Jako před 130 lety, ale s chytrým skleníkem a sýrárnou. Budoucí farmáři mají hezčí školu

Tomáš Hejtmánek
  17:32
Nové učebny, sklady, ale také skleník nebo prostory pro výrobu sýrů získala zemědělská škola v Kostelci nad Orlicí na Rychnovsku. Přestavba někdejších stájí, které původnímu účelu neslouží už celé století, přišla na víc než 40 milionů korun. Změny umožní kvalitnější a komfortnější výuku.

Ještě před dvěma lety stála v areálu Střední zemědělské školy a Středního odborného učiliště chladící a klimatizační techniky v Kostelci nad Orlicí chátrající budova s nevyužívanou půdou, vlhkými sklepy a opadávající omítkou.

Po téměř dvouleté rekonstrukci má objekt zpět původní ráz jako před 130 lety. Uvnitř se však mnohé změnilo.

Z nevyhovující třídy v přízemí jsou komfortní šatny se sociálním zařízením. Místo skladu sena stavbaři vybudovali sýrárnu, v podkroví pak učitelský kabinet a čtyři moderní učebny s audiovizuální technikou. Pátá venkovní učebna vznikla v novém samostatném objektu hned vedle a má sloužit k praktické výuce pěstitelských a environmentálních témat.

Někdejší stáje u školy v Kostelci nad Orlicí získaly po rekonstrukci původní ráz, jaký měly před 130 lety. (20. března 2026)
Zemědělská škola v Kostelci nad Orlicí opravila bývalé stáje. (20. března 2026)
Královéhradecký kraj zaplatil přestavbu bývalých stájí v kostelecké zemědělské škole. Promlouvá (uprostřed) radní pro školství Jana Berkovcová (ANO).
Moderní skleník ve střední zemědělské škole v Kostelci nad Orlicí (20. března 2026)
18 fotografií

„Do staré budovy se přes sto let neinvestovalo. Přestala vyhovovat jak hygienicky, tak technicky. Navíc jsme používali jen přízemí. Nové učebny nám umožnily zkvalitnit výuku, která tu probíhá od minulého týdne. Můžeme dělit třídy na skupiny a pomůcky máme po ruce. Už pro ně nemusíme zbytečně chodit do druhého areálu na opačné straně hlavní silnice,“ upozorňuje na zásadní výhody přestavby ředitelka školy Yvona Bůžková.

Nová stodola, líheň i odchovna

Přestavba přišla na téměř 40 milionů korun bez daně a Královéhradecký kraj na ni získal 35 milionů z evropských fondů. Necelý milion zaplatil za vnitřní vybavení. Součástí projektu byla také stavba nové stodoly, kde je sklad sena a slámy, odchovna a líheň drobných hospodářských zvířat.

„Modernizace školních prostor výrazně posílí kvalitu praktické výuky zemědělských oborů a umožní lépe reagovat na současné požadavky odborného vzdělávání. Nové zázemí nabídne odpovídající prostory pro práci s technikou a zatraktivní výuku praktických činností spojených s rostlinnou i živočišnou výrobou,“ míní náměstkyně hejtmana pro školství Jana Berkovcová (ANO).

V přízemí objektu zůstaly ještě sklady a garáž pro drobnou mechanizaci. Stavbaři museli při celkové rekonstrukci ubourat levé křídlo budovy, aby mohli objekt rozšířit. Víc než stoletá stavba si vyžádala také doplnění chybějící hydroizolace.

„Sklepní prostory byly hodně zavlhčené. Tehdy se hydroizolace neřešila, takže vlhkost stoupala do objektu. Museli jsme to vyřešit. Při bourání levého křídla jsme narazili na jiné podloží, než s jakým počítal projekt. Proto se muselo zakládat do větší hloubky,“ připomíná komplikace Radek Myšák ze stavební firmy Irbos, která zakázku provedla.

„Šlo o kompletní rekonstrukci. Kromě vnitřních úprav nebo přístavby jsme instalovali novou střechu, dělaly se veškeré rozvody, zateplení či nová okna,“ doplňuje radní kraje pro majetek a investice Zdeněk Praus (ANO).

Moderní skleník jede na automat

V zadní části venkovní učebny vznikl zcela nový skleník s celoročním provozem. Má vlastní systém řízeného větrání, včetně vytápění nebo automaticky ovládaného stínění. Počítač řídí také osvětlení či zavlažování, ke kterému se používá dešťová voda zachytávaná ze střech.

„Žáci tu jsou při odborném výcviku šest hodin a poté by se o skleník musel někdo starat. Takto je to automatizované,“ vysvětluje moderní technologické řešení ředitelka. Novinka navíc zvýší atraktivitu výuky.

„Máme i starý skleník, ale protože stále pracujeme na tom, aby naše obory byly moderní, došli jsme k názoru, že dobrý farmář by kromě vzdělání v oboru pěstování polních plodin měl mít i základy zahradničení. Můžeme tu dělat vlastní sadbu, pěstovat ovoce a zeleninu a zpracovávat je,“ popisuje Bůžková.

Sýrárnu teprve dovybaví

Škola chce ještě dovybavit novou sýrárnu. Dosud se výrobě sýrů věnovali studenti jen v rámci jednoho dne a pouze v jednom vzdělávacím oboru. Vše museli zvládnout v malé kuchyňce. Díky novým prostorům se může téma výroby sýrů rozšířit i do dalších tříd.

Zemědělská škola v Kostelci nad Orlicí má přes 300 studentů, převážně z východních Čech. Za minulého režimu měla školní statek v sousedních Doudlebách nad Orlicí. V rámci restitucí o něj však přišla, a proto nyní posílá studenty na praktickou výuku do dvou zemědělských podniků v okolí.

Kromě zemědělských oborů se věnuje také vzduchotechnice. Je třeba jedinou školou v Česku certifikovanou pro vzdělávání v práci s chladivy. Pořádá proto i kurzy pro odbornou veřejnost.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.