Vstup na letiště se otevře ve 13:00. Koncerty začínají od 15:00, hlavní hvězda vystoupí ve 20:00. Z areálu tentokrát nebude možné odejít a znovu se vrátit.

Mezi Parkem 360 a centrem Hradce bude v pátek jezdit v pravidelných intervalech bezplatná speciální kyvadlová doprava.

Kyvadlové autobusy pojedou na trase od hlavního železničního nádraží na letiště, jediná zastávka bude u muzea v centru města. Linka vyjíždí poprvé ve 12:40 a dál ve dvacetiminutových intervalech, poslední autobus vyjede od nádraží v 19:40. Po skončení koncertu budou autobusy z letiště do města odjíždět v pěti až patnáctiminutových intervalech.

Policisté chystají se strážníky a pořadateli zvýšená bezpečnostní a dopravní opatření. Dohlédnou na příjezd i odjezd fanoušků i na veřejný pořádek. Pokud doprava nebude plynulá, začnou ji hlídky řídit.

Hlavní vjezd pro návštěvníky bude v severní části areálu na severním konci ulice Jana Černého. Průjezd přes letiště jižní bránou nebude využíván.

Hlavní stage 16:05 Dea Matrona

17:55 Anna K.

20:00 Bryan Adams Fan Zone stage 15:10 Soutěžní slot

17:00 Frankie & The Deadbeats

19:05 Simon Opp

„Pokud přijíždíte na koncert autem, mějte na paměti, že na místě je možné parkovat pouze na placeném parkovišti a pouze s předem zakoupeným parkovacím lístkem. Na místě již nebude možné parkování zakoupit jinak než online,“ informovali pořadatelé.

Parkovat se dá i na jiných místech ve městě poblíž zastávek kyvadlové dopravy.

Přijet je možné do Hradce i vlakem či autobusem, přijít pěšky z centra trvá asi 45 minut. Návštěvníci mohou využít i sdílená kola, prvních 30 minut jízdy bude zdarma. Podrobnosti o dopravě jsou na webu pořadatelů.

Odjezd aut bude řídit policie

Okolo letiště bude na silnicích platit snížená rychlost 30 km/h, po městě i v jeho okolí budou navádět návštěvníky oranžové směrové šipky s nápisem Bryan Adams.

„Apelujeme na všechny řidiče, že vzhledem k předpokládanému navýšení počtu chodců a cyklistů na přilehlých komunikacích bude nutné dbát zvýšené opatrnosti a zejména ohleduplnosti,“ uvedla mluvčí hradecké policie Martina Jandová.

Varovala před alkoholem za volantem, kvůli tomu budou hlídky provádět namátkové kontroly. Policistka radí také nechat si větší časovou rezervu na cestování.

Po skončení show musí řidiči počítat s tím, že doba odjezdu z letiště může trvat hodinu nebo až hodinu a půl.

„Po ukončení koncertu budeme operativně reagovat na aktuální dopravní situaci. Pro zajištění lepší průjezdnosti a plynulého opuštění parkoviště může dojít ke krátkodobému omezení nebo zjednosměrnění některých přilehlých ulic,“ řekla policejní mluvčí.

Hitmaker i irské duo

Kromě Bryana Adamse vystoupí také irské rockové dívčí duo Dea Matrona, česká poprocková stálice Anna K. i dvaadvacetiletý objev Simon Opp s tříčlennou rockovou kapelou Strippers.

V Hradci vystoupí také country kapela Frankie & The Deadbeats, ta se objevila před čtyřmi lety s deskou The Shining. Začínali v českých lokálech a dotáhli to až na dvě akustická turné po USA.

Bryan Adams přiveze do Hradce hity jako Summer of ´69, Heaven, Everything I Do, I Do It For You a představí nové věci z připravované nové desky Roll With The Punches.

Pětašedesátiletý hitmaker vydal 17 studiových alb, je držitelem ceny Grammy, má tří nominace na Oscara, pět na Zlatý glóbus a 20 cen Juno. Prodal více než 100 milionů alb a spolupracoval s hvězdami jako Tina Turner, Aretha Franklin, Hans Zimmer, Rod Stewart nebo Sting.

Vstupenka na stání stojí 1 690 korun, na sezení na tribuně 2 490 korun. Pořadatelé avizovali týden před koncertem, že zbývá již jen třetina vstupenek.

Festivalový den ze série Léto v parku se uskuteční pod hlavičkou RFP Concerts.