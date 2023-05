Prosklenou střechu kostela montéři opravují ve vzduchu, visí na hácích jeřábů

Syrové kamenné zdi, na podlaze před oltářem velké mokré fleky a nad hlavou prosklená střecha. Stojím v neratovském poutním kostele Nanebevzetí Panny Marie a při pohledu vzhůru vidím dvě osoby, které v rukou svírají kovové profily, jež ponesou nové skleněné střešní desky. Jde o montéry s pečlivě uvázaným jištěním, které nad kostel zvedly dva mobilní jeřáby.

Za pasem mají na úvazcích zavěšené vrtačky, úhlové brusky nebo vaky s vruty, podložkami a dalším spojovacím materiálem. Jeřábníci je opatrně posouvají nad rozpracovanou část střechy.

Montéři jim vysílačkou předávají pokyny, po chvíli první dosedne na masivní střešní trám, provizorně zajistí kovový profil a čeká na druhého, aby mohli společně nové nosníky upevnit.

Vycházím z kostela k místu, kde jsou složené nové skleněné tabule. Před maringotkou, která tvoří zázemí dělníků, další muž obrušuje masivní ocelový úhelník a hned ho stříká antracitovou barvou.

„Musí se to udělat hned, protože jinak to při téhle ranní vlhkosti hned chytá rez,“ vysvětluje.

Není lešení, vše dělají zavěšeni

Obcházím kostel, abych se podíval na práci jeřábníků. Dvojice mužů v klimatizovaných kabinách takřka leží s hlavou zakloněnou vzhůru. Když dostanou pokyn, jen se jemně dotknou ovládacích pák, aby s kolegy na hácích příliš neházeli. Shora je slyšet broušení i bzučení vrtaček a za chvíli se dvojice montérů vrací na zem pro další materiál.

„Protože tady není lešení, dělá se všechno ve visu. Při téhle výšce to je výhodnější. My jsme na to zvyklí, děláme to už léta,“ říká šéf party výškových pracovníků Jaroslav Prchal.

Když kostel v roce 2007 dostal dosavadní střechu s prosklenou střední částí, bylo tehdy kolem něj postavené ohromné lešení. Teď se však pracuje jen na části střechy, proto dvojice jeřábů postačí.

Práce na opravě střechy začaly už loni na jaře. Dělníci nejprve museli zpevnit původní krov, protože už nevyhovoval novým normám. V létě začali s instalací nových skel, ale v září je zastihly dlouhodobé deště a do zimy už práce nestihli dokončit.

16. října 2022

„Nepřálo nám počasí. Zima tady začíná dříve než v podhůří. Firma tak alespoň na zimu zakryla střechu nad oltářem OSB deskami s plachtou, aby dovnitř nesněžilo,“ popisuje podzimní martýrium Antonín Nekvinda ze Sdružení Neratov, které se spolu s místní farností o kostel stará.

Prodloužení prací provoz kostela nijak neomezilo. Skla nad střední částí lodi byla hotová a pod provizorním bedněním se mohly dál sloužit mše.

„Ani teď není kostel zavřený. Pracuje se nad presbytářem, kam návštěvníci stejně nechodí, protože je tam natažené lano. Už se však těšíme, až bude střecha hotová a budou se moci dovnitř vrátit i koncerty,“ říká neratovský farář Josef Suchár.

Kolem původních skel zatékalo

Nové prosklení museli Neratovští pořídit kvůli tomu, že kolem původních skel začalo do kostela zatékat. Systém těsnění mezi skly a krokvemi po necelých 15 letech přestal sloužit.

„V roce 2007 byly jiné technologie i jiná očekávání, jak bude střecha pracovat. Jsou tu extrémní rozdíly v teplotě a vlhkosti mezi podlahou a střechou. Díky jejímu zpevnění by se měly pohyby zmírnit. Bohužel jsme nemohli použít stará skla, protože by na ně nikdo negarantoval záruky,“ vysvětluje Nekvinda, proč se cena opravy vyšplhala na 20 milionů korun s daní.

4. června 2019

Farnost na ni získala peníze od dárců, hradeckého biskupství i z dotací Královéhradeckého a Pardubického kraje.

Speciální střešní skla pro Neratov tvoří dvě skleněné desky, které jsou slepené do sendviče s bezpečnostní folií uvnitř. Ta má ochránit interiér a lidi v kostele, pokud by došlo k poškození skla. Tabule by se pak nevysypala, ale objevily by se na ní jen praskliny.

Hotovo bude o prázdninách

„Menší věcí vynášíme nahoru v rukách, ale skla posíláme na jeřábu. Ta menší na hřebeni střechy mají asi 200 kilo a nejtěžší, která jsme ukládali, jsou tady nad oltářem a váží 650 kilogramů,“ upozorňuje Jaroslav Prchal, když se chystá kolegům na střechu vynést další kovový profil.

Nejprve si nasazuje úvazky, pak na hák připíná první a druhé jištění. Ještě vzít do ruky plech a pokyn do vysílačky. Po pár vteřinách se jeho nohy odlepí a on míří k nebi. Přes ostré slunce vidím jen siluetu a bokem pozoruji, jak se na jeřábu odvíjí ocelové lano.

Práce na instalaci nových skel by měla trvat do konce května. V červnu pak mají technici aplikovat na střechu těsnící tmely. Zcela hotová by tak měla být střecha o prázdninách.