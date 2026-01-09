Na Jičínsku se ráno srazila tři auta, zranění řidiči skončili v nemocnici

Autor:
  9:05
Na silnici I/35 mezi Konecchlumím a Úlibicemi na Jičínsku se v pátek ráno střetla tři osobní auta. Záchranáři převzali do péče tři zraněné řidiče. Úsek byl zavřený, ale po půldruhé hodině ho policisté znovu otevřeli.

Nehoda tří aut u Konecchlumí na Jičínsku (9. ledna 2026) | foto: HZS Královéhradeckého kraje

Nehoda se stala na rovném úseku vozovky kolem 7:00 u křižovatky na Lužany. Jde o hlavní tah od Hradce Králové na Jičín.

„Zajišťujeme místo události a budeme odstraňovat následky nehody. Na místě jsou jednotky ze stanic Jičín a Hořice,“ sdělili krajští hasiči na síti X.

Záchranáři ošetřili tři zraněné. „Asi sedmdesátiletá řidička utrpěla lehké poranění hrudníku od bezpečnostního pásu, asi čtyřicetiletá řidička měla bolest hlavy a hrudníku, u asi třicetiletého řidiče bylo podezření na otřes mozku. Pozemní posádky všechny převezly do jičínské nemocnice,“ řekla mluvčí zdravotnických záchranářů Lucie Hanušová.

„Střetla se tři osobní auta. Vozidla jsou již mimo komunikaci a silnice je plně průjezdná,“ uvedl mluvčí jičínské policie Martin Stránský v 8:30. Příčinu nehody policie zatím neuvedla.

Po nehodě se utvořily kolony, řidiči se na sociálních sítích informovali, že od Jičína je čtyřkilometrová, od Hořic skoro šestikilometrová. Postupně se už začaly rozjíždět.

Nehoda tří aut u Konecchlumí na Jičínsku (9. ledna 2026)

