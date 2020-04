Přijeďte jindy, žádají obce východních Krkonoš. Parkoviště jsou zavřená

Už minulé víkendy s jarním počasím vylákaly do hor i za památkami davy návštěvníků. Na hřebenech si celé průvody lyžařů užívaly výlety třeba na skialpech.

Svazek měst a obcí Krkonoše proto varoval na sociálních sítích, že po této zkušenosti se od pátku uzavřely parkovací plochy například ve Špindlerově Mlýně, v Dolních a Horních Mísečkách, Harrachově, Rokytnici nad Jizerou i v dalších krkonošských střediscích.

O uzavírkách parkovišť si rozhodly obce nebo jejich soukromí majitelé, v případě Míseček či Harrachova to bylo z popudu krizového štábu Libereckého kraje.

„Jsou to informace pro návštěvníky, aby nepočítali s tím, že ve střediscích teď mohou zaparkovat. Posbírali jsme je z různých míst v Krkonoších “ říká předseda svazku měst a obcí Krkonoše a starosta Vrchlabí Jan Sobotka (Zvon).

„Osobně však necítím nutnost uzavírat hory před přijíždějícími lidmi, ale na druhou stranu dochází i ke zneužívání. V Libereckém kraji to patrně lidé cítí jako vážnější problém. My jsme oslovili zdejší obce dotazníkem a v této části Krkonoš to místní nevnímají jako velký problém. Je to zřejmě dáno typem zástavby i obavou obyvatel,“ podotýká starosta Sobotka. Přimlouvá se za to, že v rozumné míře se dá vyrazit do přírody i za současné situace.

Svazek nabádá lidi na sociálních sítích, ať hledají pěknou přírodu na zapomenutých místech už za svým městem či vesnicí.

„Bezva. Ma to smysl. Na hory teď nemá kdo camrat autem bůhví okdud. Jen ti, co tam mají chaty či tam bydlí, tam mají co dělat. Ostatní ať zůstanou doma jako my,“ podotkla v debatě na facebookovém profilu Krkonošského národního parku Jana Kantorová z Prahy.

Spousta lidí ale pochybovala, že omezení mají nějaký přínos v pandemii. Namítali také, že místním se jen hodí peníze turistů, ale nechtějí jim umožnit relax v těžkém období.



V Krkonoších momentálně lidé nesmějí překračovat zelenou hranici s Polskem, pátkem navíc polské ministerstvo životního prostředí uzavřelo pro veřejnost Karkonoski Park Narodowy, stejně jako další tamní národní parky.



„Žádný z národních parků v Česku veřejnosti uzavřen dosud nebyl. Platí omezení volného pohybu, včetně výjimky pobytu v přírodě. Jak se shodují interpretace vládních úřadů, neznamená tato výjimka cestování za přírodou, ale výlet do přírody tam, kde žijete,“ vysvětloval mluvčí Správy Krkonošského národního parku na facebookovém profilu nespokojencům.

Krizový štáb Královéhradeckého kraje nevydal žádné opatření, ale sleduje situaci spolu s policií a vyhodnotí ji. Hejtman Jiří Štěpán řekl, že když už lidé někam vyrazí, ať to jsou méně vyhledávané cíle.

„Apeluji, aby lidé nevyhledávali frekventovaná místa a nekoncentrovali se v horách. Není rozumné, pokud v současné situaci vypadají podhorská střediska jako centra měst nebo dějiště festivalů. Vedle Krkonoš se to týká i Orlických hor, Broumovska s Adršpašsko-teplickými skalami nebo Kuksu,“ řekl hejtman Štěpán (ČSSD).



Restrikce popsal před dvěma týdny jeden z běžkařů v Orlických horách na webu Kamzasnehem.cz. Když chtěl zaparkovat v sedle na Šerlichu a jít na běžky, armáda hlídkující na hranici mu to nedovolila, i když měl roušku a byl sám.