto procent.

Výrazně víc zaplatí v Jičíně

Obyvatelé Jičína si zvykli po čtyři roky na jednu z nejlevnějších cen za teplo v kraji za 548 Kč/GJ. Správě nemovitostí se to dařilo díky poklesu cen zemního plynu. Jenže letos nastává obrat, teplo tu zdražuje na 941 Kč/GJ, tedy o 71 procent.

„Nárůst je dán nepříznivým vývojem na trhu energií,“ zdůvodňuje mluvčí jičínské radnice Jan Jireš.

Teplo z náchodské teplárny, které bývalo léta při srovnání okresních měst nejdražší, po příznivém loňském poklesu na 627 Kč/GJ zdražuje o 24 procent na 777 Kč/GJ

„Dosavadní ceny tepla byly už neudržitelné. Stejně jako ostatní dodavatelé musíme reagovat na enormní nárůst cen emisních povolenek a cen zemního plynu na velkoobchodních trzích v loňském roce,“ říká mluvčí innogy Česká republika Pavel Grochál.

S patnáctiprocentním zdražením ceny tepla musí počítat také obyvatelé Rychnova nad Kněžnou. Předpokládaná cena stoupla na 699,60 Kč/GJ, výslednou cenu teprve dopočítají podle skutečných nákladů. Jednatel Tepelného hospodářství Rychnov nad Kněžnou Jan Děkan potvrzuje, že to bylo nezbytné kvůli zvýšení cen vstupních paliv.

Lépe na tom jsou domácnosti v Trutnově, které odebírají teplo a teplou vodu od skupiny ČEZ z elektrárny v Poříčí. V předešlých letech Trutnovští platili dražší teplo, nyní se jim cena zvedne jen o 6 procent na 649 Kč/GJ. Ceníky zveřejní polostátní firma na webu ČEZ Teplárenské v lednu.

Nejdražší vodu mají znovu v Hradci

Opět nejdražší cenu za vodu zaplatí obyvatelé Hradce Králové a okolí. Vodné a stočné stouplo o čtyři procenta na 105,44 koruny za krychlový metr dodané a odvedené vody. Pro čtyřčlennou domácnost v rodinném domě to znamená zvýšení o 126 korun na osobu ročně.

„Důvodem zdražení je potřeba peněz na obnovu, opravy a provoz vodárenských sítí,“ řekl Pavel Loskot, technicko-provozní náměstek Vodovodů a kanalizací (VAK) Hradec Králové, jež v okrese zásobují pitnou vodou přes 169 tisíc lidí.

Cena v okrese Hradec Králové se od roku 2008 skládá z pohyblivé a pevné složky. Pohyblivá za odebrané množství od ledna vzroste o 2,53 koruny na 93,67 koruny za krychlový metr, tedy o 2,78 procenta. Zvýší se i cena pevné složky, kterou určuje velikost vodoměru. Například odběratel v rodinném domku zaplatí ročně v pevné složce 1 968 místo dosavadních 1 760 korun.

Do vodárenského podnikání v Hradci Králové vstoupila v roce 2005 francouzská Veolia, která si tu pronajala vodohospodářský majetek na třicet let. Drží dvě třetiny akcií v Královéhradecké provozní, zbytek mají obecní Vodovody a kanalizace Hradec Králové.

VAK Hradec Králové vlastní vodárenské a kanalizační sítě a také je opravuje z vybíraného nájmu a dividendy od Královéhradecké provozní, která zajišťuje vlastní provoz sítí. Od roku 2006 VAK Hradec Králové do obnovy sítí investoval přes 3,3 miliardy korun z vlastních zdrojů, dotací, komerčních úvěrů a státní bezúročných půjček. Na investice v letech 2022 a 2023 na zmírnění následků sucha se vodárnám podařilo od ministerstva zemědělství získat dotace 150 milionů korun.

Rychnov drží loňskou cenu vody

Nejvyšší cenový skok čeká domácnosti na Trutnovsku. VAK Trutnov zdražuje vodné a stočné o 7,3 procenta na 89,43 Kč/m³. Při průměrné spotřebě 90 litrů na osobu a den zaplatí tříčlenná domácnost asi 8 810 korun, tedy o 600 korun více než loni. Také trutnovské vodárny v majetku obcí zdražují kvůli vstupním nákladům i investicím.

