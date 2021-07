V Hostinném otevírají po 20 letech koupaliště. Proměna vyšla na 50 milionů

Dva roky od původně plánovaného termínu se v pátek otevřelo po kompletní rekonstrukci za 50 milionů korun koupaliště v Hostinném. Ostrý provoz zahajuje v sobotu ráno.

Ve čtyřtisícovém podkrkonošském městě plovárna naposledy sloužila v roce 2003. Zastupitelé se roky nemohli dohodnout nad podobou koupaliště ani nad tím, kolik by město do rekonstrukce mělo investovat. Skluz nabrala také projektová příprava.

Z původní betonové plovárny toho mnoho nezůstalo, pamětníci areál usazený podél rybníků u městského centra nepoznají. Dochovala se pouze původní hospoda, z ní jsou sprchy a toalety. Nový je vstup s turnikety, dále převlékárny, bistro a tři bazény různých velikostí. Tvoří je železobetonový skelet potažený fólií.

Koupaliště Hostinné Koupaliště zahájí provoz v sobotu 10. 7. 2021 v 9 hodin. Za celodenní vstupné dospělí zaplatí 80 korun, děti 50. Od soboty půjdou do prodeje permanentky. Otevřeno bude od 9 do 20 hodin. Pro návštěvu koupaliště platí zpřísněná hygienická opatření s prokázáním bezinfekčnosti. U plovárny bude testovací stan. První plovárnu zřídil okrašlovací spolek v roce 1893. Pětasedmdesát metrů dlouhou a 50 metrů širokou nádrž napájela voda z mlýnského náhonu. Zpočátku to bylo přírodní koupaliště, betonová byla plovárna už kolem roku 1945. Provoz ukončila v roce 2003, od té doby se v areálu konaly koncerty a byla v něm také hospoda. V roce 2016 zastupitelé schválili, že vzniknou tři bazény různých velikostí s chemickým čištěním.

„Koupaliště není vyloženě pro sportovní plavání, ale je navrženo jako rekreační areál. Ten prošel obrovskou proměnou. Jsme ve středu města, a zároveň v přírodě. Myslím si, že málokteré město má koupaliště kousek od náměstí,“ uvedla hostinská starostka Dagmar Sahánková (nestraník).

Hlavní bazén 25 metrů dlouhý a 14 metrů široký je rozdělen na sportovní část se třemi dráhami a relaxační s tryskovými lůžky, chrliči vody a rotundou. Do 160centimetrové hloubky ústí trojskluzavka. Menší dětský se skluzavkou ve tvaru kobry má rozměry 14 krát 10 metrů, stejně jako oválné brouzdaliště s průměrem šest metrů je vyhřívané až na 28 stupňů.

Nové je také parkoviště pro 26 aut. „Pokud se kapacita naplní, budeme návštěvníky odkazovat na nedaleké parkoviště u kostela,“ poznamenala Dagmar Sahánková.

Dlouhá zima oddálila otevření

Bistro s venkovním posezením a hřištěm vzniklo vedle původní hospody. Sloužit bude návštěvníkům koupaliště i veřejnosti. Dominantou je prolézačka ve tvaru míče. V areálu jsou převlékací kabiny, rošty a dvacet lehátek na opalování. Maximální okamžitá kapacita plovárny je 325 návštěvníků.

Koupaliště mělo být původně hotové před dvěma lety. Tři roky ale zabralo projektování. Teprve v roce 2019 Hostinné vypsalo soutěž na dodavatele prací. Plovárnu se nestihlo dokončit tak, aby mohla spustit provoz na začátku sezony. Ta v Hradci Králové, Trutnově nebo Dvoře Králové nad Labem letos začala zkraje června.

„Chtěli jsme stihnout začátek sezony, ale byla dlouhá zima i deštivé jaro a klimatické podmínky neumožnily dokončovací zemní práce udělat dříve,“ vysvětlila Dagmar Sahánková. I proto je ve dvou třetinách areálu travnatý koberec.

Přestavba plovárny stála 50 milionů korun, část nákladů radnice zaplatila z úvěru. V sezoně tu bude pracovat 15 zaměstnanců. Město plánuje i nohejbalové hřiště, které zde dříve bývalo.

V zimě by plocha mohla sloužit jako kluziště. Areál chce radnice propojit s Labskou cyklostezkou, která vede podél soustavy rybníků, a přes náhon povede lávku.

„Dříve se objevovaly hlasy, že koupaliště je pro město velikosti Hostinného zbytečné, že každý má u domu bazén. Myslím si ale, že to jsou velice dobře investované peníze. Koupaliště je vybaveno nejmodernějšími technologiemi, minimálně dvacet let může v této podobě sloužit lidem a nebude vyžadovat zásadnější investice. Je to další místo, kde se lidé mohou setkávat,“ sdělil místostarosta Petr Bartoš (nestraník).

Do koupališť v poslední době investovala desítky milionů i další města.

Trutnov loni dokončil výměnu kachliček za nerezové vany a instaloval vodní prvky, dohromady za téměř 75 milionů korun. Polovinu stála investice Opočna do nerezové konstrukce koupaliště Broumar. Oválný dětský bazén nahradily dvě obdélníkové vany se skluzavkou a vodními schody. Vrchlabí staví v rekreační zóně Vejsplachy krytý bazén za 200 milionů. Hotový by měl být v příštím roce na podzim.