V Hradci vznikne první komunitní zahrada. Záhony vyrostou u Střelnice

Nápad vznikl ve spolku Souhra a v Komisi místní samosprávy Pražské Předměstí-sever a částečně ho grantem podpořila Nadace Via Už to roste, už to klíčí.

„Jde nám nejen o to, aby si ti, co nevlastní zahradu, mohli pěstovat zeleninu a kompostovat, ale aby se myšlenka komunitního zahradničení dostala do širšího povědomí. Například ve Vídni jsou tyto zahrady součástí každé čtvrti, vytvářejí oázy klidu, spojují místní a zmírňují dopady změny klimatu,“ říká člen místní samosprávy a předseda spolku Souhra Hynek Kaplan.

V létě se tu pokusí pořádat kulturní a vzdělávací akce. „Na mnoha příkladech se ukazuje, že podobná místa budují nové mezilidské vztahy. Byli bychom rádi, aby zahrada byla místem pro studenty, rodiny a seniory,“ uvedla spoluorganizátorka Aneta Kohoutová.

Lidé se mohli hlásit jako dobrovolníci či zahradníci, ale o adopci truhlíků byl takový zájem, že už organizátoři hlásí plno. Uspořádali už seznamovací piknik a plánují první společnou brigádu.