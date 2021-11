Pěstitel míchal do jointů technické konopí, zásahovka našla zboží za miliony

„Koncem září policisté ze zásahové jednotky zadrželi na Královédvorsku tři muže ve věku 27, 32 a 33 let při předávce čtyř kil sušiny konopí,“ oznámila mluvčí trutnovské policie Šárka Pižlová.

Nejstarší z mužů byl odběratel, kriminalisté ho po provedení procesních úkonů propustili na svobodu. Proti zbylým dvěma policejní komisař zahájil trestní stíhání pro podezření ze spáchání nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.



„Nejmladší z trojice mužů si prostřednictvím dalších lidí sjednával pronájem objektů, aby jeho jméno nikde nefigurovalo. V části jednoho objektu měl legální, na Celním úřadě oficiálně nahlášenou pěstírnu technického konopí. Zabýval se i klonováním těchto rostlin a prodejem řízků, přičemž podle jeho slov spolupracoval s jednou z největších firem v České republice, která mu měla poskytnout i potřebné vybavení k pěstování,“ uvedla mluvčí policie.

Mimo to si však jako „vedlejšák“ zřídil na Královédvorsku a Královéhradecku nelegální pěstírnu konopí s vysokým obsahem THC. Dvaatřicetiletý komplic sušinu prodával odběratelům, a aby víc vydělal, přimíchával do ni nasušené listy neškodného technického konopí z oficiální pěstírny. Muži vyráběli i extrakt z konopí, takzvané Fénixovy slzy obsahující více než 53 procent účinné látky.

„Při domovních prohlídkách a prohlídkách jiných prostor na několika místech bylo zajištěno 1 172 kusů rostlin konopí, 29 kilo sušiny, 530 gramů extraktu z konopí tzv. Fénixovy slzy a 1 300 již ubalených ‚jointů‘. Mimo jiné policisté zajistili vybavení pěstírny (lampy, předřadníky, ventilátory atd.) v hodnotě 300 tisíc korun a finanční hotovost 345 tisíc korun,“ vyjmenovala Pižlová.

Pěstitel byl v podmínce za stejný čin

Podle odborníků by se z rostlin získalo 55 kilogramů sušiny, přičemž rostliny i sušina obsahovala až 23 procent THC. Při prodeji by mohli obvinění utržit částku převyšující devět milionů korun.

„Nejmladší muž se hájil tím, že pěstoval pouze konopí technické, což kriminalisté vyvrátili provedením expertíz z odvětví chemie,“ uvedla mluvčí policie.

Navíc byl muž v podmínce, v červenci 2020 byl za stejný zločin odsouzen podmíněně se zkušební dobou na čtyři roky. Policejní komisař na konci září zaslal podnět na jeho vzetí do vazby, což soudce Okresního soudu v Trutnově akceptoval a muž je stíhán vazebně. O pět let starší muž je stíhán na svobodě. Oběma hrozí dva až deset let za mřížemi.