Vlak bez strojvůdce najezdil už 3 000 kilometrů, reaguje na zvířata i vůz na přejezdu

Autor: ,
  10:12
Experimentální vlak bez strojvůdce firmy AŽD Praha najel od dubnového zahájení provozu do začátku října prvních 3 000 kilometrů. Provoz s cestujícími na trati mezi Kopidlnem na Jičínsku a Dolním Bousovem na Mladoboleslavsku byl bez závad na softwaru či řízení.

Zprávy z dráhy

Sledovat další díly na iDNES.tv

Autonomní vlak je prvním svého druhu v Evropě, který jezdí na takzvané širé trati, tedy mezi stanicemi.

Vlak zvaný Edita podle AŽD potvrdil dosavadním provozem svou spolehlivost. Na trati zvané Kopidlnka jezdil o vybraných víkendech a letních prázdninách.

AŽD Praha oficiálně zahájilo provoz autonomního vlaku na trati mezi Kopidlnem a Dolním Bousovem. (4. dubna 2025)
AŽD chystá experimenty s autonomním vozidlem EDITA na trati Kopidlno - Dolní Bousov, začne testovat provoz i s cestujícími.
AŽD Praha oficiálně zahájilo provoz autonomního vlaku na trati mezi Kopidlnem a Dolním Bousovem. (4. dubna 2025)
Technici v autonomním vlaku kontrolují, zda systémy pracují správně a případně zasáhnou. (4. dubna 2025)
17 fotografií

„Nezaznamenali jsme žádnou technickou závadu související se softwarem či řízením. Vlak se zastavil pouze v situacích, kdy mu do cesty vstoupily reálné překážky, například stádo ovcí, zajíc či srna, která běžela souběžně s vlakem a následně přešla přes koleje,“ uvedl generální ředitel AŽD Zdeněk Chrdle.

V jednom případě podle něj vlak správně reagoval i na automobil, jehož řidič nerespektoval stopku na přejezdu.

„To je pro nás důkaz, že technologie funguje a dokáže spolehlivě vyhodnocovat rizikové situace. Stále ale na základě řady testovacích jízd vylaďujeme software,“ uvedl Chrdle.

Protože legislativa neumožňuje provoz zcela bez obsluhy, je i v autonomním vlaku strojvedoucí, který ale na jízdu mezi stanicemi pouze dohlíží.

Vývoj nekončí

Vývoj autonomního vlaku s dubnovým uvedením do provozu neskončil. AŽD nyní například testuje technologii, která pomocí inteligentní kamery vyhodnocuje chování aut a chodců na přejezdech.

Autonomní vlak svezl v Česku první cestující, v akci byl i zabezpečovač

Novinky se dotknou i cestujících. AŽD hodlá v roce 2026 spustit inteligentní zastávku na znamení. I v přívěsném voze bude tlačítko, jímž si cestující vyžádá zastavení na příští zastávce.

„Plánujeme také zavést dálkové ovládání vlaku, takže strojvedoucí bude moci autonomní vlak řídit ručně z Kompetenčního centra (v zastávce) Dětenice, ale i přímo z ředitelství společnosti AŽD,“ uvedl Chrdle.

Vlak je již podle něj také schopný zvýšit maximální rychlost z dosavadních 60 kilometrů v hodině na 80 kilometrů v hodině.

Náklady projektu byly asi 320 milionů korun. Z nich 120 milionů korun na vývoj a postavení autonomního vlaku poskytla Evropská unie v projektu Europe’s Rail. Zbylých 200 milionů investovala AŽD do opravy trati, zajištění přejezdů a dalších technologií na trati, která je dlouhá 24 kilometrů.

Kromě Kopidlnky AŽD provozuje vlaky na vlastní Švestkové dráze na Lounsku. Firma ji plánuje do roku 2030 proměnit na první plně autonomní regionální železniční linku v Evropě s každodenním provozem v otevřené krajině.

První autonomní vlak sveze cestující na jaře, v záloze bude živý strojvedoucí

Edita vznikla modernizací motorového vozu 810.111. Cestující vozí v opraveném vagonu řady 010. Oba vozy pocházejí ze 70. let minulého století. Vlak má kamery a laserové senzory, které snímají okolí, měří vzdálenosti a mapují terén. Trať pokrývají systémy a sítě ETCS, 5G a GSM-R.

AŽD je dodavatelem technologií zabezpečení a řízení dopravy, a to především železniční. Obrat firmy byl loni 13 miliard korun. Firma má kolem 1 700 pracovníků a působí zhruba v 20 zemích světa.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Nasněžilo. A horská služba už zachraňovala turisty oblečené jako do města

Pocitově zimní dny s výraznější sněhovou nadílkou opět zaměstnaly horské záchranáře. Například v Krkonoších pomáhali skupině turistů, jejichž výbavu jeden ze zasahujících popsal spíše jako...

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

Majitel prohrál spor s národním parkem, dům v Peci kvůli moréně nepostaví

Zájemce o stavbu rodinného domu v Peci pod Sněžkou prohrál spor se Správou Krkonošského národního parku. Ta nechtěla svolit s výstavbou, protože podloží pozemku tvoří chráněná moréna někdejšího...

