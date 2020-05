Virus ohrožuje magický kostel v Orlických horách, obec spoléhá na dárce

Když už to vypadalo, že plány na záchranu kostela, který je jedním z posledních svědků zaniklé vesnice Vrchní Orlice, nemají trhlinu, objevil se koronavirus. A pandemie vše pořádně zkomplikovala.



Sotva se dodělává nutné odvodnění ikonické stavby kousek od Bartošovic v Orlických horách a pracuje se na statickém posouzení, hrozilo, že na další práce se nedostane.

Kostel, do něhož prší i sněží, by potřeboval například výměnu napadených stropních trámů, věž zase okenice a stejně jako márnice i střechu, v dezolátním stavu je schodiště na kůr a volný vstup na půdu by zasloužil mříž, aby se případný průzkumník podkroví nemohl propadnout stropem.

Kostel svatého Jana Nepomuckého před několika lety oslavil 300 let. Jestli má vydržet i pro další generace, záleží na dárcích. Aby správcovské Bartošovice mohly dosáhnout na dotace, potřebovaly by na spoluúčast vybrat kolem půl milionu korun. „Prosíme veřejnost v této ekonomicky těžké době o finanční podporu oprav kostela. Obec nemá ve svém rozpočtu dost peněz na pokrytí již předjednaných zakázek,“ stojí na výzvě, kterou obec rozvěsila před vchodem i ve strohém interiéru volně přístupného kostela.



Starosta Bartošovic Luboš Tylš (NK pro Bartošovice) přiznává, že situace je vážná, ale víra v dobrý konec mu nechybí.

„Existují předpovědi, že daňové příjmy obcí kvůli koronaviru klesnou o 20 procent. A protože finanční situace lepší nebude, zastupitelstvo mi peníze na kostel neschválí. Proto musíme nejvíce spoléhat na dárce a dotace. Do koronaviru jsem si myslel, že jsme schopní dát z obecního rozpočtu 200 až 300 tisíc korun na památky, tedy křížky, kapličky a kromě kostela ve Vrchní Orlici i pro náš v Bartošovicích. Zastupitelům nic nezazlívám, i mě totiž doba koronavirová říká, že peníze nebudou, a raději škrtneme památky než nutnou opravu vodovodu a silnice. Spíš se musíme soustředit na provoz, ne na investice,“ říká bez obalu starosta.

Bartošovice splní slib a do Českoněmeckého fondu budoucnosti pošlou svých 400 tisíc korun, coby polovinu na odvodnění či statiku.

Na účtu veřejné sbírky je zatím kolem 40 tisíc korun a obec údajně vyjednává s dárcem, který by ve prospěch magického místa mohl vložit dosud nespecifikovanou vysokou částku. Přes farnost je zase naděje dosáhnout na dotaci, jež by mohla pokrýt schodiště na kůr a opravu střechy márnice, kde dosud leží staré máry.

Uvnitř kostela již stojí lešení, na strohém oltáři je otevřené Písmo svaté v obrazech. V jednom rohu se šklebí dlouhá prasklina a létají tu jiřičky, které si na několika místech postavily hnízda. Okolo stavby už jsou upravené výkopy odvodnění a malebný hřbitov už díky práci dobrovolníků nepřipomíná džungli.

Obec si slibuje, že z veřejné sbírky by zaplatila okenice na věži a mříž na schody vedoucí na půdu. Zatímco hlavní loď už dostala novou střechu, věž stále kryje jen plech, do kterého navíc začalo zatékat. Starosta se však smiřuje, že maximem, co pro věž obec může udělat, budou jen okenice.

„Na spoluúčasti bychom potřebovali kolem půl milionu korun, jinak nad dalšími pracemi visí stopka. Kdyby nepřišel koronavirus, bylo by to snadnější. Ale naději máme. Když se kolem kostela ometám a povídám si s lidmi, skoro všichni chtějí přispět. To mě nabíjí,“ říká Tylš. Podle něj se Bartošovice na potenciální dárce pokusí zapůsobit i na internetu.

Kostel zůstane syrový

Neuvažuje se o nové fasádě, návratu zdobeného oltáře, který skončil v Bystrém, ani o opravách hřbitova. Jan Nepomucký by měl zůstat stejně syrovým místem, kde Jiří Menzel točil exteriéry filmu Obsluhoval jsem anglického krále a režisér Jiří Strach epizodu kriminálního seriálu Labyrint.

„Pokud to jen trochu půjde, měl by kostel ve Vrchní Orlici dál zůstat místem, které bude otevřené. Chtěli bychom ho pouze zabezpečit, aby dál nechátral a sloužil jako krásné místo pro zastavení. Určitě by neměl sloužit jen sakrálním účelům, ale také turistickým, včetně například civilních svateb,“ upozorňuje farář Josef Suchár, jenž se už podobným způsobem výrazně podílel na záchraně nedalekého kostela v Neratově.

Zatímco neratovský kostel Nanebevzetí Panny Marie je poutním místem s ikonickou prosklenou střechou i točitým schodištěm do opravených věží, Vrchní Orlice si takové ambice nedělá.

„Musíme už trochu brzdit, návštěvníků přibývá. Neratov je krásný takový, jaký je, nemáme tendenci z toho dělat nějaké Lurdy,“ dodává farář.