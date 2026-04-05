Strop kostela málem spadl farníkům na hlavu, podepřelo ho obří lešení

Tomáš Hejtmánek
  7:45
Oltáře a obrazy zakryté velkými igelity, místo dřevěných lavic tuny lešení a na stěnách stovka sádrových terčů, které hlídají statiku budovy. V kostele Umučení svatého Jana Křtitele v Solnici na Rychnovsku finišují práce na statickém zajištění objektu z konce 17. století. Stavbaři museli tenkou klenbu zpevnit nerezovými dráty a nadlehčit soustavou táhel. Věřící se tam vrátí možná na podzim.
V kostele Umučení svatého Jana Křtitele v Solnici finišují tříleté práce na...

V kostele Umučení svatého Jana Křtitele v Solnici finišují tříleté práce na statickém zajištění. (17. března 2026)

V kostele Umučení svatého Jana Křtitele v Solnici finišují tříleté práce na...
V kostele Umučení svatého Jana Křtitele v Solnici finišují tříleté práce na...
Sádrové terče hlídají statiku budovy kostela v Solnici na Rychnovsku. (17....
Kostel v Solnici pochází z konce 17. století (17. března 2026)
Už tři roky se v kostele místo farníků scházejí dělníci a projektanti. Uprostřed chrámu vznikla obří konstrukce z lešenářských trubek, která ještě nedávno podpírala stropní klenbu, v níž byly takové díry, že se jimi dala prostrčit ruka.

Průzkumy ukázaly, že podpůrný systém, který klenbu držel, klesl o neuvěřitelných 20 centimetrů. Teď už strop jistí nová soustava táhel a statik by měl co nevidět rozhodnout, zda je možné lešení odstranit.

V kostele Umučení svatého Jana Křtitele v Solnici finišují tříleté práce na statickém zajištění. (17. března 2026)
V kostele Umučení svatého Jana Křtitele v Solnici finišují tříleté práce na statickém zajištění. (17. března 2026)
V kostele Umučení svatého Jana Křtitele v Solnici finišují tříleté práce na statickém zajištění. (17. března 2026)
Sádrové terče hlídají statiku budovy kostela v Solnici na Rychnovsku. (17. března 2026)
12 fotografií

„Že se s kostelem něco děje, jsme zjistili v roce 2013, když se uvnitř tu a tam objevily kousky omítky. Na strop se proto umístil kontrolní terč. Když se v roce 2023 zřítil k zemi, prohlásil statik stav kostela za havarijní a museli jsme ho vyklidit,“ popisuje kněz Emil Hoffmann, který farnost v Solnici spravuje.

Stavbaři vynosili dřevěné lavice a místo nich vystavěli uvnitř kostela obří lešení, které celý strop podepřelo. Odborníci do stěn instalovali na stovku menších sádrových terčů, díky nimž mohli monitorovat pohyby stavby. Původně se předpokládalo, že potíže souvisejí se špatným odvodněním návrší nebo s hustou kamionovou dopravou, která kolem kostela míří do nedaleké automobilky v Kvasinách.

„Po dlouhou dobu se myslelo, že za to může doprava, ale průzkumy ukázaly, že základem devastace bylo zdegradování podpůrné klenby, která přestala plnit svou funkci. Samotná klenba stropu je od počátku velice křehká a má výšku jen jedné cihly. Přesto vydržela přes 300 let,“ říká starosta Solnice Jan Hostinský (nez.).

Osm táhel, jen jedno vydrželo

Kostel vznikal v letech 1681 až 1685. Strop jednolodní stavby drží čtyři klenební pásy. Nejdůležitější jsou dva pásy uprostřed kostela. Už v 17. století bylo jasné, že samy tíhu neunesou, proto je nadlehčovala soustava táhel. To se však dlouho nevědělo, protože konstrukce byla ukrytá pod vrstvou suti a ptačího trusu. Dělníci ho z půdy vynášeli několik dní. Museli být přitom zavěšeni na lanech, aby se nezřítili stropem dolů. Jakmile strop odlehčili, ukázaly se další trhliny.

„Klenba se rozestoupila tak, že zespodu bylo možné prostrčit ruku na půdu. Systém, který ji nadnášel, už nefungoval. Z osmi táhel drželo jen jedno, ostatní byla vytahaná,“ vzpomíná starosta.

Když ve Škodovce mění směny, nepřejdeme cestu. V Solnici začala dostavba obchvatu

Táhla, která měla klenbu držet, trčela 20 centimetrů do prostoru a celá konstrukce klesla. Odborníci tak museli vytvořit nový systém, který vytvoří protitlak o síle, jež zvládne až 10 tun. Vložili i jeden nový trám, aby obnovili statickou rovnováhu. Pak přišla na řadu samotná oprava klenby.

