Hazard za volantem předvedla v sobotu vpodvečer na Rychnovsku devětapadesátiletá řidička. Policii zalarmoval svědek, který si v Kostelci nad Orlicí všiml vozidla jedoucího protisměrem. Když hlídka našla auto, uvnitř byla žena, která nemohla mluvit ani vystoupit. Dokonce během kontroly usnula. Nadýchala 3,24 promile alkoholu.
Policisté našli na křižovatce ulic Na Spravedlnosti a Na Plácku vůz s nastartovaným motorem. Řidička byla zmatená, nebyla ani schopná sama otevřít dveře.

Policistům se nakonec podařilo s řidičkou provést dechovou zkoušku, která jim potvrdila podezření oznamovatele. Žena na místě přišla o řidičský průkaz.

„Během kontroly řidička usnula a přestala s policisty komunikovat. Policisté tak ženě zavolali zdravotnickou záchrannou službu, která ji převezla do rychnovské nemocnice,“ sdělila mluvčí rychnovské policie Andrea Muzikantová.

Hlídka navíc zjistila, že žena krátce před kontrolou při průjezdu ulicí Na Spravedlnosti směrem k hlavní silnici II/316 nezvládla řízení a při odbočování vlevo narazila do lampy veřejného osvětlení. Pak pokračovala v jízdě zpět směrem k ulici Na Spravedlnosti, kde už zůstala stát.

„Naštěstí se jízda řidičky obešla bez závažnějších následků, pouze se škodou na vozidle a sloupu veřejného osvětlení, která byla předběžně odhadnuta na 55 tisíc korun,“ řekla mluvčí.

Případem se nyní zabývají dopravní policisté, kteří ho vyšetřují jako ohrožení pod vlivem návykové látky. Ženě hrozí až 3 roky vězení, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

Další opilá v Rychnově

Další řidičku, cizinku, pod vlivem alkoholu odhalili rychnovští policisté v neděli krátce před druhou hodinou ráno v Jiráskově ulici v Rychnově nad Kněžnou. Třicetiletá žena jedoucí s vozidlem značky Škoda nadýchala 2,44 promile alkoholu. Policisté jí zakázali další jízdu a na místě přišla o řidičský průkaz.

Žena se snažila odejít, proto ji donucovacími prostředky eskortovali na služebnu a zahájili úkony trestního řízení. Je podezřelá ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, hrozí jí až rok vězení, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

