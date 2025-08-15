Načasování vyšlo organizátorům, podobně jako v loňském roce, perfektně. Náchodské koupaliště bylo v pátek plné lidí.
Auto s přívěsem plným sněhu přijelo před půl druhou, travnatý plácek byl obehnaný páskami, aby si tam návštěvníci nerozložili deku. Přívěs zacouval až k bazénu, dvojice pracovníků házela sníh lopatami přes zábradlí na dlažbu.
Loni hromadu vyložili na trávník. „Sníh byl pak špinavý a návštěvníci ho přenášeli i do bazénu,“ vysvětlil Martin Cöger, vedoucí odboru kultury a sportu na náchodské radnici.
Děti příjezd sněhové zásilky vyhlížely už s předstihem. Bitva vypukla v momentě, kdy pracovníci na hromadu hodili poslední lopatu. Oproti loňsku se koulovačka odehrávala na mnohem menším prostoru. Vzduchem na krátkou vzdálenost létaly desítky ledových kuliček. Rodiče zpovzdálí přihlíželi a děti „koučovali“.
„Neblbněte, někdo to dostane do oka a bude průser. Ať je to v klidu,“ radil jeden z rodičů.
Dospělí si koulovačku natáčeli na telefony, někteří se aktivně zapojili. „Mají z toho větší radost než děcka,“ prohodil starší muž, když procházel kolem sněhové přestřelky.
Návštěvníci také sníh využili jako ledový zábal, potírali si jím záda nebo si v tající hromadě zchlazovali chodidla. Jiní si bílé hromádky odnášeli na deku a kuličkami po sobě házeli. Koulovačka se přesunula i do bazénu.
Matky odnášely sníh v půllitrech
Parta matek z Kutnohorska nosila sníh dětem na trávník v plastových půllitrech, na dekách z něj stavěly sněhuláky. Na ostrém slunci však postavičky rychle roztávaly. „Děti jsme tam bez obav pustili, aby si užily sníh. Pak jsme šli stavět sněhuláky. Jsme tady úplně poprvé, udělat sněhovou bitvu uprostřed léta je perfektní nápad,“ sdělila Žaneta Mišovic.
„Manžel u nás pracuje na zimním stadionu a vedle máme koupaliště. Řeknu mu, ať to udělají taky. Je to fakt super,“ poznamenala její kamarádka.
Umělý sníh při úpravě ledové plochy sesbírala rolba po tréninku krasobruslařů. Město ho nechalo dopravit ze tři kilometry vzdáleného zimního stadionu. O termínu sněhové bitvy rozhoduje podle vývoje počasí.
„Zimní stadion je v provozu celoročně, takže to nemusíme dlouho dopředu plánovat. Když přijdou tropy jako tento týden, tak jen dáme vědět, že budeme potřebovat sníh,“ řekl Martin Cöger.
Loni se koulovačka také konala v polovině srpna. Jiráskovo koupaliště s padesátimetrovým bazénem, brouzdalištěm, chrliči vody a čtyřdráhovou skluzavkou zahájilo letošní sezonu v polovině června. V provozu bude do konce srpna. Už v pondělí se veřejnosti po letní přestávce otevře krytý bazén.
