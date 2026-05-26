Asi dvaapadesátiletý cizinec je od loňska ve vazbě. Za krádež s rozsáhlou škodou ho předseda senátu Jiří Vacek poslal do věznice s ostrahou a vyhostil ho na deset let. Podle soudu obžalovaný na celé akci spolupracoval s dosud neztotožněnými pachateli.
Muž má uhradit společnosti Škoda Auto 29,6 milionu korun jako náhradu škody.
Státní zástupce se vzdal odvolání, stejně tak i obžalovaný. Rozsudek je již pravomocný.
Vše začalo loni 17. dubna ve výrobním závodu Polkowice Dolne, kde muž dopoledne naložil náklad motorů pro vozy Škoda Kodiaq a měl je dovézt do Kvasin na Rychnovsku. Jednalo se o šestnáct palet s 96 kusy čtyřválcových motorů dvou typů.
Podle spisu krátce poté, co vyjel z továrny v Polkowicích, zastavil na odstavném parkovišti, z tahače vypřáhl návěs s převáženými motory a nechal za něj zapřáhnout jiný prázdný návěs, také červený, na nějž připevnil registrační značku. S prázdným návěsem projel hraniční přechod v Královci. Kolem 16:00 zastavil nedaleko, a to na příjezdové cestě k bývalému zemědělskému družstvu ve Zlaté Olešnici.
Pak s tahačem od prázdného návěsu odjel a zpět se s tahačem vrátil až o den později v 5:30.
„Na tahači předstíral násilné odstranění bezpečnostního zajištění návěsu a nepravdivě policejnímu orgánu Policie ČR ohlásil odcizení převážených motorů neznámým pachatelem,“ stojí v záznamu z rozsudku.
Policisté řidičově verzi, že byl okraden, neuvěřili. Půl roku sbírali důkazy a na podzim ho zadrželi při další jízdě na dálnici D1. V březnu kriminalisté informovali, že se jim díky poznatkům z vyšetřování a mezinárodní spolupráci podařilo zajistit asi pětinu zboží v Německu. Poté část motorů vrátili majiteli.
Firma původně vyčíslila celkovou škodu na 35,3 milionu korun. Muži hrozilo až 10 let vězení.