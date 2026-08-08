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„Bude to pecka!“ Nové Město otevře koupaliště i stylové bistro, trávu doplní

Štěpánka Tůmová
  7:41
Zgruntu přebudované koupaliště v Novém Městě nad Metují na Náchodsku okusí návštěvníci poprvé v neděli 9. srpna od 12:00. Slavnostní otevření Letního areálu Metuje za 125 milionů korun bude symbolicky spojeno s oslavami výročí založení města. Zájemci tu najdou padesátimetrový bazén s brouzdalištěm a další zázemí.

Vytoužené přírodní koupaliště je po víc než roce hotové. Už je tu závlahový systém, zasazené stromy i travní koberce, v části však zatím trávník schází. Sít se bude v srpnu nebo až na podzim.

„Terénní úpravy jsou hotové, ale sít trávu v těchto vedrech by byl nesmysl. Přáli jsme si hlavně udělat střední plochu mezi parkovištěm, dětským hřištěm a bazénem a kousek za ním, takže tam je položený travní koberec,“ vysvětluje novoměstský starosta Milan Slavík (ODS). Koupaliště čištěné rostlinami je zatím ve zkušebním provozu.

Na právě dokončeném koupališti v Novém Městě nad Metují otvírá bistro Lampa. (srpen 2026)
Letní areál Metuje měsíc před otevřením (8. července 2026)
Řemeslníci finišují s Letním areálem Metuje. (8. července 2026)
Letní areál Metuje měsíc před otevřením (8. července 2026)
24 fotografií

Město před sezonou vysoutěžilo nájemce gastro provozu. „Očekáváme v první den nával, takže budeme prodávat na dvou místech klasicky párek v rohlíku a farmářské brambory, také pivo a nápoje,“ říká Jakub Teplý z bistra Lampa. Mimo sezonu nebo po zavření koupaliště však plánuje o dost náročnější kuchyni.

Zájem čekají extrémní

V první den provozu koupaliště, na kdy město chystá i kulturní program, se očekává značný zájem návštěvníků.

Otvíračkou oslaví výročí města

Biotopové koupaliště u řeky v Novém Městě nad Metují otevře v neděli 9. srpna od 12:00. Program potrvá do 19:00.

Radnice jím připomene 525. výročí založení města, jež připadá na nadcházející pondělí.

Budou aktivity pro děti, módní přehlídky plavek a letní módy v podání Jilemského spolku paní a dívek, vystoupení Davida Peta s kapelou nebo fotografická výstava.

Zajištěna bude kyvadlová doprava vícemístnými dodávkami mezi Rychtou a letním areálem, dodávky pojedou z Nerudovy ulice mezi 11:45 až 18:00.

Celodenní vstupné pro dospělé bude 90 korun, děti zaplatí 50 korun. Otvírací doba v dalších dnech bude od 9:00 do 18:30. Více na webu Letního areálu Metuje.

Romantické místo v ohybu řeky Metuje se nachází přímo pod historickým Husovým náměstím. Do centra to může přivést hodně automobilistů. Dopravu budou řídit strážníci.

Auta se ke koupališti dostanou jen úzkou ulicí Pod Hradbami, kde kvůli vysokým nákladům zatím radní nesvolili se semafory. U plovárny navíc zaparkuje jen 60 aut. Radnice proto doporučuje zaparkovat jinde a dojet od Rychty kyvadlovými dodávkami. Z centra se také dá k plovárně sejít pěšky za deset minut.

Stavbu prodražila silnice

Vedení města optimisticky plánovalo otevřít o týdny dříve, práce však nabraly zpoždění i kvůli komplikacím se silnicí.

„Břeh pod příjezdovou silnicí začal ujíždět, proto jsme rozhodli, že je potřeba cestu udělat pořádně. Odtěžil se celý svah, zabezpečený je geomřížemi,“ komentoval zdržení v červnu starosta.

Silnice je tak nyní úzká jen kousek odzdola, od poloviny ji rozšířili na dva pruhy. Výhybny se nakonec nebudovaly. „Když už je vidět, jak stavba nabírá všechny tvary, jsem nadšen. Bude to pecka a lidé to ocení,“ mínil tehdy starosta.

Silnice poslouží i sousední chatové osadě. Kvůli stavbě koupaliště město také muselo nechat přeložit vedení vysokého napětí.

Hlásila se jediná firma

Vedení města loni od zahájení stavby Letního areálu Metuje necouvlo, ač se do výběrového řízení přihlásil jediný zájemce s vyšší cenou, než čekalo. Stavba začala loni v červenci, prováděl ji Stylbau a Kasper.

Celková suma za stavbu, veškeré přípravy a vybavení se dostala na 125 milionů korun včetně daně. Město získalo dotace od kraje i ministerstva pro místní rozvoj ve výši 12 milionů.

Areál zahrnuje přírodní koupaliště s brouzdalištěm i plaveckou částí, skluzavkou a vodním dětským hřištěm, travnatými plochami pro sport a odpočinek, třeba plážový volejbal, převlékárnami, občerstvením, sociálním zařízením a dalším vybavením.

Zchátralé opuštěné koupaliště u Metuje nahradí biotop za 92 milionů

Budovy jsou obložené dřevem, vybavuje se gastro provoz, měl by tam už fungovat internet. Firma v červnu dokončila čisticí zónu biotopu, kde se voda bude filtrovat přes štěrk, a zasázela potřebné rostliny. Vznikla dvě parkoviště včetně dobíjecí stanice pro elektrokola.

Areál byl kdysi velmi oblíbený, ale zpustl. Nyní je chráněný proti stoleté vodě. Koupaliště se napouští vodou z nedalekého vrtu, který mívá 11 stupňů Celsia. Teplota vody v bazénu je nyní kolem 24 stupňů Celsia.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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