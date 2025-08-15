Hlavně ne do oka! Děti na plovárně zchladila sněhová přestřelka, dospělí radili

Tomáš Plecháč
  18:10
Desítky dětí se v pátek po obědě zapojily do sněhové bitvy na Jiráskově koupališti v Náchodě. Letní koulovačka se zde koná pravidelně už od roku 2014. Tentokrát přišla návštěvníkům plovárny velmi vhod. Pátek se zařadil mezi nejteplejší dny v roce, teplota vystoupala na 32 stupňů. Město dovezlo ze zimního stadionu přes dva kubíky umělého sněhu.

Načasování vyšlo organizátorům, podobně jako v loňském roce, perfektně. Náchodské koupaliště bylo v pátek plné lidí.

Auto s přívěsem plným sněhu přijelo před půl druhou, travnatý plácek byl obehnaný páskami, aby si tam návštěvníci nerozložili deku. Přívěs zacouval až k bazénu, dvojice pracovníků házela sníh lopatami přes zábradlí na dlažbu.

Loni hromadu vyložili na trávník. „Sníh byl pak špinavý a návštěvníci ho přenášeli i do bazénu,“ vysvětlil Martin Cöger, vedoucí odboru kultury a sportu na náchodské radnici.

Děti řádily ve sněhu na koupališti v Náchodě. (15. srpna 2025)
Děti řádily ve sněhu na koupališti v Náchodě. (15. srpna 2025)
Tentokrát v Náchodě házeli sníh radši na dlažbu, loni děti nanosily na nohách bahno až do bazénu. (15. srpna 2025)
Děti řádily ve sněhu na koupališti v Náchodě. (15. srpna 2025)
Děti řádily ve sněhu na koupališti v Náchodě. (15. srpna 2025)
52 fotografií

Děti příjezd sněhové zásilky vyhlížely už s předstihem. Bitva vypukla v momentě, kdy pracovníci na hromadu hodili poslední lopatu. Oproti loňsku se koulovačka odehrávala na mnohem menším prostoru. Vzduchem na krátkou vzdálenost létaly desítky ledových kuliček. Rodiče zpovzdálí přihlíželi a děti „koučovali“.

„Neblbněte, někdo to dostane do oka a bude průser. Ať je to v klidu,“ radil jeden z rodičů.

Dospělí si koulovačku natáčeli na telefony, někteří se aktivně zapojili. „Mají z toho větší radost než děcka,“ prohodil starší muž, když procházel kolem sněhové přestřelky.

Návštěvníci také sníh využili jako ledový zábal, potírali si jím záda nebo si v tající hromadě zchlazovali chodidla. Jiní si bílé hromádky odnášeli na deku a kuličkami po sobě házeli. Koulovačka se přesunula i do bazénu.

Matky odnášely sníh v půllitrech

Parta matek z Kutnohorska nosila sníh dětem na trávník v plastových půllitrech, na dekách z něj stavěly sněhuláky. Na ostrém slunci však postavičky rychle roztávaly. „Děti jsme tam bez obav pustili, aby si užily sníh. Pak jsme šli stavět sněhuláky. Jsme tady úplně poprvé, udělat sněhovou bitvu uprostřed léta je perfektní nápad,“ sdělila Žaneta Mišovic.

„Manžel u nás pracuje na zimním stadionu a vedle máme koupaliště. Řeknu mu, ať to udělají taky. Je to fakt super,“ poznamenala její kamarádka.

Umělý sníh při úpravě ledové plochy sesbírala rolba po tréninku krasobruslařů. Město ho nechalo dopravit ze tři kilometry vzdáleného zimního stadionu. O termínu sněhové bitvy rozhoduje podle vývoje počasí.

„Zimní stadion je v provozu celoročně, takže to nemusíme dlouho dopředu plánovat. Když přijdou tropy jako tento týden, tak jen dáme vědět, že budeme potřebovat sníh,“ řekl Martin Cöger.

Loni se koulovačka také konala v polovině srpna. Jiráskovo koupaliště s padesátimetrovým bazénem, brouzdalištěm, chrliči vody a čtyřdráhovou skluzavkou zahájilo letošní sezonu v polovině června. V provozu bude do konce srpna. Už v pondělí se veřejnosti po letní přestávce otevře krytý bazén.

14. srpna 2024
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Nejstrašidelnější atrakce Brutal Assaultu. Na Jámu zkázy se stojí fronty

Na metalový Brutal Assault jezdí fandové zvyklí na ledacos, ale sestup do Pit of Doom neboli Jámy zkázy v podzemí Ravelinu XIV nahání hrůzu i těm nejotrlejším. Přesto se na atrakci stojí fronty....

Dceru nechala zemřít chladem, viní policie matku. V domě byli i zanedbaní psi

Čtyřiašedesátiletá žena z Královéhradecka patrně zanedbala péči o svou hluchoněmou, mentálně postiženou dceru. Ta zemřela v prosinci 2023, podle lékařské zprávy bylo příčinou celkové prochlazení...

Královna hor zaměstnala sto lidí, sousoší v Krkonoších už září do kraje

Osm metrů vysoký mariánský sloup u Erlebachovy boudy v Krkonoších už je kompletní. Bronzové sousoší Panny Marie a Ježíše Krista v pondělí technici umístili na nerezový sloup. Projekt vznikal deset...

