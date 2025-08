Před třemi lety spolek obdržel kostel darem od římskokatolické farnosti, která neměla na jeho obnovu peníze. Krytina byla v havarijním stavu. Horolezci proto napřed střechu zakryli plachtami, ale už postupuje výměna šindelů. Ze tří čtvrtin bude hotovo.

„Hotová je krytina v části nad presbytářem včetně zrestaurovaného zlaceného kříže. Letos a příští rok budeme pokračovat střešní krytinou nad hlavní lodí. V závěru by mělo dojít i na veškeré plechové prvky, tedy sanktusník, báň, oplechování říms a střechu nad vstupním portálem,“ popisuje členka spolku a stavařka Lucie Hurdálková.

S výměnou krytiny chtějí skončit příští rok, tehdy by měl vzniknout i projekt na plechové části střechy a také odvodnění. Bude se připravovat i odvodnění schodiště, které vlastní město Teplice nad Metují.

Spolek usiluje o záchranu kostela od roku 2021. Založila jej dvojice opravující zdoňovskou faru a jejich kamarádka.

Od roku 2022 se spolku podařilo získat na projekt, průzkumy a úvodní etapy výměny střešní konstrukce celkem asi 7 milionů korun. Kvůli nákladnosti i kvůli tomu, že stát a kraj ročně poskytnou kolem 700 tisíc, spolek dělí druhou etapu na dvě menší.

„Nyní se nám podařilo získat na další podetapu výměny střešní konstrukce peníze od ministerstva kultury, Královéhradeckého kraje a Nadačního fondu rodiny Malých, ale nemáme celou částku na dokončení této podetapy a ještě sháníme 419 tisíc. S velikou prosbou se obracíme na veřejnost o pomoc, děkujeme všem,“ říká Denisa Pavlová ze spolku.

Pátý jarmark u kostela Koná se v sobotu 2. srpna. K mání budou lokální výrobky, konat se budou dětské dílničky, budou i prohlídky kostela. Návštěvníci od 10:00 mohou donést vlastní buchty do soutěže, účastníci je budou ochutnávat a hodnotit, ve 13:00 pořadatelé vyhlásí vítěze. Ve 13:30 začne v kostele klavírní koncert Vojty a Michala Špejrových. Oba mladíci hrají i skládají, Vojtěchova písnička Já vím zazněla ve filmu Zápisník alkoholičky. Koncert zahrne pop, rock i vlastní tvorbu. Na jarmark se muzikanti vracejí. Na opravy kostela se dá přispět na transparentním účtu 2002000222/2010.

Na podzim 2022 spolek svolal do Zdoňova památkáře, úředníky, archeology i restaurátory, aby se účastnili odkrytí krypty. Cílem bylo zjistit, jaký je stav podloží a jak se chová voda pod památkou.

„Krypta pak zůstala tři čtvrtě roku otevřena. Viděli jsme zimní hydrostatiku i to, co se dělo za jarního tání. Paradoxně krypta zůstala suchá, i když tehdy přišly i záplavy. Když voda přiteče, zase odteče, historicky to tedy bylo dobře zajištěno. Až novodobým zásahem do věže došlo k většímu porušení hydrostatiky,“ říká Lucie Hurdálková.

Proto až spolek dořeší odvodnění památky, čeká jej právě ta nejzásadnější záležitost – zajištění stability kostelní věže.

Jejich předchůdci totiž zvolili nevhodný postup, když nechali odkopat podloží a odhalili zeď věže do tří metrů. Narušili tím jílové lože, které clonilo vodu. Problém tak je se spodní vodou, nosné konstrukce jsou více zatížené. Spolek chce mít hotové hlavní práce do roku 2030.

17. prosince 2022

Farní kostel Nejsvětější Trojice náleží k nejvýznamnějším dochovaných sakrálním stavbám v Podkrkonoší a na Adršpašsku. Coby nejstarší kostel Broumovska má velkou hodnotu i v rámci Královéhradeckého kraje.