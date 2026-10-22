„Podle mužových dosavadních vyjádření měly být motivem jeho činu neshody související s představami o způsobu života a postavení ženy v rodině,“ sdělila mluvčí královéhradecké policie Karolína Hynková.
Jak už dříve informovala policie, muž ženu napadl v úterý po poledni. Rdoušením ji vážně zranil, až upadla do bezvědomí. Snažilo se jí pomoci pět posádek záchranářů, ale neúspěšně. Muže v bydlišti zadrželi do osmi minut policisté.
Podle informací iDNES.cz se to stalo v pobytovém středisku ministerstva vnitra, které slouží uprchlíkům žádajícím o mezinárodní ochranu. Policie to však nepotvrdila.
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