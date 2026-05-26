Krádež nákladu za desítky milionů předstíral, řekl soud a řidiče potrestal

  12:19
Královéhradecký krajský soud potrestal pěti lety vězení řidiče Ionela A. za loňskou krádež motorů do osobních aut za 35 milionů korun. Když je vezl kamionem z Polska do České republiky, nechal podle obžaloby náklad na odstavném parkovišti a do Česka pokračoval s prázdným návěsem. Pak předstíral, že mu na Trutnovsku kamion někdo vykradl.
Krajský soud v Hradci Králové | foto: Martin VeselýMF DNES

Asi dvaapadesátiletý cizinec je od loňska ve vazbě. Za krádež s rozsáhlou škodou ho předseda senátu Jiří Vacek poslal do věznice s ostrahou a vyhostil ho na deset let. Podle soudu obžalovaný na celé akci spolupracoval s dosud neztotožněnými pachateli.

Muž má uhradit společnosti Škoda Auto 29,6 milionu korun jako náhradu škody.

Státní zástupce se vzdal odvolání, stejně tak i obžalovaný. Rozsudek je již pravomocný.

Řidič ukradl motory za 35 milionů, hrozí mu až deset let vězení

Vše začalo loni 17. dubna ve výrobním závodu Polkowice Dolne, kde muž dopoledne naložil náklad motorů pro vozy Škoda Kodiaq a měl je dovézt do Kvasin na Rychnovsku. Jednalo se o šestnáct palet s 96 kusy čtyřválcových motorů dvou typů.

Podle spisu krátce poté, co vyjel z továrny v Polkowicích, zastavil na odstavném parkovišti, z tahače vypřáhl návěs s převáženými motory a nechal za něj zapřáhnout jiný prázdný návěs, také červený, na nějž připevnil registrační značku. S prázdným návěsem projel hraniční přechod v Královci. Kolem 16:00 zastavil nedaleko, a to na příjezdové cestě k bývalému zemědělskému družstvu ve Zlaté Olešnici.

Pak s tahačem od prázdného návěsu odjel a zpět se s tahačem vrátil až o den později v 5:30.

„Na tahači předstíral násilné odstranění bezpečnostního zajištění návěsu a nepravdivě policejnímu orgánu Policie ČR ohlásil odcizení převážených motorů neznámým pachatelem,“ stojí v záznamu z rozsudku.

Posun v případu ukradených motorů za 35 milionů. Část se jich našla v Německu

Policisté řidičově verzi, že byl okraden, neuvěřili. Půl roku sbírali důkazy a na podzim ho zadrželi při další jízdě na dálnici D1. V březnu kriminalisté informovali, že se jim díky poznatkům z vyšetřování a mezinárodní spolupráci podařilo zajistit asi pětinu zboží v Německu. Poté část motorů vrátili majiteli.

Firma původně vyčíslila celkovou škodu na 35,3 milionu korun. Muži hrozilo až 10 let vězení.

