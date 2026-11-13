Cizinci nakradli po celé republice zubní kartáčky za 360 tisíc, končily na Balkáně

Případ šetřila kriminálka z Hradce Králové, kde dvojice podle vyšetřovatelů s trestnou činností začala. Na začátku srpna během pouhých 70 minut navštívili hned čtyři hradecké drogerie a vzali z nich zboží za 80 tisíc korun. Následně se přesunuli na další místa v různých krajích.
„Podezřelému klademe za vinu, že během čtyř dnů v srpnu letošního roku celkem v šestnácti případech odcizil z drogistických prodejen elektrické zubní kartáčky, aniž by za ně zaplatil. Celková škoda způsobená obchodním společnostem dosáhla téměř 360 tisíc korun,“ uvedla policejní mluvčí Šárka Pižlová.
Pachatelé kradli také v Brně, Praze, Liberci, Mladé Boleslavi nebo v Trmicích na Ústecku. Kriminalisté prošli množství kamerových záznamů a zajistili řadu důkazů, aby zmapovali jejich pohyb. Jednoho cizince dopadli v úterý 10. listopadu v Praze. Okresní soud v Hradci Králové na něj v pátek uvalil vazbu. Po druhém nadále intenzivně pátrají.
|
Pivní sázka se zvrtla. Zloděj šplhal po přepravkách, dvakrát se zřítil na zem
„Podezřelý osmatřicetiletý cizinec kriminalistům uvedl, že původně přijeli do České republiky za prací. Když jejich záměr nevyšel, začali podle jeho slov krást elektrické kartáčky, které následně končily na Balkáně,“ doplnila mluvčí.