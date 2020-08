Likvidace jedů v podzemních vodách v Bydžově spolkne dalších 100 milionů

100 milionů korun má stát likvidace jedů po fabrice Kovoplast v Novém Bydžově.

8 tun ropných látek se podle odhadů nacházelo v zemi po provozu továrny.

Tetrachlormetan, těkavé náplně do hasicích přístrojů či pentachloretylen se do vody nedostaly kvůli ojedinělým nehodám, může za to nezodpovědnost. Slévárna Kovoplast už v době svého největšího rozmachu v 60. až 80. letech minulého století měla nebezpečné látky recyklovat, avšak místo toho odmašťovadla většinou končila v kanálech. Podle odhadů se pod bývalou továrnou nachází asi 2,5 tuny chlorovaných etylénů a osm tun ropných látek.