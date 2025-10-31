Řidič kamionu vyměnil návěsy. Pak ohlásil, že mu ukradli motory za 35 milionů

Kriminalisté objasnili krádež, při níž zmizela z návěsu kamionu zhruba stovka motorů za 35 milionů korun. Jednapadesátiletý šofér ji nahlásil na jaře na Trutnovsku. Zásilku zboží cizinec vezl z továrny v Polsku do České republiky. Podle policie však pouze předstíral, že mu bylo zboží ukradeno. Už je obviněný z krádeže ve spolupachatelství.
Policisté řidičově verzi, že byl okraden, neuvěřili. Půl roku sbírali důkazy a nedávno ho zadrželi při další jízdě na dálnici D1.

„Postupným prověřováním se kriminalisté propracovali k tomu, že řidič měl celý plán detailně promyšlený. Při přepravě mezi výrobním závodem v Polsku a cílovým podnikem v České republice měl vyměnit naložený návěs za prázdný, který vypadal téměř identicky,“ popsala mluvčí hradecké policie Magdaléna Vlčková.

„Pravděpodobně, aby zakryl stopy a ztížil případné objasnění, měl na návěsech zaměnit registrační značky. Dále již s prázdným návěsem pokračoval v cestě do České republiky, kde krádež oznámil a postavil se do role oběti,“ řekla.

Cizinec zaměstnaný v kvasinské Škodovce ukradl součástky za 1,4 milionu

Škoda dosahuje téměř 35 milionů korun. Muž je obviněný z krádeže spáchané ve spolupachatelství. Je ve vazbě, hrozí mu trest až deset let vězení.

„Nelze vyloučit, že trestná činnost sahá mimo Královéhradecký kraj, a dokonce i mimo Českou republiku. Z důvodu pokračujícího vyšetřování nelze uvést více informací,“ poznamenala mluvčí.

