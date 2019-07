Po dálnici běhal kozel, odchytu se bránil a narazil do policejního vozu

Na zvíře pobíhající po dálnici u exitu 84, tedy dálniční křižovatky D11 a D35 poblíž obce Libišany, upozornilo policii hned několik řidičů. Podle ohlášení se mělo jednat o černou ovci, kozu nebo kozla. Zvíře se pohybovalo ve směru na Prahu.

„Na místo vyrazilo hned několik policejních hlídek a pracovníci Správy silnic a údržby dálnic s cílem zajistit bezpečnost provozu a zvíře co nejdříve odchytit,“ popsala krajská policejní mluvčí Magdaléna Vlčková.

Policisté na dálnici zastavili dopravu a chtěli zvíře odchytit. To se dalo na útěk a ve chvíli, kdy ke konci kolony přijížděl další policejní vůz, narazilo do dveří u spolujezdce. Na videu je vidět, jak kozel běží přímo proti autu. Policista zřejmě v okamžiku nárazu právě vystupoval z vozu.

Odchytit dezorientované zvíře se ukázalo jako velký problém.

„Dezorientované zvíře ještě kličkovalo mezi kamiony v obou pruzích do té doby, než ho další policejní vozidlo vytlačilo z dálnice průchodem mezi svodidly,“ pokračovala mluvčí.

Při incidentu se nikdo nezranil. Policisté však varují, že i na dálnici jsou úseky, v nichž se mohou do vozovky dostat divoká či splašená zvířata. Náraz ve vysoké rychlosti pak může skončit tragicky.

„Kozel se do prostoru dálnice dostal s největší pravděpodobností v místě exitu, kde nejsou svodidla ani pletivo,“ uvedla Vlčková.

Pokud se při jízdě potkáte se zvířetem, podle odborníků je lepší do něj najet než se ve vysoké rychlosti pokoušet o úhybný manévr. Podle odhadů tyto pokusy mohou až za třetinu všech nehod, při nichž auto vrazí do stromu. Měli byste také pamatovat na to, že zvířata se často pohybují ve skupinách. Při střetu se zvěří policie radí zastavit, zapnout výstražná světla a zavolat na linku 158. Zraněné zvíře by měl z vozovky odstranit až přivolaný myslivecký hospodář, ne nikdo z posádky, aby ho zvíře nezranilo.