Budovu s duší nejde zbourat, říká podnikatel. Textilku přestavěl pro auta

Jeden z významných trutnovských podnikatelů Jan Kranát se celý život pohyboval kolem automobilů. Zkraje 90. let založil společnost Autostyl a roky přes ulici pozoroval upadající továrnu tehdejšího...

Chlumec podnikl kontrolní úklid zahrady, chce smír s manželi ohledně listí

Pohrabat spadané listí kolem bazénu, vysbírat ho z dekorativní mulčovací kůry v japonské zahradě, omést střechu pergoly a vybrat hromady listí z okapů. Čtyři pracovníci technických služeb v Chlumci...

Kůň zapadl po krk do jímky, koukala mu jen hlava. Hasiči ho vytáhli jeřábem

Hnědák ve vsi na Rychnovsku zapadl do betonové jímky. Nad povrch mu vyčuhoval jen krk a hlava. Vysvobodili ho hasiči. Napřed vyčerpali vodu kalovým čerpadlem, pak zvířeti uvázali popruhy a jeřábem ho...

3. listopadu 2025  10:32

Vlak bez strojvůdce najezdil už 3 000 kilometrů, reaguje na zvířata i vůz na přejezdu

Experimentální vlak bez strojvůdce firmy AŽD Praha najel od dubnového zahájení provozu do začátku října prvních 3 000 kilometrů. Provoz s cestujícími na trati mezi Kopidlnem na Jičínsku a Dolním...

3. listopadu 2025  10:12

Zadražilův příběh vykoupení. Po gólové noční můře se stal hrdinou zápasu

Cesta peklem vedoucí od zatracení ke slávě. Přesně to si prožil brankář hradeckých fotbalistů Adam Zadražil v nedělním ligovém zápase na hřišti pražských Bohemians.

3. listopadu 2025  9:10

Bohemians - Hr. Králové 1:2, hosté rychle otočili, Pražané v nastavení nedali penaltu

Ani na šestý pokus nedokázali fotbalisté Bohemians zlomit nepříjemnou sérii bez výhry, ve čtrnáctém ligovém kole padli s Hradcem Králové 1:2. Pražané sice vedli po trefě Okekeho, Východočeši ale góly...

2. listopadu 2025  14:59,  aktualizováno  18:30

Ruinu kostela v Rudníku zpevní, věž dostane střechu i skleněný kříž

Po desetiletích bezútěšného chátrání v podkrkonošském Rudníku začala záchrana torza kostela z konce 18. století. Dělníci stabilizovali severní prohnutou zeď, která hrozila zřícením. Další zásahy za...

2. listopadu 2025  8:42

Oživení Hradce odnesl lídr. Průlet říjnem? Tým se uzdravil a sedl si, těší Jergla

Hokejisté Hradce zakončili skvostný měsíc výborným výkonem a výhrou 4:1 proti Třinci, kterou zároveň završili oblíbené období. Stejně jako před rokem se po mátožném září, ve kterém většinou...

1. listopadu 2025  10:58

Chlumec podnikl kontrolní úklid zahrady, chce smír s manželi ohledně listí

Pohrabat spadané listí kolem bazénu, vysbírat ho z dekorativní mulčovací kůry v japonské zahradě, omést střechu pergoly a vybrat hromady listí z okapů. Čtyři pracovníci technických služeb v Chlumci...

1. listopadu 2025  7:28

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

31. října 2025  19:07,  aktualizováno  21:03

Vlak najel v Hradci Králové na kamení. Provoz mezi Hradcem a Pardubicemi stojí

Spěšný vlak najel v pátek po 16:00 v Hradci Králové na trati směrem na Pardubice do kamení. Kamení bylo z náspu a někdo jej dal na koleje. Provoz na trati stál do půl desáté večer.. Událost se obešla...

31. října 2025  18:36

Sabou zvolna končí jako sportovní ředitel v Hradci, má namířeno do Zbrojovky

Jiří Sabou skončí po osmi letech ve funkci sportovního ředitele fotbalistů Hradce Králové. Východočeský klub uvedl na svém webu, že padesátiletý funkcionář odejde na vlastní žádost nejpozději 31....

31. října 2025  16:53

Státní léčebné lázně Janské Lázně
Nutriční terapeut/ka

Státní léčebné lázně Janské Lázně
Královéhradecký kraj
nabízený plat: 39 219 - 42 785 Kč

Dalších 31 791 volných pozic

Bývalý Grand hotel ve Špindlerově Mlýně padne, nový může mít 340 lůžek

Ve Špindlerově Mlýně by na místě bývalého Grand hotelu mohl v příštích letech vzniknout nový hotel se zázemím a službami. Původní budovu, která se nachází u cesty z centra města do areálu Medvědín,...

31. října 2025  15:51

Funerální sklo jako symbol křehkosti věčnosti. V Hradci bude dušičkový pop-up

Metro.cz

I do hradeckého Sboru kněze Ambrože v neděli vstoupí 4. ročník hlavně pražského projektu Glass Soul Dušičkový pop-up: Křehká věčnost. Výstava skleněných uren propojující umění, světlo a pietu je...

31. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.