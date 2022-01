Řidič zahynul u čerstvého pomníčku, zatáčka dostane lepší značení

Zatáčka na okresce není na první pohled ničím zvláštní. Leží na půli cesty mezi silnicí první třídy z Hradce Králové do Prahy a Kosičkami.

Zatím poslední nehoda se tam stala v pátek 14. ledna krátce před 17. hodinou.

„K nehodě došlo pravděpodobně tak, že řidič auta značky VW Passat jedoucí od Kosiček k silnici I/11 při projíždění pravotočivé zatáčky nepřizpůsobil rychlost jízdy, dostal smyk a přejel do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucím vozidlem značky Škoda Favorit,“ uvedla mluvčí hradecké policie Iva Kormošová. Příčinou nehody se policisté dosud zabývají.

Pro zraněnou dvaapadesátiletou řidičku favoritu přiletěl vrtulník, sanita odvezla do nemocnice pětatřicetiletého řidiče passatu.

Dechová zkouška u něj prokázala, že před jízdou nepil alkohol, u řidičky se to bude zjišťovat kvůli zraněním až z odběru krve. Škoda na passatu se odhaduje na 80 tisíc korun, u favoritu činí 20 tisíc.

Dvě předešlé nehody stály dva životy

Dva dny před Vánocemi bourala v zatáčce u Kosiček dvě auta, šofér jednoho z nich později zemřel.

Fotografie z tehdejšího zásahu hasičů zachycuje hned dvě tragédie. Desítka členů záchranných složek bojuje o život jednoho z řidičů těsně u křížku připomínajícího jinou tragickou nehodu.

Odložená hasičská helma leží centimetry od ještě hořících svíček na památku dívky, jíž se stal osudným průjezd stejné zatáčky v říjnu.

„Ani v tomto případě to bohužel neskončilo šťastně. Jezděte tak, ať vždy dojedete bezpečně do cíle,“ napsala mluvčí Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje na facebookovém profilu.

Při srážce Dacie Logan a SUV značky Land Rover ve středu 22. prosince po 17. hodině se těžce zranil devětapadesátiletý šofér z dacie a po transportu vrtulníkem do hradecké fakultní nemocnice zemřel.

V pátek 8. října projížděl krátce před půlnocí stejnou zatáčkou, půl kilometru od Kosiček, osmnáctiletý řidič Volkswagenu Golf. Čerstvý držitel řidičského průkazu přejel do protisměru, pak do příkopu a vozidlo převrátil na střechu. Nehoda měla fatální následky pro jeho čtyřiadvacetiletou spolujezdkyni, která v nemocnici zemřela druhý den.

Zatáčka vynáší. Přibudou tam značky

Zatáčka je zrádná, avšak podobných je na silnicích třetí třídy v regionu řada. Místní o ní dobře vědí.

„Zatáčka vynáší, je potřeba jet opatrně. Služebně tam jezdíme dvakrát za týden a už před těmi nehodami jsem si dávala pozor. Jezdím pomalu. To děvče bylo místní a nedávno tam zahynul nějaký pán,“ říká pošťačka při dopoledním rozvozu zásilek po Kosičkách.

Tragická bilance přiměla policisty k dalšímu opatření. Už nyní z obou směrů dopravní značky upozorňují, že bezpečné projetí vyžaduje výrazné snížení rychlosti.

„Stejně jako u jiných dopravních nehod s tragickým následkem jsme provedli bezpečnostní inspekci. Ta sice neodhalila rizikové faktory, které by mohly zhoršovat následky dopravních nehod či by jinak přispěly k jejich vzniku, přesto tam jsou kromě dopravního značení ještě směrové sloupky a doporučili jsme další úpravy, které by mohly bezpečnost zvýšit,“ sdělila policejní mluvčí Magdaléna Vlčková.

„Jde o značení, které zatáčku a směr jízdy ještě více zvýrazňuje. Obě dopravní nehody se udály za šera či tmy, tedy za snížené viditelnosti, kdy je třeba, aby byli řidiči více ostražití,“ řekla Magdaléna Vlčková.

Potřeba je rozumná rychlost, tvrdí starosta

Situace u Kosiček připomíná, že i zdánlivě nenápadný úsek může představovat vážné nebezpečí. Zejména vyžaduje pozornost šoférů na členitých „okreskách“.

S mluvčí policistů se shoduje i starosta Kosiček Jaroslav Hubert (Sdružení nezávislých kandidátů Kosičky), který o opatřeních jednal s policií i silničáři:

„Je to prostě zatáčka. Nejsem dopravní expert, takže její nebezpečnost neposoudím. Myslím však, že když se tam pojede rozumnou rychlostí tak, aby byl dodržen zákon o silničním provozu, nemělo by se nic stát. Osobně tam jezdím často a nemám s tím problém. Policie obě nehody vyšetřovala, bohužel jsou to tragédie.“

Policisté zatím přesně nevědí, proč k nehodám u Kosiček došlo. „Příčiny a okolnosti obou tragických nehod jsou stále v šetření,“ potvrdila Vlčková.

V kraji policisté evidují druhý nejvyšší nárůst počtu obětí dopravních nehod v republice hned po kraji Olomouckém. O život přišlo 38 lidí, v roce 2020 jich bylo o třináct méně. Po dvou obětech si vyžádala nehoda osobního a nákladního auta u Nového Města nad Metují a srážka traktoru s motocyklem u Jičíněvse na Jičínsku. Poslední tragickou nehodou loňského roku byl střet dvou aut právě u Kosiček.