Zvýšení cen o 4,7 procent na 88,77 Kč/m³ ohlásil také VAK Náchod. O něco mírnější bude Vodohospodářská a obchodní společnost Jičín, která zvedá cenu o 1,6 procent na 86,21 Kč/m³.

Nejmírnější cenu udrží i pro tento rok pro své obyvatele Rychnov nad Kněžnou. Po vypršení dvacetileté smlouvy se soukromou firmou Aqua Servis město založilo vlastní společnost a zajišťuje si od loňska vodárenský provoz samo. Zastupitelé kritizovali, že do dřívějšího společného podniku vracely jiné obce méně než Rychnov.

Loni v květnu už cena v Rychnově klesla z 81 na 77,47 Kč/m³ a na této úrovni zůstává.

„Hospodaření dceřiné společnosti města Vodovody a kanalizace Rychnov nad Kněžnou ukazuje, že není třeba zvyšovat cenu vodného a stočného, byť tuto cenu město nedotuje,“ říká rychnovský starosta Jan Skořepa (Nezávislí za Rychnov).

Za odpady víc platí Rychnovští

Rychnovské obyvatele čeká už druhý rok za sebou vyšší poplatek za svoz komunálního odpadu. Vloni se roční částka za poplatníka zvýšila z 500 na 650 korun, letos na 750 korun.

„Důvod je prostý. Byť město podporuje třídění odpadu, komunální odpad prakticky zůstává ve stejném množství. Musíme zohlednit dopady nového zákona o odpadech. Město bude i nadále doplácet na svoz a likvidaci komunálního odpadu,“ vysvětluje rychnovský starosta Skořepa. Naproti tomu Rychnovským klesne koeficient daně z nemovitostí ze 2 na 1,5, který starosta před deseti lety prosadil kvůli vysokému zadlužení města.

Další okresní města s poplatkem za odpady nehýbala, v Hradci se platí 600 korun, v Jičíně 552 a v Trutnově 540 korun.

V Náchodě lze dokonce při včasné platbě do konce února vydat jen zvýhodněných 450 korun za rok za osobu. Do konce května se platí 650 korun, do konce září 900 korun, od října se však zpožděná platba i se sankcí vyšplhá na 1 350 korun. Systém však i přes svou výhodnost opakovaně naráží asi na dva tisíce neplatičů.

Od zdražení MHD v Hradci zatím couvli

V Jičíně po čtrnácti letech radnice od ledna zavádí poplatek za ubytování, návštěvník tak uhradí od druhého dne pobytu 20 korun denně, aby se také podílel na placení komunálních služeb. Stejná sazba nadále platí v Náchodě a Trutnově, v Hradci činí 15 korun, v Rychnově 5 korun.

Další poplatky ve městech se v novém roce nemění. Platby za psy zůstaly stejné. Okresní města nehýbou ani s cenou nájmů v městských bytech. Hradec přistoupil ke zdražení po devíti letech už na jaře 2020, za metr čtvereční v klasickém nájemním bytě se tak platí 130 korun.

Stejné zůstává i jízdné v hradecké MHD, kde sice radní odhlasovali v prosinci nárůst, ale po kritice ustoupili. Se zdražením počítají, ale pravděpodobně až od druhého čtvrtletí. V Náchodě od prosincové změny jízdních řádů stoupl základní tarif MHD z 12 na 14 korun.

Parkovné v Trutnově odstupňovali

Trutnovská radnice zvýšila parkovné, které se sedmnáct let neměnilo. Nyní je odstupňováno tak, aby řidiče nutilo k parkování na vzdálenějších plochách. „Situace na náměstí a v okolních ulicích je v tuto chvíli neúnosná. Máme ověřeno, že velká část aut zde parkuje celý den,“ říká starosta Trutnova Michal Rosa (ODS).

Na Krakonošově náměstí a v jeho okolí se dosud platilo za první půlhodinu 5 korun a za každou další půlhodinu 10 korun. Od Nového roku to bude 15 korun a 25 korun. V širším centru stoupne parkovné z 5 na 10 korun za hodinu, u Střediska volného času vyjde řidiče celodenní parkovné výhodně na 30 korun.

Podraží i vstup do plaveckého areálu na Eliščině nábřeží v Hradci Králové, jde o 5 korun vyšší vstupné na hodinu, ale netýká se to dětí do 120 centimetrů. Celodenní vzroste průměrně o 8 procent, sleva na rodinné vstupné zůstává 10 procent.