Balíme. Kvůli snížení podpory končí v Hradci Králové další festivaly

Ve velké nejistotě je letecká přehlídka CIAF a také pořadatelé divadelně-hudebního Open Air Programu i festivalu Jazz goes to Town. Právě v těchto dnech se rozhodují, k jakým změnám budou donuceni po úsporách města.



Když hradečtí zastupitelé v úterý 1. října schválili nový program cyklu Calendarium Regina a odsouhlasili škrcení dotací na tradiční kulturní akce o tři miliony korun, jako by otevřeli stavidla nahromaděné zloby. Zakladatelé a pořadatelé již v minulých letech upozorňovali na chybějící koncepci, stěžovali si na ponižující způsob komunikace, chtěli mít dlouhodobější vizi. Když se místo toho dočkali značného pokrácení dotací, někteří z nich to zabalili.

„Příspěvek 180 tisíc (nižší o 50 tisíc oproti letošnímu roku - pozn red.) způsobí vzhledem k vzrůstajícím nákladům na samotný provoz festivalu neufinancovatelný schodek. Vyzkoušeli jsme všechny možné varianty rozpočtu, ale kvůli situaci v Hradci Králové nemáme jinou možnost. Proto se festival Na jednom břehu, jak jej znáte z posledních let, v příštím roce neuskuteční,“ oznámila Martina Součková, ředitelka world music festivalu, který se pravidelně konal v květnu v letním kině.

Podpora červnových Sborových slavností spadne o polovinu: z letošních 300 tisíc na pouhých 150. Příští ročník tak bude s největší pravděpodobností smutnou rozlučkou s Hradcem. Rovněž festival pěveckých sborů, který za nepopiratelnou kvalitu dostával příspěvek od ministerstva kultury, tedy skončí kvůli nepodpoře od města.



„Ročník 2020 se konat určitě bude, kdybychom jej zrušili, byla by to velká ostuda. Další rok ale v Hradci už pravděpodobně nebude. Budeme měnit koncepci festivalu, protože tady se nám to už dělat nechce. Budeme muset hledat jinou lokaci, kde by nás mohli podporovat více,“ říká ředitel Sborových slavností Richard Uhlíř, jemuž kromě finanční podpory od města schází i ta morální.

CIAF bude jen každý druhý rok?

Ve velké nejistotě jsou už měsíc pořadatelé letecké přehlídky CIAF, která na konci prázdnin na hradecké letiště přitáhla asi 25 tisíc diváků. Airshow ještě pro letošní rok mohla počítat s městskou dotací ve výši 2,37 milionu korun, podpora na příští rok je však stále neznámá. Jednatel pořadatelské Czech Airshow Agency Jaroslav Suk minulý týden navštívil kolegium primátora, avšak město se k výši případné dotace nevyjádřilo.

„Nedozvěděl jsem se, o kolik dostaneme méně nebo více. Jediný známý závěr je, že město údajně musí šetřit,“ konstatuje Suk.

Neskrývá nervozitu, ale zároveň je připraven městu nabídnout alternativu, na které by Hradec mohl uspořit. CIAF by mohl být bienální, konal by se tedy každý druhý rok.

„CIAF se dostává na ekonomickou únosnost a to je problém. Uvažovali jsme přejít na dvouletý cyklus, aby město nemělo takovou zátěž. Podle mě by příští rok dávalo smysl příspěvek zvednout, mít opravdu kvalitní program a pak si dát rok pauzu. Dokonce tu byl nápad dělat přehlídku jednou za tři roky, jenže to bychom zmizeli z trhu. Každopádně bez dotace to dělat nelze, ale poškozují nás i jen spekulace o možném snižování příspěvku,“ uvádí Suk.

Jen jako doklad obrovské finanční náročnosti může sloužit suma, za kterou si CIAF letos mohl dovolit show francouzské akrobatické skupiny Breitling Jet Team. Skupina létající na českých albatrosech je vyšla na 55 tisíc euro (asi 1,4 milionu korun), pořadatelé proplatili také kolem 15 tisíc litrů paliva.

Open Air sníží počet představení

Jak zredukovat Open Air Program a také festival Jazz goes to Town, přemýšlí kulturní nezisková organizace Kontrapunkt. Zatímco podzimní jazz dostane od města o 150 tisíc korun méně, podpora pro open air může spadnout dokonce o 300 tisíc, i když tato dotace prý ještě bude předmětem diskuse.

„Naše projekty rušit nechceme, protože si uvědomujeme, že město nás podporuje docela velkou částkou, a nechceme být nevděční. Na druhou stranu nižší příspěvek se zcela jistě podepíše buď na kvalitě programu, nebo na poskytovaných službách,“ připomíná ředitelka Kontrapunktu Barbora Hodonická. Podle ní by festival jazzmanů mohl ušetřit zkrácením o jeden den.

Dopady úspory na Open Air Programu nejspíš budou ještě citelnější. „Počítáme, že budeme muset snížit počet představení a že možná nebudeme moct užívat všechny prostory jako dosud, což je velká škoda, protože to město ozvláštňovalo. Zkrátka budeme muset hodně propočítávat, jak a na čem ušetřit,“ podotýká Hodonická.

Organizátoři kulturních akcí zařazených do cyklu Calendaria Regina vkládali naděje do otevřeného dopisu pro vedení města, ty však po schůzce s primátorem Alexandrem Hrabálkem (ODS) a náměstkyní pro oblast kultury Monikou Štayrovou (ANO) prý zhasly (více v článku Dotace na kulturu v Hradci zůstanou přiškrcené, Reginu čeká redukce).

„Dle mínění těchto představitelů jsou naše výzvy k přehodnocení jejich rozhodnutí nemorální. Dle slov paní náměstkyně jsme tuto změnu v grantové politice dokonce měli očekávat již s nástupem nového vedení. Možná má pravdu. Pokud bychom znali kromě volebních programů i skutečný záměr a složení členů komise pro Reginu nominovaných z politických stran, nikoliv odborné veřejnosti, asi bychom se na tuto situaci lépe připravili,“ sarkasticky upozorňuje Součková.

Ostatně s krácením dotací poměrně zásadně kolidují nejméně tři body, které se týkají kultury v programovém prohlášení hradecké trojkoalice. Píše se v něm například:

- Dostaneme kulturu do ulic a na náměstí.

- Budeme i nadále podporovat městské akce v rámci cyklu Calendarium Regina, dle možnosti rozpočtu zvýšíme finanční podporu tomuto programu.

- Budeme podporovat tradiční festivaly.

Výsledkem porušování tohoto programu jsou škody, které už nyní lze považovat za nenahraditelné.