Strop kostela málem spadl farníkům na hlavu, podepřelo ho obří lešení

Už tři roky se v kostele místo farníků scházejí dělníci a projektanti. Uprostřed chrámu vznikla obří konstrukce z lešenářských trubek, která ještě nedávno podpírala stropní klenbu, v níž byly takové díry, že se jimi dala prostrčit ruka.
Průzkumy ukázaly, že podpůrný systém, který klenbu držel, klesl o neuvěřitelných 20 centimetrů. Teď už strop jistí nová soustava táhel a statik by měl co nevidět rozhodnout, zda je možné lešení odstranit.
„Že se s kostelem něco děje, jsme zjistili v roce 2013, když se uvnitř tu a tam objevily kousky omítky. Na strop se proto umístil kontrolní terč. Když se v roce 2023 zřítil k zemi, prohlásil statik stav kostela za havarijní a museli jsme ho vyklidit,“ popisuje kněz Emil Hoffmann, který farnost v Solnici spravuje.
Stavbaři vynosili dřevěné lavice a místo nich vystavěli uvnitř kostela obří lešení, které celý strop podepřelo. Odborníci do stěn instalovali na stovku menších sádrových terčů, díky nimž mohli monitorovat pohyby stavby. Původně se předpokládalo, že potíže souvisejí se špatným odvodněním návrší nebo s hustou kamionovou dopravou, která kolem kostela míří do nedaleké automobilky v Kvasinách.
„Po dlouhou dobu se myslelo, že za to může doprava, ale průzkumy ukázaly, že základem devastace bylo zdegradování podpůrné klenby, která přestala plnit svou funkci. Samotná klenba stropu je od počátku velice křehká a má výšku jen jedné cihly. Přesto vydržela přes 300 let,“ říká starosta Solnice Jan Hostinský (nez.).
Osm táhel, jen jedno vydrželo
Kostel vznikal v letech 1681 až 1685. Strop jednolodní stavby drží čtyři klenební pásy. Nejdůležitější jsou dva pásy uprostřed kostela. Už v 17. století bylo jasné, že samy tíhu neunesou, proto je nadlehčovala soustava táhel. To se však dlouho nevědělo, protože konstrukce byla ukrytá pod vrstvou suti a ptačího trusu. Dělníci ho z půdy vynášeli několik dní. Museli být přitom zavěšeni na lanech, aby se nezřítili stropem dolů. Jakmile strop odlehčili, ukázaly se další trhliny.
„Klenba se rozestoupila tak, že zespodu bylo možné prostrčit ruku na půdu. Systém, který ji nadnášel, už nefungoval. Z osmi táhel drželo jen jedno, ostatní byla vytahaná,“ vzpomíná starosta.
|
Táhla, která měla klenbu držet, trčela 20 centimetrů do prostoru a celá konstrukce klesla. Odborníci tak museli vytvořit nový systém, který vytvoří protitlak o síle, jež zvládne až 10 tun. Vložili i jeden nový trám, aby obnovili statickou rovnováhu. Pak přišla na řadu samotná oprava klenby.
„Ideální by bylo strop zcela rozebrat, ale to nebylo reálné. Proto statik navrhl injektáž s helikální výztuží,“ doplňuje Hoffmann.
Nejprve se zespodu oklepala omítka a vyškrábala část malty, kterou zedníci nahradili speciální chemií. Pak obdobně pokračovali svrchu. Nakonec do klenby udělali drážky, do nichž vložili nerezovou pevnostní výztuž. Hlavní část prací probíhala v posledních dvou letech. V dubnu má objekt zkontrolovat statik, aby mohl odvolat havarijní stav.
„Lešení je teď už jen preventivní, nic nedrží. Půjčili nám ho z osmi farností, díky čemuž jsme ušetřili, protože lešení na takto dlouhou dobu bývá zásadní položkou rozpočtu. Ten se nakonec vyšplhal na šest milionů korun,“ přibližuje duchovní.
Farnost získala na zhruba polovinu rozpočtu dotace. Zbytek peněz dala z vlastních úspor, přispělo biskupství i město Solnice. Kolem 300 tisíc korun vynesla také veřejná sbírka, která dál pokračuje. Práce totiž budou následovat i v příštím roce. Letos by se mělo v kostele poklidit a vrátí se tam dřevěné lavice, které mezitím renovují pracovníci městských technických služeb. V příštím roce je v plánu výmalba kostela.
„Od roku 2023 tady nemohou být bohoslužby. Scházíme se v kapli na faře. Pokud to dobře půjde, na podzim bychom se mohli vrátit, ale bude to ještě takové syrové. Chtěli bychom sem dát bannery, aby lidé viděli, jak se oprava rodila a co se podařilo zachránit,“ pokračuje Emil Hoffmann.
Před Vánocemi by se v kostele měla konat Rybova Česká mše vánoční. Plnohodnotný provoz se plánuje až v příštím roce.