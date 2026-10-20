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Napadl a zabil manželku, podezřívá policie cizince. Zadržela ho

Autor: ,
  14:31

Policejní auto. | foto: Profimedia

V Kostelci nad Orlicí na Rychnovsku dnes po poledni podle policie šestačtyřicetiletý cizinec napadl a zabil manželku. Podezřelého policie na místě činu zadržela.

O případu informovala mluvčí policie Karolína Hynková. Podrobnosti zatím nesdělila. „Jakmile to bude možné, poskytneme další informace,“ uvedla policie na síti X.

Zdravotničtí záchranáři uvedli na síti X, že ve 12:21 přijali oznámení o ženě v bezvědomí po fyzickém napadení.

„Zdravotnické operační středisko vyslalo do Kostelce nad Orlicí pět výjezdových skupin včetně posádky letecké záchranné služby. Žena bohužel přes veškerou snahu našich záchranářů svému zranění na místě podlehla,“ sdělila mluvčí hradeckých záchranářů Lucie Hanušová.

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