Firma překopala výrobu, denně chrlí tisíce médií na vyšetření covid-19

Když se začátkem roku v Číně nákaza rozjela, asi vás nenapadlo, že za pár týdnů bude koronavirus hlavním tématem i ve vaší firmě…

V praktické rovině mě to určitě překvapilo, před půl rokem by asi nikoho nenapadlo, že celá republika bude najednou nosit roušky a že nebude možné vycestovat do Polska, kam to máme pár kilometrů. Když to však dám do souvislosti s teoretickými vědomostmi, které jsem získal na vysoké škole, je to v podstatě logické vyústění pokroku (Michal Krejčí je veterinární lékař, pozn. red.). Lidstvo jde technologicky neuvěřitelně dopředu, cestování je díky dostupné letecké dopravě snadné jako nikdy předtím, ale nese to s sebou negativní aspekty. Že se nákaza z ohniska během pár dní rozšíří do celého světa, není v tomto ohledu nic divného. Díky antibiotikům a vakcínám jsme jako lidstvo ve vyspělé části světa víceméně zvládli infekční nemoci a za větší hrozbu poslední dobou považovali spíš rakovinu, autoimunitní nebo neurodegenerativní onemocnění. Jak se ukázalo, infekce a viry zejména jsou stále problémem a my se musíme znovu naučit dbát na základní hygienická pravidla.