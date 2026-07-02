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Stovky vojáků, dechovky i filharmonie. Hradec si připomene 160 let od bitvy

Tomáš Hejtmánek
  9:04
Bitevní scénu pořadatelé nazvali „Královéhradecká osmnáctka v bitvě na Chlumu...

Bitevní scénu pořadatelé nazvali „Královéhradecká osmnáctka v bitvě na Chlumu 1866“. (1. července 2023) | foto: Královéhradecký kraj

Ředitel projektu Königgrätz 1866 Radek Balcárek (vpravo) provází herce Václava...
Bitevní scénu pořadatelé nazvali „Královéhradecká osmnáctka v bitvě na Chlumu...
Bitevní scénu pořadatelé nazvali „Královéhradecká osmnáctka v bitvě na Chlumu...
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21 fotografií
Kulaté výročí bitvy u Hradce Králové z roku 1866 letos pořadatelé připomenou ve velkém stylu. Pietní akce startují v pátek odpoledne přímo v dějišti bitvy. Bohatý program se poté přesune do historického centra Hradce a vrcholem bude nedělní bojová ukázka na Chlumu. Připomínky ke 160. výročí největšího střetu v českých dějinách se zúčastní i člen habsburského rodu.

Předzvěstí 160. výročí je venkovní výstava na náměstí 28. října, která už od 23. června představuje průběh prusko-rakouské války roku 1866 a příběhy bitvy u Hradce Králové.

Vzpomínkové akce odstartují v pátek ve 13 hodin odhalením pamětní desky ve Střezeticích. V 15 hodin se otevře Muzeum války 1866 na Chlumu, součástí je křest publikace 1866 – Hindenburg a Hohenzollern: Příběh slávy a zkázy.

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Od 16 hodin dojde v Máslojedech k odhalení nového pomníku Plamen míru. Zhotovit ho nechal spolek Historický C. k. řadový pěší pluk č. 18 z Hradce Králové, který pečuje o odkaz stejnojmenného pluku. Ten ve městě sídlil až do roku 1918 a sloužili v něm převážně muži z Hradecka. V bojích roku 1866 držel pozice u obce Probluz.

„Jde o zcela nový pomník, jehož poselstvím je smíření a nabádání k míru. Symbolicky ho odhalíme přesně v den 160. výročí bitvy. Chceme se přihlásit k tomu, že násilí a válka není vhodným nástrojem řešení sporů,“ vysvětluje Lukáš Dulíček, místopředseda spolku, jehož členové se v neděli zúčastní bitevní ukázky v rakouských uniformách.

Odhalení pomníku se zúčastní toskánský princ Sandor Habsburg-Lothringen, patron spolku. Navazuje tak na své předky. Posledním patronem či čestným majitelem hradeckého pluku před rokem 1918 byl jeho pradědeček Leopold Salvator.

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Dění na bojišti završí v pátek v 18 hodin zádušní mše v kostele Proměnění Páně na Chlumu a ve 22 hodin pochodňový průvod obcí a pietní akt na pruském hřbitově.

Paralelně program pokračuje na hradeckém Velkém náměstí, kde v 17 hodin otevře dobový trh, na kterém vystoupí hradecké folkové skupiny Rybaryb a Kantoři. Ve 20 hodin zazpívá Dasha s Orchestrem Gustava Broma a ve 22 hodin začne ohňová show na koních.

Sobota patří Hradci

Sobotní program se odehrává v Hradci Králové. Tržiště bude otevřené od 10 do 23 hodin, ve 12.30 se na náměstí začnou střídat vojenské kapely, bojové ukázky, prezentace uniforem či civilní módy v roce 1866.

Praktické rady

  • Po celý víkend je vstup na akce zdarma. Organizátoři doporučují k cestě na Chlum použít kyvadlovou dopravu, ta bude jezdit z hradeckého dopravního terminálu od 8:40 hodin.
  • Průjezd obcí Chlum bude v neděli od 9 do 18 hodin uzavřen. Osobní auta mohou zdarma parkovat na záchytném parkovišti u obce Lípa, případně na panelové cestě z Rozběřic.
  • Na bojiště by si diváci měli vzít pohodlnou obuv, pokrývku hlavy a dostatek tekutin. K dispozici budou stánky s občerstvením a upomínkovými předměty.

V 16:15 hodin vystoupí v Žižkových sadech Hudba c. k. 6. praporu polních myslivců, následovat bude pochod historického vojska ze sadů na Velké náměstí, kde slavnostně zazvoní zvon Augustin. V 16 hodin je na programu velká ceremonie s dekorováním praporů. Od 19 hodin se v Šimkových sadech koná bitevní ukázka Prušáci u hradeckých bran v roce 1866.

Večerní program otevře ve 20:15 hodin koncert rakouské vojenské kapely Artillerie-Traditionskapelle Von der Groeben, vrcholem bude slavnostní koncert Filharmonie Hradec Králové, která uvede vojenské symfonie.

Stovky vojáků na Chlumu

V neděli se slavnost přesune opět na Chlum, kde budou k vidění polní ležení s ukázkami výcviku, života vojáků nebo polního stravování. Chybět nebudou ani historické kanóny. V 11 hodin se koná pieta u památníku Baterie mrtvých a o hodinu později promenádní koncerty historických muzik.

Bitevní scénu pořadatelé nazvali „Královéhradecká osmnáctka v bitvě na Chlumu 1866“. (1. července 2023)
Ředitel projektu Königgrätz 1866 Radek Balcárek (vpravo) provází herce Václava Vydru, který se v bitevní ukázce na Chlumu ujal role generála Alfreda Windischgrätze. (1. července 2023)
Bitevní scénu pořadatelé nazvali „Královéhradecká osmnáctka v bitvě na Chlumu 1866“. (1. července 2023)
Bitevní scénu pořadatelé nazvali „Královéhradecká osmnáctka v bitvě na Chlumu 1866“. (1. července 2023)
21 fotografií

Vyvrcholením vzpomínkových akcí bude rekonstrukce bitvy Sadowa 1866, do níž se zapojí více než 650 členů historických jednotek, 50 jezdců na koních, 25 historických děl, povozy a hlavně rozsáhlé pyrotechnické efekty. Půjde o největší historickou podívanou letošního roku, která vychází ze skutečných událostí rozhodujícího dne prusko-rakouské války.

Vzpomínkové akce se konají v centru Hradce Králové a na Chlumu a v okolí.

Vzpomínkové akce se konají v centru Hradce Králové a na Chlumu a v okolí.

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„Rekonstrukce není divadelním představením. Je snahou co nejvěrněji přiblížit průběh jedné z nejvýznamnějších bitev evropských dějin a současně vzdát úctu těm, kteří zde před sto šedesáti lety bojovali a umírali,“ říká hlavní organizátor a ředitel projektu Königgrätz 1866 Radek Balcárek.

Dozvukem bude v 19 hodin pod rozhlednou koncert kapely Kantoři, která před lety bitvě věnovala tematické album Tam u Královýho Hradce.

5. července 2015
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