Je to nová totalita, politická čistka, míní bývalá náměstkyně hejtmana Berdychová

Premium

Bývalá náměstkyně hradeckého hejtmana Martina Berdychová z hnutí Východočeši, která byla dříve i poslankyní za ANO, pro iDNES.cz otevřeně hovoří o politickém vyřizování účtů v Královéhradeckém kraji....

Luční bouda se vrací do běžného provozu. Pro turisty otevřela bufet i toalety

Luční bouda v Krkonoších se vrací do běžného provozu, pouze hotelová restaurace zůstává pro neubytované hosty přístupná po předchozí rezervaci. Turistům chata nabízí opět i bufet a toalety. Dosud...

Hlavně ne do oka! Děti na plovárně zchladila sněhová přestřelka, dospělí radili

Desítky dětí se v pátek po obědě zapojily do sněhové bitvy na Jiráskově koupališti v Náchodě. Letní koulovačka se zde koná pravidelně už od roku 2014. Tentokrát přišla návštěvníkům plovárny velmi...

15. srpna 2025  18:10

Vzal z úschovy klíče, pak zapálil školku. Muže zadrženého po požáru obvinili

Z požáru v mateřské škole v Jaroměři na Náchodsku a dalších skutků kriminalisté obvinili dvaačtyřicetiletého muže, kterého na místě už v noci na čtvrtek zadrželi. Podle policie věděl, kde jsou klíče....

15. srpna 2025  11:42,  aktualizováno  17:30

Aura je úžasná, pochvalují si triatlonisté před začátkem závodů Ironman

1 500 sportovců, 1,9 kilometru plavání, 90 kilometrů cyklistiky, 21 kilometrů běhu a tisíce fanoušků okolo. V Hradci Králové vrcholí přípravy na další podnik ze série světově známého triatlonového...

15. srpna 2025  14:52

Aura je úžasná, pochvalují si triatlonisté před začátkem závodů Ironman

1 500 sportovců, 1,9 kilometru plavání, 90 kilometrů cyklistiky, 21 kilometrů běhu a tisíce fanoušků okolo. V Hradci Králové vrcholí přípravy na další podnik ze série světově známého triatlonového...

15. srpna 2025  14:41

Stavbaři na obchvatu Náchoda chystají první tunel, trhací práce začnou v říjnu

Budování dlouho očekávaného obchvatu Náchoda poblíž hranic s Polskem je v plném proudu. Stavbaři zahájili práce letos v březnu a zatím připravují především přístupové cesty na jednotlivé části...

15. srpna 2025  12:41

Domov je po zásahu hejtmana bez ředitele, zaměstnanci hrozí výpověďmi

Domov sociální péče Tmavý Důl, který stojí v katastru Rtyně v Podkrkonoší uprostřed Jestřebích hor, se zmítá v nejistotě. Po odchodu ředitele Martina Kryštofa Kubáka, jehož nechal v pondělí na radě...

15. srpna 2025  9:15

Je to nová totalita, politická čistka, míní bývalá náměstkyně hejtmana Berdychová

Premium

Bývalá náměstkyně hradeckého hejtmana Martina Berdychová z hnutí Východočeši, která byla dříve i poslankyní za ANO, pro iDNES.cz otevřeně hovoří o politickém vyřizování účtů v Královéhradeckém kraji....

14. srpna 2025

V Jaroměři někdo zapálil mateřskou školu, policie zadržela podezřelého

Mateřskou školu v Jaroměři na Náchodsku někdo ve středu v noci zapálil. Uvnitř se našlo několik ohnisek, od nichž vzplála herna v přízemí. Škoda předběžně přesahuje 1,5 milionu korun. Policisté...

14. srpna 2025  12:42

Spor se sousedem, pozdní začátek rekonstrukce. Školáci se v září do lavic nevrátí

Radnice v Hradci Králové nezvládla naplánovat opravu Základní školy Malšova Lhota, která začala loni v říjnu a měla být hotová v polovině srpna. Děti z mateřské i základní školy se tak v září z...

13. srpna 2025  18:12

Ironman v Hradci si vyžádá dopravní omezení, zavřená bude část centra

O víkendu 16. a 17. srpna odstartuje v Hradci Králové 2. ročník slavného triatlonového podniku Ironman. Do města přijedou tisíce závodníků i fanoušků, akce se uskuteční na mnoha místech v historickém...

13. srpna 2025  9:08

Kde nejlépe pozorovat Perseidy v Královéhradeckém kraji

V noci na zítřek vyvrcholí na obloze meteorický roj Perseid. Byť tentokrát mohou být „padající hvězdy“ hůře pozorovatelné kvůli měsíčnímu svitu, v Královéhradeckém kraji se zájemci mohou vypravit na...

12. srpna 2025  16:39

Hejtman se zbavuje expolitiků v krajských organizacích. Je to čistka, říkají

Hradecký hejtman Petr Koleta (ANO) nařídil odvolání ředitele krajského Domova sociální péče Tmavý Důl na Trutnovsku Martina Kryštofa Kubáka. Předcházel tomu vynucený vyhazov jeho zástupce Romana...

12. srpna 2025  15:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.