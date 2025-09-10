Spor o zásadách spolupráce s investory se v Hradci vyostřuje, ODS je proti

,
  9:37
Nepsané politické zvyky v Hradci Králové letos vzaly za své. Zatímco vždy o prázdninách konflikty zhasínaly, tentokrát to celé léto vřelo. Hlavním tématem byly zásady spolupráce s investory, jeden z nejdůležitějších slibů čtyřkoalice zakotvený v programovém prohlášení na toto volební období. Výhrady má dál ODS.
Nový čtyřhvězdičkový Congress Hotel Aldis v Hradci Králové

Nový čtyřhvězdičkový Congress Hotel Aldis v Hradci Králové | foto: Martin Veselý, MAFRA

Náměstek pro rozvoj města Lukáš Řádek (TOP 09) na bouřlivé debatě o...
Zprava advokátka společnosti Frank Bold Lenka Hlaváčová a náměstek pro rozvoj...
Vedení Hradce Králové svolalo debatu s developery a investory o příspěvcích do...
Náměstek pro rozvoj města Lukáš Řádek (TOP 09) na bouřlivé debatě o...
Už na červnovém jednání zastupitelů v této souvislosti padala slova jako vystřižená z příběhů sicilské Cosa Nostry: mafiánské praktiky, chapadla soukromých zájmů, deepfake videa nebo šokující dehonestační kampaň.

Kdo čekal, že o prázdninách se po jednání o zásadách spolupráce slehne zem, nemohl se víc mýlit. Spolek Jsme votroci ne otroci dál leckdy nevybíravě přikládal pod informační kotel, náměstek pro investice a rozvoj města Lukáš Řádek (TOP 09) reagoval a opozice si dělala poznámky.

„Snůšky falešných obvinění“

Už to není jen spor spolku Jsme votroci ne otroci. Ani peskování od opozice. Zásady spolupráce mezitím zažehly koaliční sváry a jejich přijetí zastupiteli je nejspíš vzdálené. Například pro občanské demokraty je to už mrtvý bod, když nikdo nereflektoval na připomínky.

„V tomto volebním období nečekám žádný posun,“ řekl Martin Soukup, radní za ODS a předseda výboru pro územní plánování, rozvoj a investice města.

Nový čtyřhvězdičkový Congress Hotel Aldis v Hradci Králové
Náměstek pro rozvoj města Lukáš Řádek (TOP 09) na bouřlivé debatě o kontribucích v Hradci Králové (29. dubna 2025)
Zprava advokátka společnosti Frank Bold Lenka Hlaváčová a náměstek pro rozvoj města Lukáš Řádek (TOP 09) na debatě o kontribucích v Hradci Králové (29. dubna 2025)
Vedení Hradce Králové svolalo debatu s developery a investory o příspěvcích do městské infrastruktury. Zprava primátorka Pavlína Springerová (HDK), architekt a náměstek pražského primátora pro územní rozvoj a územní plán Petr Hlaváček (bezp. za STAN), advokátka společnosti Frank Bold Lenka Hlaváčová a náměstek pro rozvoj města Lukáš Řádek (TOP 09). (29. dubna 2025)
Plánovací smlouvy se ve městě uzavírají již roky. Hradec jim však chce prostřednictvím Lukáše Řádka dát slovy města pravidla a rovný přístup. Tato snaha však naráží na nesmírně koncentrovaný odpor a už několikrát se v kuloárech zastupitelstva diskutovalo o návrhu na odvolání náměstka primátorky.

Stejné téma se začalo řešit v druhé půli srpna, když Lukáš Řádek všem zastupitelům adresoval e-mail, ve kterém vyjádřil lítost, že „se musíme znovu zaobírat snůškami falešných obvinění a účelových tvrzení, která na nás při každé možné příležitosti chrlí spolek Jsme votroci ne otroci“.

E-mail se vzápětí dostal nejen ke spolku, ale i do redakce iDNES.cz a následovala další ostrá protireakce.

Frustrovaný investor

V úterý 26. srpna to dovršilo i frustrované a rezignované vystoupení nedávno ještě vyzdvihovaného investora Petra Smoly, který si stěžoval na jednání města při stavbě vyhlídkové věže ve svém Parku Na Větvi.

„Moc se omlouvám, že vás otravuju, ale slibuju, že jsem tady naposledy. Já už tady nehodlám nic dělat,“ dodal na závěr svého příspěvku investor, který například chtěl po letech vzkřísit lyžařský svah na kopci Svatého Jana.

Tak kdo je tady mafián? Na zastupitelstvu to kvůli pravidlům pro investory vřelo

Zásady pro spolupráci se tentokrát nestaly záminkou nebo důvodem pro pokus shodit Lukáše Řádka, ale kritici ládují náboje na další zastupitelstvo, které se koná 30. září.

„Odvolání pana Řádka je téma, které se diskutuje dlouhodobě. A je to správné, protože městu se tu bezostyšně pouští žilou. Finanční toky, které pan náměstek znovu a znovu prosazuje, nepochybně končí u stále stejného okruhu lidí,“ řekl Denis Doksanský (ANO).