„Ideální by bylo strop zcela rozebrat, ale to nebylo reálné. Proto statik navrhl injektáž s helikální výztuží,“ doplňuje Hoffmann.

Nejprve se zespodu oklepala omítka a vyškrábala část malty, kterou zedníci nahradili speciální chemií. Pak obdobně pokračovali svrchu. Nakonec do klenby udělali drážky, do nichž vložili nerezovou pevnostní výztuž. Hlavní část prací probíhala v posledních dvou letech. V dubnu má objekt zkontrolovat statik, aby mohl odvolat havarijní stav.

„Lešení je teď už jen preventivní, nic nedrží. Půjčili nám ho z osmi farností, díky čemuž jsme ušetřili, protože lešení na takto dlouhou dobu bývá zásadní položkou rozpočtu. Ten se nakonec vyšplhal na šest milionů korun,“ přibližuje duchovní.

Farnost získala na zhruba polovinu rozpočtu dotace. Zbytek peněz dala z vlastních úspor, přispělo biskupství i město Solnice. Kolem 300 tisíc korun vynesla také veřejná sbírka, která dál pokračuje. Práce totiž budou následovat i v příštím roce. Letos by se mělo v kostele poklidit a vrátí se tam dřevěné lavice, které mezitím renovují pracovníci městských technických služeb. V příštím roce je v plánu výmalba kostela.

„Od roku 2023 tady nemohou být bohoslužby. Scházíme se v kapli na faře. Pokud to dobře půjde, na podzim bychom se mohli vrátit, ale bude to ještě takové syrové. Chtěli bychom sem dát bannery, aby lidé viděli, jak se oprava rodila a co se podařilo zachránit,“ pokračuje Emil Hoffmann.

Před Vánocemi by se v kostele měla konat Rybova Česká mše vánoční. Plnohodnotný provoz se plánuje až v příštím roce.

Nejčtenější

KVÍZ: Jak znáte krkonošské boudy?

Petrova bouda v Krkonoších

Alespoň trochu je zná každý, kdo někdy zavítal do nejvyšších českých hor. Dokážete si ale spojit se známými názvy horských bud tu pravou?Znáte jejich historii i zajímavosti současného provozu? Víte...

Do Krkonoš se po 300 letech vrátili medvědi. Tříletý pár pochází ze Slovenska

Stezka korunami stromů v Janských Lázních ukázala medvědárium s dvěma tříletými...

Krkonošská Stezka v korunách stromů v Janských Lázních na Trutnovsku v sobotu oficiálně otevřela medvědárium s párem tříletých medvědů hnědých původem ze Slovenska.

Co to krouží nad Trutnovem? divili se lidé. Piloti zřejmě nacvičovali tankování

Piloti udivovali nad Trutnovskem, nejspíš nacvičovali vzdušné tankování

Zvláštní letecké manévry nad Královéhradeckým krajem zaskočily ve středu desítky tamních obyvatel. Zaujalo je, jak velké letadlo v doprovodu menších s burácením přelétá nad krajem a v obloucích se...

Padesát milionů za 1,4 kilometru. Cyklostezka ani nebyla v rozpočtu

Stavba nového kruhového objezdu za Častolovicemi směrem na Rychnov nad Kněžnou...

Stavba cyklostezky způsobila otevřenou válku zastupitelů v Častolovicích na Rychnovsku. Opozice tvrdí, že cesta za 50,6 milionu s daní je předražená a v části i zbytečná, protože dopravu ze silnice...

Měří a rovnou pokutují. Hradec pořídí radary tam, kde řidiči nejvíc závodí

Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové

Pro začátek se inteligentní dopravní systém v Hradci Králové letos rozšíří jen o dva pokutové radary. Je však jisté, že přibývat budou další kamery, a to ještě přísnější než ty, které měří a pokutují...

Motorkář na Náchodsku havaroval do stromu, letěl pro něj vrtulník

Na Náchodsku havaroval motorkář do stromu. Letěl pro něj vrtulník. (5. dubna...

Nezletilý motocyklista havaroval v neděli dopoledne do stromu nedaleko Olešnice na Náchodsku. Vrtulník ho přepravil do nemocnice s podezřením na poranění hlavy a páteře.

5. dubna 2026  15:59

Hradec Králové – Bohemians 2:0, oba góly zařídil Mihálik, domácí jsou šestí v tabulce

Hradecký útočník Ondřej Mihálik slaví trefu do brány Bohemians

Čtyři kola před koncem základní části se fotbalisté Hradce Králové posunuli do nejlepší šestky. Postarali se o to domácím vítězstvím 2:0 nad pražskými Bohemians. Autorem obou gólů byl Ondřej Mihálik,...

