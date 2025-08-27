Koncert pod širým nebem uctí Soňu Červenou, v Hradci zazní nejen Carmen

Světově proslulá pěvkyně a herečka Soňa Červená (1925–2023) by se letos dožila rovné stovky. K Hradci Králové ji poutaly silné rodinné kořeny, a tak ji zdejší filharmonie uctí koncertem pod širým nebem. Začátek je ve středu ve 21:00 hodin, vstup na Eliščino nábřeží je zdarma.
Zatímco Václav František Červený založil rodinné impérium na výrobu hudebních...

Zatímco Václav František Červený založil rodinné impérium na výrobu hudebních nástrojů, jeho pravnučka Soňa Červená se stala slavnou operní pěvkyní.

Operní pěvkyně Soňa Červená křtí nové varhany ve Filharmonii Hradec Králové.
Operní pěvkyně Soňa Červená při představení nových varhan ve Filharmonii Hradec...
„Hvězda Soňa Červená v černobílých barvách – to je úlovek," ví Anna Vavríková o...
Soňa Červená odkázala Filharmonii v Hradci Králové čtyři historické dechové...
Dáma prvorepublikové dikce i noblesy Soňa Červená brala Hradec jako svou malou pevnost. Její pradědeček měl v historickém centru slavnou dílnu na hudební nástroje, narodil se tu její otec Jiří, zakladatel Červené sedmy, ona sama si přála spočinout v rodinné hrobce na Pouchově.

Soňa Červená po návratu z exilu přijala hostování v Klicperově divadle, ale také seč mohla, pomáhala zdejší Filharmonii s varhanami a nakonec orchestru odkázala historické dechové nástroje z rodinné dílny tubu, eufonium, fanfárovou trubku a dva suzafony.

Zatímco Václav František Červený založil rodinné impérium na výrobu hudebních nástrojů, jeho pravnučka Soňa Červená se stala slavnou operní pěvkyní.
Operní pěvkyně Soňa Červená křtí nové varhany ve Filharmonii Hradec Králové. (20. 12. 2017)
Operní pěvkyně Soňa Červená při představení nových varhan ve Filharmonii Hradec Králové (20. 12. 2017)
„Hvězda Soňa Červená v černobílých barvách – to je úlovek,“ ví Anna Vavríková o svém snímku herečky v představení Piková dáma.
A Filharmonie jí to s díky vrací, nejen tím, že po ní pojmenuje koncertní sál. Velkým díkem bude Open Air koncert pro Hradec, který nese název Soňa Červená 100.

„Její osobnost si připomeneme velkým koncertem, jímž provedou její přátelé Pavel Sršeň a herec Jan Sklenář,“ stojí na stránkách orchestru.

Ten uvede skladby z muzikálu Divotvorný hrnec, neboť mladičká Soňa Červená byla snad třistakrát Káčou vedle Werichova vodníka Čochtana. Kromě písní U nás doma a Tam za tou duhou zazní i kuplet Jiřího Červeného Bývala jsem vždycky dívka.

31. srpna 2017

Finále pak průřezem z Bizetovy opery připomene nejslavnější roli Soni Červené, jíž byla Carmen. Titulní hrdinku zazpívá mezzosopranistka Ester Pavlů, Dona Josého tenorista Michal Lehotský a toreadora Escamilla barytonista Svatopluk Sem. Filharmonii řídí Kaspar Zehnder.

Oblíbené vystoupení u Labe ohlásí 48. sezonu hradeckého tělesa. Koncert je také součástí oslav 800 let první zmínky o Hradci.