„Jestliže takto končí většina zakázek u lidí, kteří jsou propojení, je to divné. Pan náměstek to navíc vždy vysvětluje poměrně útočným a arogantním způsobem. On ten pocit nemá, ale je to tak a my se jen málokdy dozvíme reálné vysvětlení, protože většinou jsou to invektivy na kdekoho. Vždy se to posune do osobní roviny a nikdy se nedozvíme vysvětlení,“ uvedl Doksanský.

O odstoupení neuvažuji, říká náměstek

Lukáš Řádek na zásadách spolupráce pracuje už jeden a půl roku. Pokouší se vysvětlovat, uspořádal i veřejnou debatu, která se však zvrtla ve vzájemné osočování s významnými hradeckými podnikateli. A stále trvá na jediném: na transparentním a politicky neutrálním principu a přístupu ke všem investorům.

„Do politiky jsem vstoupil s cílem nastavit transparentní procesy a rozvoj města založený na datech. Věděl jsem, že to nebude jednoduché, ale přiznám se, že mě překvapilo, jak hluboce jsou v Hradci Králové zakořeněné některé vztahy a soukromé zájmy,“ konstatoval.

Vytrvalou kritiku přirovnal k divokým devadesátkám: „I když se mě tato velice osobní kampaň logicky dotýká, o odstoupení z funkce neuvažuji. Právě její reakce ukazuje, jak důležité je v této snaze vytrvat. Pokud chceme skutečně změnit zaběhané praktiky, je třeba, aby ti, kteří mají kontakty a prostředky, věděli, že devadesátá léta jsou už za námi.“

Žádný posun

Podle Lukáše Řádka aktuálně město projednává s investory devět smluv s finančním i nefinančním plněním ve výši až půl miliardy korun. Navzdory tomu však stále chybí naprostý základ k přijetí zásad – koaliční shoda.

V říjnu uplyne rok od skonu někdejšího europoslance a exprimátora Oldřicha Vlasáka. Ten byl známý i jako velmi zdatný mediátor vnitrokoaličních neshod a koordinátor následného udobřování. A protože k němu chovali úctu i opoziční zastupitelé, dokázal vyjednat nemožné a často inicioval i překvapivé obraty včetně v minulosti někdy úspěšného odvolávání některých radních města.

„Zásady jsou pro nás stále na stejném bodě. Všechny připomínky ODS nebo developerů byly vypořádány tím způsobem, že byly zamítnuty. Vůbec se to nehnulo a můžu prohlásit, že zásady jsou pro ODS teď už mrtvým bodem. V tomto volebním období tedy nečekám žádný posun, protože na pravidla každá strana nahlíží principiálně úplně jiným způsobem,“ upozornil Martin Soukup, který Oldřicha Vlasáka v radě města nahradil.

Příspěvky zlepší veřejný prostor, investorům urychlí povolení, říká náměstek

„Plánujeme uspořádat další jednání s pracovní skupinou ODS, abychom společně dopracovali zásady do takové podoby, která bude přijatelná pro většinu zastupitelů. Poté je budeme moci předložit ke schválení,“ odpověděl Lukáš Řádek.

„Nemám indicie, že by se měly zásady v koalici znovu projednávat. Pokud by se to mělo změnit a pan Řádek je předložil ve stejném znění, potom my je neschválíme,“ zdůraznil Martin Soukup.

Koaliční ODS budou přemlouvat

O zásadách pro investory nedávno jednala se zástupci ODS primátorka Pavlína Springerová (HDK). V řádu týdnů by se podle ní měla odehrát i jednání se zástupci stavebních firem a developerů, kteří také mají k zásadám výhrady. Pak by se primátorka chtěla vrátit k jednáním s ODS.

Podle náměstka primátorky pro ekonomiku Miroslava Hlouška (ODS) stále platí usnesení oblastní rady ODS, že v navržené podobě se zásadami nesouhlasí. Zavedení takzvaných kontribučních poplatků by podle občanských demokratů vedlo ke zvýšení cen nemovitostí, což ještě více snížilo dostupnost nemovitostí ve městě. Zásady v navržené podobě podle Hlouška investory do Hradce nepřitáhnou a mohou i vytvářet podmínky pro korupci.

Město při přípravě zásad podle náměstka primátorky pro investice Lukáše Řádka (TOP 09) vycházelo z modelu, který funguje v desítkách měst v Česku a pomáhá jim zajistit férový přístup k rozvoji a veřejné infrastruktuře. Poslední návrhy změn zásad ze strany ODS by podle Řádka systém zásadně změnily tak, že by nebyl funkční. „Přijetí zásad zdržuje ne odbornost, ale politika,“ uvedl.

Řádkovým cílem je do konce volebního období na podzim 2026 zásady v zastupitelstvu projednat a přijmout. „Že to možná dnes nevypadá úplně nadějně, mi nebrání být optimistou. Chci s naším koaličním partnerem vysvětlovat, diskutovat,“ uvedl.

Opoziční ANO, která má v zastupitelstvu nejpočetnější klub, zásady od počátku odmítá, že mohou vést ke klientelismu.

Proti přijetí zásad od loňského roku vystupuje spolek Jsme Votroci ne Otroci, jehož petici odmítající zásady podepsalo 551 lidí. Podle spolku je přijetí zásad skrytou daní, která ještě více zdraží bydlení v Hradci Králové.