5. dubna 2026  12:45,  aktualizováno  15:25

Strop kostela málem spadl farníkům na hlavu, podepřelo ho obří lešení

V kostele Umučení svatého Jana Křtitele v Solnici finišují tříleté práce na...

Oltáře a obrazy zakryté velkými igelity, místo dřevěných lavic tuny lešení a na stěnách stovka sádrových terčů, které hlídají statiku budovy. V kostele Umučení svatého Jana Křtitele v Solnici na...

5. dubna 2026  7:45

Padající kámen v Krkonoších zranil turistu, letěl pro něj vrtulník

Zásah dvou vrtulníků ve Špindlerově Mlýně

Turistu na úbočí Kozích hřbetů v Krkonoších u Špindlerova Mlýna zranil padající kámen. Na místě zasahoval také vrtulník, který zraněného přepravil do nemocnice, informovala na webu Horská služba (HS)...

4. dubna 2026  21:38

Do Krkonoš se po 300 letech vrátili medvědi. Tříletý pár pochází ze Slovenska

Stezka korunami stromů v Janských Lázních ukázala medvědárium s dvěma tříletými...

Krkonošská Stezka v korunách stromů v Janských Lázních na Trutnovsku v sobotu oficiálně otevřela medvědárium s párem tříletých medvědů hnědých původem ze Slovenska.

4. dubna 2026  13:26

Kyberšmejdi cílí na emoce seniorů, pomůže nový projekt Neviditelní

ilustrační snímek

Seniorů na internetu přibývá. S nimi se však na sítě přistěhovali i kyberšmejdi, kteří zranitelnou generaci využívají k peněžním podvodům. Projekt Neviditelní, který se zaměřuje na zviditelňování...

4. dubna 2026

Dvůr Králové chce dostat pod kontrolu dopravu, uvažuje nad chytrými semafory

Návštěvníci o polském svátku zahltili příjezdovou silnici k zoo ve Dvoře...

Stavba nových obchvatů a přeložek stávajících komunikací je pro Dvůr Králové nad Labem zatím vzdálenou budoucností. Město proto hledá dostupnější způsob, jak řešit narůstající dopravu v centru. Ta...

4. dubna 2026  7:32,  aktualizováno  8:32

Dálnici D11 ve směru na Prahu uzavřela nehoda. Dopravu policie odkláněla

ilustrační snímek

Dálnici D11 z Hradce Králové na Prahu u Chlumce nad Cidlinou uzavřela v pátek vpodvečer nehoda dvou osobních vozidel. Podle zdravotnických záchranářů dva lidé utrpěli zranění, jsou mimo ohrožení...

3. dubna 2026  20:08,  aktualizováno  22:20

Měří a rovnou pokutují. Hradec pořídí radary tam, kde řidiči nejvíc závodí

Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové

Pro začátek se inteligentní dopravní systém v Hradci Králové letos rozšíří jen o dva pokutové radary. Je však jisté, že přibývat budou další kamery, a to ještě přísnější než ty, které měří a pokutují...

3. dubna 2026  7:25

Žabiny snadno porazily Trutnov i potřetí, pevná defenziva je poslala do semifinále

Kateřina Zeithammerová (vpravo) ze Žabin Brno kličkuje před trutnovskou...

Žabiny Brno jsou po šampionkách z USK Praha druhými semifinalistkami basketbalové ligy. Vicemistrovský tým ve čtvrtek i v třetím čtvrtfinálovém utkání porazil Trutnov, tentokrát doma 76:41 a sérii...

2. dubna 2026  20:21,  aktualizováno  21:01

Padesát milionů za 1,4 kilometru. Cyklostezka ani nebyla v rozpočtu

Stavba nového kruhového objezdu za Častolovicemi směrem na Rychnov nad Kněžnou...

Stavba cyklostezky způsobila otevřenou válku zastupitelů v Častolovicích na Rychnovsku. Opozice tvrdí, že cesta za 50,6 milionu s daní je předražená a v části i zbytečná, protože dopravu ze silnice...

2. dubna 2026  17:09

Co to krouží nad Trutnovem? divili se lidé. Piloti zřejmě nacvičovali tankování

Piloti udivovali nad Trutnovskem, nejspíš nacvičovali vzdušné tankování

Zvláštní letecké manévry nad Královéhradeckým krajem zaskočily ve středu desítky tamních obyvatel. Zaujalo je, jak velké letadlo v doprovodu menších s burácením přelétá nad krajem a v obloucích se...

2. dubna 2026  16:08

